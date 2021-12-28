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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча

Стадион:
Шицзячжуан
0'
0:1
33' Гол
Oscar Taty Maritu
44' Желтая карточка
Се Пэнфэй
1:1
78' Гол
Haijian Wang
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Oscar Taty Maritu
90'+4

Ход матча

33'
0:1
Oscar Taty Maritu
44'
 
Се Пэнфэй
46'
Jiabao Wen
Jiajun Bai
 
46'
Baojie Zhu
Longhai He
 
66'
Haijian Wang
Shilin Sun
 
70'
 
Xiangshuo Zhang
Bughrahan Iskandar
71'
Jinhao Bi
Xu Yang I
 
78'
Haijian Wang
(Aidi Fulang Xisi)
1:1
81'
 
Yifeng Zang
Се Пэнфэй
85'
 
Oscar Taty Maritu
90'
 
Zhongliu Chen
Kaimu Zheng
90'
 
Xinyu Liu1
Oscar Taty Maritu

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
6
Сяотин
Фэн
2
Aidi
Fulang
Xisi
23
Jiajun
Bai
11
Ханчао
Ю
37
Shilin
Sun
12
У
Си
29
Longhai
He
25
Синьли
Пэн
15
Xu
Yang
I
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
16
Kaimu
Zheng
15
Sabit
Abdusalam
5
Zihao
Yan
11
Се
Пэнфэй
37
Bughrahan
Iskandar
39
Oscar
Taty
Maritu
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Шицзячжуан
3-4-2-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Шицзячжуан

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбуя Лонсана 3 0.5
Ханчао Ю 1 0.17
Синьли Пэн 1 0.17
У Си 1 0.17
Минцзянь Чжао 1 0.17
Lu Zhang I 1 0.17
Haijian Wang 1 0.17
Межеевски Адриан 1 (1) 0.17
Aidi Fulang Xisi 0 0
Denny Wang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 5 0.83
Се Пэнфэй 2 0.33
Yun Yang 1 0.17
Sabit Abdusalam 1 0.17
Xiangshuo Zhang 1 0.17
Zihao Yan 0 0
Yifeng Zang 0 0
Zhiyun Zheng 0 0
Kaimu Zheng 0 0
Yang Liu II 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Denny Wang 2 0
Baojie Zhu 1 0
Jiabao Wen 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yun Yang 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Chengjian Liao 0 1
Andre Koupouleni Senghor 0 1
Puliang Shao 1 0
Hao Guo 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Shihao Piao 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
3
30%
2
20%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1
Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 6 3 2 1 10 - 5 33
2. Хэнань Цзянье 6 2 3 1 5 - 3 27
3. Шицзячжуан 6 3 2 1 10 - 8 21
4. Ухань Цзалл 6 2 3 1 11 - 8 20
5. Далянь Ифан 6 3 0 3 5 - 5 16
6. Чуньцинь Лифан 6 1 2 3 3 - 7 16
7. Тянцзинь Тэда 6 1 3 2 5 - 6 15
8. Циндао Хайню 6 1 1 4 6 - 13 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 8 - 2 29
2. Ухань Цзалл 3 1 2 0 6 - 4 16
3. Тянцзинь Тэда 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Далянь Ифан 3 1 0 2 2 - 3 10
5. Шицзячжуан 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чуньцинь Лифан 3 0 1 2 0 - 2 1
8. Циндао Хайню 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 3 1 1 1 5 - 6 14
4. Циндао Хайню 3 1 1 1 3 - 5 11
5. Далянь Ифан 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Шанхай Шеньхуа 3 1 1 1 2 - 3 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан онлайн


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