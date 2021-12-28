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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Тянцзинь Тэда
0:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
45' Желтая карточка
Wangsong Tan
54' Желтая карточка
Дурадо Энрике
83' Желтая карточка
Jianan Wang
87' Красная карточка
Xin Luo
90'+6

Ход матча

45'
Wangsong Tan
 
54'
 
Дурадо Энрике
57'
Tong Zhou
Yingjie Zhao
 
57'
Magno Cruz I
Yuanjie Su
 
67'
Jianan Wang
Wangsong Tan
 
67'
Ба Дунь
Weijun Xie
 
71'
 
Ма Ксянгью
Zhao Ke
75'
 
Haoran Wang
Jinbao Zhong
83'
Jianan Wang
 
87'
 
Xin Luo
88'
Yan Shi
Вейинович Марко
 
89'
 
Yuhao Zhao
Каранга Фернандо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

22
Jingqi
Fang
23
Yumiao
Qian
21
Yangyang
Jin
3
Songyi
Li
33
Yue
Song
10
Вейинович
Марко
31
Kerui
Chen
28
Wangsong
Tan
8
Yingjie
Zhao
32
Yuanjie
Su
11
Weijun
Xie
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
23
Шунич
Тони
11
Zhao
Ke
33
Dilmurat
Mawlanyaz
30
Jinbao
Zhong
6
Шангуань
Ван
12
Chen
Pu
9
Дурадо
Энрике
7
Каранга
Фернандо
Тянцзинь Тэда
4-4-2
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Хэнань Цзянье

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
57.7%
11.5%
8 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

19.2%
61.5%
19.3%
5 побед 16 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
2:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Magno Cruz I 1 0.17
Ба Дунь 1 0.17
Вейинович Марко 1 0.17
Songyi Li 1 0.17
Yangyang Jin 1 0.17
Tong Zhou 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 2 0.33
Дурадо Энрике 2 (1) 0.33
Ivo I 1 (1) 0.17
Шунич Тони 0 0
Chen Pu 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiarun Gao 2 0
Yue Song 2 0
Кадар Томаш 1 0
Вейинович Марко 1 0
Wangsong Tan 1 0
Jianan Wang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Genwei Yu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Xin Luo 1 1
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Haoran Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
3
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Циндао Хайню 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 5 3 1 1 9 - 4 32
2. Хэнань Цзянье 6 2 3 1 5 - 3 27
3. Шицзячжуан 5 3 1 1 9 - 7 20
4. Ухань Цзалл 5 2 2 1 10 - 7 19
5. Далянь Ифан 6 3 0 3 5 - 5 16
6. Чуньцинь Лифан 6 1 2 3 3 - 7 16
7. Тянцзинь Тэда 6 1 3 2 5 - 6 15
8. Циндао Хайню 5 1 0 4 5 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 7 - 1 28
2. Ухань Цзалл 2 1 1 0 5 - 3 15
3. Тянцзинь Тэда 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Далянь Ифан 3 1 0 2 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чуньцинь Лифан 3 0 1 2 0 - 2 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 2 1 0 1 4 - 5 13
4. Циндао Хайню 2 1 0 1 2 - 4 10
5. Далянь Ифан 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Хэнань Цзянье онлайн


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