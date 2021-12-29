Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Чанчунь Ятай вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Как он промахнулся? Ачеампонг Франк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

95' Кардек Алан из команды Шэньчжэнь нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

95' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Guangwen Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Erik из команды Чанчунь Ятай попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лу Чжан все равно смог отбить мяч.

93' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Матч возобновлен

90' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Guangwen Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Kaiyu Mao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Erik навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

83' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Чао-Шэн Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Чао-Шэн Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Рефери не любит споров - именно за это Jose Carlos Granero сейчас получил желтую

80' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

79' Юнпо Ван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Dilemet Tudi получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Dilemet Tudi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

74' Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Dalun Zheng из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Г О О О О О О Л - Jie Sun из команды Чанчунь Ятай с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

70' ШАНС! Это должен был быть гол. Чао-Шэн Ян упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

70' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

67' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

66' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

64' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Xin Zhou предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Jie Sun - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Guangwen Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Guangwen Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля