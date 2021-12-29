Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Тианхе
54' Желтая карточкаJie Sun
0:1
70' ГолJie Sun
79' Желтая карточкаЮнпо Ван
80' Желтая карточкаJose Carlos Granero
85' Желтая карточкаKaiyu Mao
Ход матча
54'
70'
0:1
71'
79'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
14
Yuan
Zhang2
21
Чжипэн
Цзян
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
27
Кардек
Алан
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
5
Jie
Sun
24
Zhiyu
Yan
32
Guang
Li
19
Jiakang
Hui
15
Dilemet
Tudi
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
24 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
27 Кардек АланНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
31 Zixiang Wang
-
-
13 Haofeng Xu
-
18 Xiangyu Chen
-
-
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
24 Zhiyu YanПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
19 Jiakang HuiПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
-
28 Xiaotian ShiВратарь
-
16 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
-
26 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
-
-
-
21 Qi Cui
-
27 Li Zhang II
-
30 Qinhan Sun
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шэньчжэнь
Чанчунь Ятай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардек Алан
|3
|0.5
|Ачеампонг Франк
|2
|0.33
|Shuai Pei
|1
|0.17
|Кинтеро Хуан
|1
|0.17
|Yuanyi Li
|1
|0.17
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|3
|0.5
|Erik IV
|3
|0.5
|Jie Sun
|1
|0.17
|Тан Лонг
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лин Гао
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Xin Zhou2
|0
|1
|Юнпо Ван
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Jose Carlos Granero
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Po-Liang Chen
|2
|0
|Jie Sun
|2
|0
|Guang Li
|2
|0
|Jiakang Hui
|0
|1
|Тан Лонг
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Erik IV
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yang Chen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|49
|2.
|Шанхай СИПГ
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|41
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|41
|4.
|Чанчунь Ятай
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|38
|5.
|Шэньчжэнь
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|29
|7.
|Гуанчжоу Фули
|6
|1
|1
|4
|8 - 8
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|29
|2.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|35
|4.
|Чанчунь Ятай
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0