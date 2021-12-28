Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Suzhou Sports Center
0:1
33' ГолOscar Taty Maritu
44' Желтая карточкаСе Пэнфэй
1:1
78' ГолHaijian Wang
85' Undefined phrase: football_event_Oscar Taty Maritu
Ход матча
33'
44'
46'
46'
78'
1:1
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
23
Jiajun
Bai
11
Ханчао
Ю
37
Shilin
Sun
12
У
Си
29
Longhai
He
25
Синьли
Пэн
15
Xu
Yang
I
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
16
Kaimu
Zheng
11
Се
Пэнфэй
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
-
29 Longhai HeПолузащитник
-
25 Синьли ПэнНападающий
-
15 Xu Yang IНападающий
- Запасные игроки
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
38 Jiabao Wen
-
-
33 Haijian Wang
-
Главный тренер: Mao Yijun
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
-
21 Aokai Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
23 Yiming Yang
-
27 Fuyu Ma
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Шицзячжуан
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думбуя Лонсана
|3
|0.5
|Ханчао Ю
|1
|0.17
|Синьли Пэн
|1
|0.17
|У Си
|1
|0.17
|Минцзянь Чжао
|1
|0.17
|Lu Zhang I
|1
|0.17
|Haijian Wang
|1
|0.17
|Межеевски Адриан
|1 (1)
|0.17
|Aidi Fulang Xisi
|0
|0
|Denny Wang
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|5
|0.83
|Се Пэнфэй
|2
|0.33
|Yun Yang
|1
|0.17
|Sabit Abdusalam
|1
|0.17
|Xiangshuo Zhang
|1
|0.17
|Zihao Yan
|0
|0
|Yifeng Zang
|0
|0
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|Kaimu Zheng
|0
|0
|Yang Liu II
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбуя Лонсана
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yun Yang
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Chengjian Liao
|0
|1
|Andre Koupouleni Senghor
|0
|1
|Puliang Shao
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|33
|2.
|Хэнань Цзянье
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|27
|3.
|Шицзячжуан
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|21
|4.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|20
|5.
|Далянь Ифан
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|16
|6.
|Чуньцинь Лифан
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|16
|7.
|Тянцзинь Тэда
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|15
|8.
|Циндао Хайню
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|29
|2.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|16
|3.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|11
|4.
|Далянь Ифан
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|10
|5.
|Шицзячжуан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Циндао Хайню
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|15
|3.
|Шицзячжуан
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|14
|4.
|Циндао Хайню
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|11
|5.
|Далянь Ифан
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4