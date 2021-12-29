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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Фули
1:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
0:1
15' Гол
Муй Аарон
0:2
45' Гол
Муй Аарон
1:2
59' Гол
Wenjie Song
75'

Ход матча

15'
0:1
Муй Аарон
45'
0:2
Муй Аарон
(Оскар дос Сантос)
46'
Ruibao Hu
Tixiang Li
 
59'
Wenjie Song
(Yunlong Fan)
1:2
71'
 
Huachen Zhang
Zhurun Liu
71'
Pengfei Han
Yunlong Fan
 
74'
Yongjun Wen
Huapeng Wang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 13
  • 0 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Шанхай СИПГ
9.10
8.20
1.37
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
27
Xiaotian
Yang
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
4
Шэньчао
Ван
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
39
Jinghang
Hu
Гуанчжоу Фули
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-3-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:5
С
1:2
С
1:1
С
3:3
К
1:0
С
1:0
С
2:3
Р
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.5
Tiago De Leonco 2 0.33
Wenjie Song 1 0.17
Gong Zhang 1 0.17
Yongjun Wen 1 0.17
Chun Lok Than 0 0
Tixiang Li 0 0
Yunlong Fan 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 3 0.5
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.33
Shenyuan Li 2 0.33
Вэньцзюнь Люй 1 0.17
Zhurun Liu 1 0.17
Паулиньо Пауло 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tixiang Li 2 0
Pengfei Han 2 0
Gong Zhang 2 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Guan He 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 5 1 0 14 - 3 49
2. Шанхай СИПГ 2:1 6 4 1 1 9 - 5 41
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 3 2 1 6 - 2 41
4. Чанчунь Ятай 1:0 6 3 1 2 7 - 6 38
5. Шэньчжэнь 0:1 6 1 2 3 8 - 10 29
6. Бэйцзин Гоань 6 1 2 3 5 - 11 29
7. Гуанчжоу Фули 1:2 6 1 1 4 8 - 8 25
8. Хэбей Форчун 6 0 2 4 2 - 14 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 4 - 3 29
2. Шэньчжэнь 0:1 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 1:2 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 8 24
5. Шаньдун Лунэн 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 1 0 5 - 2 35
4. Чанчунь Ятай 1:0 3 2 0 1 4 - 2 34
5. Шэньчжэнь 0:1 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Шанхай СИПГ
9.10
8.20
1.37
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:2 Шанхай СИПГ онлайн


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