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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шэньчжэнь
0:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Чанчунь Ятай
0'
54' Желтая карточка
Jie Sun
0:1
70' Гол
Jie Sun
78'

Ход матча

46'
 
Чао-Шэн Ян
Jiakang Hui
54'
 
Jie Sun
70'
0:1
Jie Sun
71'
Dalun Zheng
Кэ Сунь
 
71'
Ачеампонг Франк
Лин Гао
 
73'
Кинтеро Хуан
Yuan Zhang2
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Чанчунь Ятай
3.26
3.90
5.21
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
8
Wai-Tsun
Dai
14
Yuan
Zhang2
21
Чжипэн
Цзян
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
27
Кардек
Алан
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
32
Guang
Li
19
Jiakang
Hui
15
Dilemet
Tudi
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
Шэньчжэнь
3-4-2-1
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 3 0.5
Ачеампонг Франк 2 0.33
Shuai Pei 1 0.17
Кинтеро Хуан 1 0.17
Yuanyi Li 1 0.17
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 3 0.5
Erik IV 3 0.5
Jie Sun 1 0.17
Тан Лонг 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Кэ Сунь 1 0
Yuanyi Li 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Po-Liang Chen 2 0
Jie Sun 2 0
Guang Li 2 0
Jiakang Hui 0 1
Тан Лонг 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Erik IV 1 0
Li Zhang II 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0
Yang Chen 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 6 5 1 0 14 - 3 49
2. Шанхай СИПГ 2:1 6 4 1 1 9 - 5 41
3. Гуанчжоу Эвергранд 6 3 2 1 6 - 2 41
4. Чанчунь Ятай 1:0 6 3 1 2 7 - 6 38
5. Шэньчжэнь 0:1 6 1 2 3 8 - 10 29
6. Бэйцзин Гоань 6 1 2 3 5 - 11 29
7. Гуанчжоу Фули 1:2 6 1 1 4 8 - 8 25
8. Хэбей Форчун 6 0 2 4 2 - 14 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 4 - 3 29
2. Шэньчжэнь 0:1 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 1:2 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 8 24
5. Шаньдун Лунэн 3 3 0 0 6 - 2 9
6. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 0 1 4 - 3 6
7. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Чанчунь Ятай 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 2:1 3 2 1 0 5 - 2 35
4. Чанчунь Ятай 1:0 3 2 0 1 4 - 2 34
5. Шэньчжэнь 0:1 3 0 2 1 4 - 6 2
6. Гуанчжоу Фули 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Чанчунь Ятай
3.26
3.90
5.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шэньчжэнь 0:1 Чанчунь Ятай онлайн


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