Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Huadu Stadium
0:1
12' ГолLing Jie
25' Желтая карточкаЧжан Сювэй
32' Желтая карточкаВэй Ши-Хао
36' Желтая карточкаМемишевич Самир
41' Желтая карточкаLing Jie
Ход матча
12'
0:1
25'
32'
36'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
35
Qiang
Jin
32
Хайфэн
Дин
39
Xuchen
Yao
36
Daogang
Yao
15
Qiuming
Wang
18
Huaze
Gao
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
22
Чжан
Сювэй
36
Чао
Хэ
28
Ling
Jie
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
-
35 Qiang JinЗащитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
39 Xuchen YaoПолузащитник
-
36 Daogang YaoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Huaze GaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
14 Gang FengПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
-
16 Yunhua Chen
-
17 Xintao Song
-
25 Wei Liao
-
33 Yixuan Yang
-
-
40 Hui Zhang
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
32 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ling JieПолузащитник
-
21 Гао ЧжуньиПолузащитник
- Нападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
- Защитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
-
15 Dinghao Yan
-
16 Bowen Huang2
-
20 Shilong Wang
-
33 Yihao Zhong
-
34 Yu Hou
-
39 Kaiyuan Tan
-
44 Junhao Wu
-
Главный тренер: Zhi Zheng
История личных встреч
Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qiuming Wang
|1
|0.17
|Hui Zhang
|1
|0.17
|Huaze Gao
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.33
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.17
|Liyn Yang
|1
|0.17
|Ling Jie
|1
|0.17
|Линьпэн Чжан
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Xiao Chen
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Сювэй
|3
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Чжи Чжэн
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Shaocong Wu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
2
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|49
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|41
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|38
|4.
|Чанчунь Ятай
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|29
|7.
|Гуанчжоу Фули
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|0:1
|6
|0
|2
|4
|2 - 13
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|29
|2.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|1:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|32
|4.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|31
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|1:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0