Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
1:2
Второй тайм: 75'
Стадион: Юесиушан
0:1
15' ГолМуй Аарон
0:2
45' ГолМуй Аарон
1:2
59' ГолWenjie Song
Ход матча
15'
0:1
45'
0:2
46'
59'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 13
-
0 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
28
Guan
He
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
39
Jinghang
Hu
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
35 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
29 Wenjie SongНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Pengfei HanЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Wenhao Long
-
39 Yuliang Su
-
-
37 Yongjun Wen
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Shenyuan LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuПолузащитник
-
39 Jinghang HuНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Wei Chen2
-
-
35 Tong Guo
-
27 Wei Zhang I
-
-
29 Meng Nie
-
26 Chunxin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jown Cardona
|3 (1)
|0.5
|Tiago De Leonco
|2
|0.33
|Wenjie Song
|1
|0.17
|Gong Zhang
|1
|0.17
|Yongjun Wen
|1
|0.17
|Chun Lok Than
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Yunlong Fan
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муй Аарон
|3
|0.5
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.33
|Shenyuan Li
|2
|0.33
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.17
|Zhurun Liu
|1
|0.17
|Паулиньо Пауло
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tixiang Li
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Shiyuan Yang
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|49
|2.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|41
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|41
|4.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|38
|5.
|Шэньчжэнь
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|29
|7.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|6
|1
|1
|4
|8 - 8
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|29
|2.
|Шэньчжэнь
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|35
|4.
|Чанчунь Ятай
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0