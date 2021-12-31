Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Hebei Olympic Sports Center
12' Желтая карточкаYanfeng Dong
34' Желтая карточкаShuai Li
1:0
59' ГолOscar Taty Maritu
77' Желтая карточкаXiangshuo Zhang
90' Желтая карточкаСе Пэнфэй
90' Желтая карточкаLei Tong
2:0
90' ГолOscar Taty Maritu
Ход матча
12'
34'
59'
1:0
63'
77'
84'
90'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
12
Jing
Luo
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
14
Jiahui
Huang
34
Zhenao
Wang
10
Ларссон
Сэм
11
Guowen
Sun
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
21 Aokai Zhang
-
23 Yiming Yang
-
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lei TongЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
4 Shuai LiЗащитник
-
14 Jiahui HuangПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Zhenao WangПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
-
11 Guowen SunПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
15 Jianbo Zhao
-
18 Yupeng He
-
-
29 Bo Sun
-
33 Xianjun Wang
-
35 Yu Wan
-
37 Haoyu Yang
-
39 Tengda Wang
-
40 Jiaxuan Zhu
-
66 Yu Wang
-
Главный тренер: Хосе Гонсалес Лопес
История личных встреч
Шицзячжуан
Далянь Ифан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|7
|1
|Се Пэнфэй
|2
|0.29
|Yun Yang
|1
|0.14
|Sabit Abdusalam
|1
|0.14
|Xiangshuo Zhang
|1
|0.14
|Kaimu Zheng
|0
|0
|Zihao Yan
|0
|0
|Yifeng Zang
|0
|0
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|Yang Liu II
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Сэм
|2
|0.29
|Боатенг Эммануль II
|2 (1)
|0.29
|Lei Tong
|0
|0
|Qianglong Tao
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Chengjian Liao
|0
|1
|Andre Koupouleni Senghor
|0
|1
|Puliang Shao
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wei Wu III
|3
|0
|Сюйжи Чжао
|2
|0
|Shuai Li
|2
|0
|Bo Sun
|2
|0
|Yanfeng Dong
|2
|0
|Jiahui Huang
|2
|0
|Кармело Гонсалес
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Pengfei Shan
|1
|0
|Guowen Sun
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Ming'an Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|34
|2.
|Хэнань Цзянье
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|27
|3.
|Шицзячжуан
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|24
|4.
|Ухань Цзалл
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|20
|5.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|18
|6.
|Чуньцинь Лифан
|7
|1
|3
|3
|3 - 7
|17
|7.
|Далянь Ифан
|7
|3
|0
|4
|5 - 7
|16
|8.
|Циндао Хайню
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|29
|2.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|16
|3.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|11
|4.
|Шицзячжуан
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Далянь Ифан
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|10
|6.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|8.
|Циндао Хайню
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|15
|3.
|Шицзячжуан
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|14
|4.
|Циндао Хайню
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|11
|5.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Далянь Ифан
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4