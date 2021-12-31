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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Хэнань Цзянье
1:0
Конец матча

Стадион:
Ухань Цзалл
0'
1:0
22' Гол
Дурадо Энрике
78' Желтая карточка
Chao Li
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Шунич Тони
90'+6

Ход матча

22'
Дурадо Энрике
(Abduwal Ablet)
1:0
46'
 
Hao Fang
Chen Yuhao
60'
 
Yinong Tian
Zichang Huang
60'
 
Rafael VII
Junxian Liu
61'
Chen Pu
Abduwal Ablet
 
70'
Haoran Wang
Dong Han
 
74'
 
Yun Liu
Chongqiu Ye
78'
 
Chao Li
81'
Цао Гу
Jiahui Liu
 
82'
Dilmurat Mawlanyaz
Boxuan Feng
 
90'
Шунич Тони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Yuhao
Zhao
26
Jiahui
Liu
13
Abduwal
Ablet
32
Dong
Han
28
Ма
Ксянгью
6
Шангуань
Ван
16
Parmanjan
Kyum
9
Дурадо
Энрике
1
Zhifeng
Wang
22
Junjian
Liao
6
Chao
Li
21
Yang
Li3
32
Chen
Yuhao
20
Hang
Li
33
Chongqiu
Ye
7
Yi
Luo
11
Zichang
Huang
44
Лопес
Андерсон
37
Junxian
Liu
Хэнань Цзянье
5-3-2
Ухань Цзалл
3-4-3

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Ухань Цзалл

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурадо Энрике 3 (1) 0.43
Каранга Фернандо 2 0.29
Ivo I 1 (1) 0.14
Шунич Тони 0 0
Abduwal Ablet 0 0
Chen Pu 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 4 (3) 0.57
Honglue Zhao 2 0.29
Zichang Huang 1 0.14
Boyu Yang 1 0.14
Rafael VII 1 0.14
Yun Liu 1 0.14
Цзюньминь Хао 0 0
Hao Fang 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Xin Luo 1 1
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Haoran Wang 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Li3 3 0
Chao Li 1 1
Honglue Zhao 1 0
Junjian Liao 1 0
Yinong Tian 1 0
Zichang Huang 1 0
Yun Liu 1 0
Hao Fang 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1
Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 10 - 5 34
2. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 6 - 3 30
3. Шицзячжуан 7 4 2 1 12 - 8 24
4. Ухань Цзалл 7 2 3 2 11 - 9 20
5. Тянцзинь Тэда 7 2 3 2 6 - 6 18
6. Чуньцинь Лифан 7 1 3 3 3 - 7 17
7. Далянь Ифан 7 3 0 4 5 - 7 16
8. Циндао Хайню 7 1 1 5 6 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 8 - 2 29
2. Ухань Цзалл 3 1 2 0 6 - 4 16
3. Тянцзинь Тэда 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Шицзячжуан 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 5 - 1 10
6. Далянь Ифан 3 1 0 2 2 - 3 10
7. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 0 - 2 2
8. Циндао Хайню 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 3 1 1 1 5 - 6 14
4. Циндао Хайню 3 1 1 1 3 - 5 11
5. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Далянь Ифан 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Шанхай Шеньхуа 4 1 2 1 2 - 3 5
8. Ухань Цзалл 4 1 1 2 5 - 5 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл онлайн


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