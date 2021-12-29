Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.

48' Команда Гуанчжоу Фули почти не владела мячом в первой половине.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

45' Junling Yan не дал случится голу! Zhizhao Chen должен был забивать, но Junling Yan сделал отличный сейв

44' ШАНС! Zhizhao Chen вышел один на один с голкипером...

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Плохо сыграл Zhengyu Huang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Оскар дос Сантос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Jiaqi Han отбил мяч на угловой после удара Вэньцзюнь Люй из штрафной площади.

40' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

28' Jown Cardona из команды Гуанчжоу Фули сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Муй Аарон пробует нанести удар издали, но Jiaqi Han держит все под контролем

19' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Должен был быть гол! Jinghang Hu имел отличный шанс, но Jiaqi Han не дал голу состоятся!

15' Г О О О О О Л - Муй Аарон из команды Шанхай СИПГ легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

15' Jiaqi Han не дал случится голу! Zhurun Liu должен был забивать, но Jiaqi Han сделал отличный сейв

15' Оскар дос Сантос нанес удар издали, а Jiaqi Han отбил его обратно в игру!

12' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Shenyuan Li имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

9' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Junling Yan не дал случится голу! Jown Cardona должен был забивать, но Junling Yan сделал отличный сейв

8' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

8' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Шэньчао Ван не смог попасть в створ ударом издали

6' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Должен был быть гол! Jinghang Hu имел отличный шанс, но Jiaqi Han не дал голу состоятся!

5' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Jiaqi Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру