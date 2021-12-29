Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Отличные скиллы показывает Рентиан Ху , обводя своих соперников

93' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Отличные скиллы показывает Junhao Wu , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Gang Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

86' Kaiyuan Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали

85' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Shaocong Wu получил травму и заменен. Линьпэн Чжан выходит на поле.

77' Shaocong Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Г О О О О Л - Kaiyuan Tan забивает с левой ноги!

75' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мемишевич Самир пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

68' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Чао Хэ не смог попасть в створ ударом издали

67' Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Liyu Yang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Вэй Ши-Хао нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

60' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Qiang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Hui Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Шанс! Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо

47' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля