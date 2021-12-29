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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Хэбей Форчун
0:2
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:1
12' Гол
Ling Jie
24' Желтая карточка
Чжан Сювэй
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Чжан Сювэй
31' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
36' Желтая карточка
Мемишевич Самир
41' Желтая карточка
Ling Jie
0:2
75' Гол
Kaiyuan Tan
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Ling Jie
24'
 
Чжан Сювэй
27'
 
Чжан Сювэй
31'
 
Вэй Ши-Хао
36'
Мемишевич Самир
 
41'
 
Ling Jie
46'
Hui Zhang
Xuchen Yao
 
46'
 
Yihao Zhong
Ханьвэнь Дэн
62'
 
Kaiyuan Tan
Ling Jie
70'
Rentian Hu
Huaze Gao
 
70'
Gang Feng
Daogang Yao
 
75'
0:2
Kaiyuan Tan
(Yihao Zhong)
77'
 
Линьпэн Чжан
Shaocong Wu
85'
Yunhua Chen
Lin Cui
 
89'
 
Yu Hou
Чжан Сювэй
89'
 
Junhao Wu
Вэй Ши-Хао

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
35
Qiang
Jin
32
Хайфэн
Дин
39
Xuchen
Yao
36
Daogang
Yao
5
Мемишевич
Самир
15
Qiuming
Wang
18
Huaze
Gao
45
Леонардо
Родригес
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
27
Shaocong
Wu
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
22
Чжан
Сювэй
36
Чао
Хэ
6
Ляо
Лишэн
7
Вэй
Ши-Хао
28
Ling
Jie
Хэбей Форчун
4-5-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1

История личных встреч

Хэбей Форчун
Гуанчжоу Эвергранд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

С
1:1
С
5:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:3
С
2:2
С
3:0
С
2:0
К
1:0
С
0:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.17
Hui Zhang 1 0.17
Huaze Gao 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.33
Вэй Ши-Хао 1 0.17
Liyn Yang 1 0.17
Kaiyuan Tan 1 0.17
Ling Jie 1 0.17
Линьпэн Чжан 0 0
Yihao Zhong 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Xiao Chen 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Сювэй 3 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Чжи Чжэн 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Чао Хэ 1 0
Shaocong Wu 1 0
Ling Jie 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

14
2
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 1:1
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 5 1 0 14 - 3 49
2. Шанхай СИПГ 2:1 6 4 1 1 9 - 5 41
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 3 2 1 6 - 2 41
4. Чанчунь Ятай 1:0 6 3 1 2 7 - 6 38
5. Шэньчжэнь 0:1 6 1 2 3 8 - 10 29
6. Бэйцзин Гоань 6 1 2 3 5 - 11 29
7. Гуанчжоу Фули 1:2 6 1 1 4 8 - 8 25
8. Хэбей Форчун 6 0 2 4 2 - 14 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 4 - 3 29
2. Шэньчжэнь 0:1 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 1:2 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 8 24
5. Шаньдун Лунэн 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 1 0 5 - 2 35
4. Чанчунь Ятай 1:0 3 2 0 1 4 - 2 34
5. Шэньчжэнь 0:1 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:2 Гуанчжоу Эвергранд онлайн


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