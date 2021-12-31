Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боатенг Эммануль II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

39' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Боатенг Эммануль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Kaimu Zheng нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

37' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Jing Luo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Shuai Li получил желтую карточку от судьи

33' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

33' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Guowen Sun из команды Далянь Ифан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Чжан Чонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Yifeng Zang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Yanfeng Dong - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Jiahui Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Чжан Чонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Lei Tong предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Yang Liu из команды Шицзячжуан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Сюйжи Чжао навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

5' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.