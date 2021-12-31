Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Сучжоу Олимпик Спортс Центр
1:0
22' ГолДурадо Энрике
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
26
Jiahui
Liu
32
Dong
Han
28
Ма
Ксянгью
22
Junjian
Liao
6
Chao
Li
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
20
Hang
Li
33
Chongqiu
Ye
7
Yi
Luo
37
Junxian
Liu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
26 Jiahui LiuЗащитник
- Защитник
-
32 Dong HanПолузащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
-
11 Zhao Ke
-
12 Chen Pu
-
15 Zhixuan Du
-
18 Guoyuan Yang
-
21 Keqiang Chen
-
-
-
62 Haoran Wang
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Junjian LiaoЗащитник
-
6 Chao LiЗащитник
-
21 Yang Li3Защитник
-
32 Chen YuhaoПолузащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
7 Yi LuoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Junxian LiuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сюшэн ДунНападающий
-
23 Гао Сян
-
-
-
18 Hao Fang
-
-
26 Yun Liu
-
45 Guoyu Lin
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.43
|Каранга Фернандо
|2
|0.29
|Ivo I
|1 (1)
|0.14
|Шунич Тони
|0
|0
|Abduwal Ablet
|0
|0
|Chen Pu
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|4 (3)
|0.57
|Honglue Zhao
|2
|0.29
|Zichang Huang
|1
|0.14
|Boyu Yang
|1
|0.14
|Rafael VII
|1
|0.14
|Yun Liu
|1
|0.14
|Цзюньминь Хао
|0
|0
|Hao Fang
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Guoming Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Hao Chen III
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Li3
|3
|0
|Chao Li
|0
|1
|Honglue Zhao
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
3
50%
3
27%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|34
|2.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|30
|3.
|Шицзячжуан
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|24
|4.
|Ухань Цзалл
|0:1
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|20
|5.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|17
|7.
|Далянь Ифан
|7
|3
|0
|4
|5 - 7
|16
|8.
|Циндао Хайню
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|29
|2.
|Ухань Цзалл
|0:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|16
|3.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|11
|4.
|Шицзячжуан
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|6.
|Далянь Ифан
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|10
|7.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|8.
|Циндао Хайню
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|15
|3.
|Шицзячжуан
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|14
|4.
|Циндао Хайню
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|11
|5.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Далянь Ифан
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|Ухань Цзалл
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4