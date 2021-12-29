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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Фули
1:2
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
0:1
15' Гол
Муй Аарон
0:2
45' Гол
Муй Аарон
1:2
59' Гол
Wenjie Song
76' Желтая карточка
Йи Тенг
76' Желтая карточка
Jinghang Hu
90'+4

Ход матча

15'
0:1
Муй Аарон
45'
0:2
Муй Аарон
(Оскар дос Сантос)
46'
Ruibao Hu
Tixiang Li
 
59'
Wenjie Song
(Yunlong Fan)
1:2
71'
 
Huachen Zhang
Zhurun Liu
71'
Pengfei Han
Yunlong Fan
 
74'
Yongjun Wen
Huapeng Wang
 
75'
Tiago De Leonco
Zhizhao Chen
 
76'
Йи Тенг
 
76'
 
Jinghang Hu
83'
 
Ли Шенглонг
Jinghang Hu

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 14
  • 0 Угловые 12
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
36
Zhengyu
Huang
18
Йи
Тенг
35
Huapeng
Wang
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
27
Xiaotian
Yang
32
Zhizhao
Chen
29
Wenjie
Song
7
Jown
Cardona
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
4
Шэньчао
Ван
21
Хай
Юй
15
Shenyuan
Li
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
39
Jinghang
Hu
Гуанчжоу Фули
3-4-3
Шанхай СИПГ
3-3-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Шанхай СИПГ

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
64.7%
23.5%
2 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:5
С
1:2
С
1:1
С
3:3
К
1:0
С
1:0
С
2:3
Р
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
0:3
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.5
Tiago De Leonco 2 0.33
Wenjie Song 1 0.17
Gong Zhang 1 0.17
Yongjun Wen 1 0.17
Chun Lok Than 0 0
Tixiang Li 0 0
Yunlong Fan 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 3 0.5
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.33
Shenyuan Li 2 0.33
Вэньцзюнь Люй 1 0.17
Zhurun Liu 1 0.17
Паулиньо Пауло 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tixiang Li 2 0
Pengfei Han 2 0
Gong Zhang 2 0
Йи Тенг 1 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Guan He 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Jinghang Hu 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
25%
3
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Гуанчжоу Фули 2:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 5 1 0 14 - 3 49
2. Шанхай СИПГ 6 4 1 1 9 - 5 41
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 3 2 1 6 - 2 41
4. Чанчунь Ятай 6 3 1 2 7 - 6 38
5. Шэньчжэнь 6 1 2 3 8 - 10 29
6. Бэйцзин Гоань 6 1 2 3 5 - 11 29
7. Гуанчжоу Фули 6 1 1 4 8 - 8 25
8. Хэбей Форчун 6 0 2 4 2 - 14 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 4 - 3 29
2. Шэньчжэнь 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 8 24
5. Шаньдун Лунэн 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 3 2 1 0 5 - 2 35
4. Чанчунь Ятай 3 2 0 1 4 - 2 34
5. Шэньчжэнь 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 1:2 Шанхай СИПГ онлайн


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