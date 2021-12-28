Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

44' Судья подбегает и показывает Се Пэнфэй из команды Шицзячжуан отложенную желтую карточку за фол.

42' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Zihao Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Выглядело как неплохой момент. Shihao Piao из команды Шицзячжуан закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Г О О О О Л - Oscar Taty Maritu забивает ударом с левой ноги!

33' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Синьли Пэн из команды Шанхай Шеньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

28' Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали

28' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

23' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

13' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

9' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

8' Выглядело как неплохой момент. Longhai He из команды Шанхай Шеньхуа закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

7' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля