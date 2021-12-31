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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Хэнань Цзянье
1:0
Перерыв

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
1:0
22' Гол
Дурадо Энрике

Ход матча

22'
Дурадо Энрике
(Abduwal Ablet)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Ухань Цзалл
2.55
2.87
3.19
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Yuhao
Zhao
26
Jiahui
Liu
13
Abduwal
Ablet
32
Dong
Han
28
Ма
Ксянгью
6
Шангуань
Ван
16
Parmanjan
Kyum
9
Дурадо
Энрике
1
Zhifeng
Wang
22
Junjian
Liao
6
Chao
Li
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
20
Hang
Li
33
Chongqiu
Ye
7
Yi
Luo
11
Zichang
Huang
44
Лопес
Андерсон
37
Junxian
Liu
Хэнань Цзянье
5-3-2
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурадо Энрике 3 (1) 0.43
Каранга Фернандо 2 0.29
Ivo I 1 (1) 0.14
Шунич Тони 0 0
Abduwal Ablet 0 0
Chen Pu 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 4 (3) 0.57
Honglue Zhao 2 0.29
Zichang Huang 1 0.14
Boyu Yang 1 0.14
Rafael VII 1 0.14
Yun Liu 1 0.14
Цзюньминь Хао 0 0
Hao Fang 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Xin Luo 1 1
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Haoran Wang 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Li3 3 0
Chao Li 0 1
Honglue Zhao 1 0
Junjian Liao 1 0
Yinong Tian 1 0
Zichang Huang 1 0
Yun Liu 1 0
Hao Fang 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 10 - 5 34
2. Хэнань Цзянье 1:0 7 3 3 1 6 - 3 30
3. Шицзячжуан 7 4 2 1 12 - 8 24
4. Ухань Цзалл 0:1 7 2 3 2 11 - 9 20
5. Тянцзинь Тэда 7 2 3 2 6 - 6 18
6. Чуньцинь Лифан 7 1 3 3 3 - 7 17
7. Далянь Ифан 7 3 0 4 5 - 7 16
8. Циндао Хайню 7 1 1 5 6 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 8 - 2 29
2. Ухань Цзалл 0:1 3 1 2 0 6 - 4 16
3. Тянцзинь Тэда 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Шицзячжуан 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Хэнань Цзянье 1:0 4 3 1 0 5 - 1 10
6. Далянь Ифан 3 1 0 2 2 - 3 10
7. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 0 - 2 2
8. Циндао Хайню 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 1:0 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 3 1 1 1 5 - 6 14
4. Циндао Хайню 3 1 1 1 3 - 5 11
5. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Далянь Ифан 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Шанхай Шеньхуа 4 1 2 1 2 - 3 5
8. Ухань Цзалл 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
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Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Ухань Цзалл
2.55
2.87
3.19
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Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл онлайн


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