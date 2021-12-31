Первый тайм

49' Команда Хэнань Цзянье играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Chao Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Abduwal Ablet решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

45' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Chao Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Hang Li из команды Ухань Цзалл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Jiahui Liu пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

41' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Chao Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Dong Han из команды Хэнань Цзянье сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Chao Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Zichang Huang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Yuhao Zhao нанес удар головой, но Zhifeng Wang спокойно отбил мяч.

34' Chao Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

31' Dong Han из команды Хэнань Цзянье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

29' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Parmanjan Kyum оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Шангуань Ван пробует нанести удар издали, но Zhifeng Wang держит все под контролем

14' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хорошую попытку сделал Дурадо Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Dong Han из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.

13' Плохо сыграл Junjian Liao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Zhifeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Zhifeng Wang не дал случится голу! Parmanjan Kyum должен был забивать, но Zhifeng Wang сделал отличный сейв

5' ШАНС! Parmanjan Kyum вышел один на один с голкипером...

5' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру