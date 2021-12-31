Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

94' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Хэнань Цзянье отменен из-за положения "вне игры".

93' Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

90' Дурадо Энрике имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

89' Hao Fang из команды Ухань Цзалл делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

89' Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Dilmurat Mawlanyaz нанес удар головой, но Zhifeng Wang спокойно отбил мяч.

81' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Zhifeng Wang не дал случится голу! Дурадо Энрике должен был забивать, но Zhifeng Wang сделал отличный сейв

79' Zhifeng Wang отбил мяч на угловой после удара Parmanjan Kyum из штрафной площади.

78' Chao Li - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Ванг Гуоминг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Chen Pu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Jiahui Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Jiahui Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Hao Fang из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...

72' Chao Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Дурадо Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Матч возобновлен

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Тактическая замена. Dong Han уходит с поля и его заменяет Haoran Wang

69' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

68' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Hang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Chao Li не смог попасть в створ ударом издали

65' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Dong Han из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Chao Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Yinong Tian пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

60' Тактическая замена. Junxian Liu уходит с поля и его заменяет Rafael Silva

59' Hao Fang мяч отрикошетил от ворот

59' Hao Fang из команды Ухань Цзалл идет с мячом вперед на обострение...

58' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ма Ксянгью не смог попасть в створ ударом издали

54' Dong Han из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...

54' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

53' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Лопес Андерсон пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

51' Zhifeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Parmanjan Kyum хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

49' Hao Fang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Дурадо Энрике нанес удар издали, а Zhifeng Wang отбил его обратно в игру!

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Yuhao Chen уходит с поля и его заменяет Hao Fang