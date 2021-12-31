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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Шицзячжуан
2:0
Конец матча

Стадион:
Далянь Ифан
0'
12' Желтая карточка
Yanfeng Dong
34' Желтая карточка
Shuai Li
1:0
59' Гол
Oscar Taty Maritu
77' Желтая карточка
Xiangshuo Zhang
90' Желтая карточка
Се Пэнфэй
90' Желтая карточка
Lei Tong
2:0
90' Гол
Oscar Taty Maritu
90'+6

Ход матча

12'
 
Yanfeng Dong
34'
 
Shuai Li
45'
 
Huanhuan Shan
Боатенг Эммануль
46'
 
Qianglong Tao
Zhenao Wang
59'
Oscar Taty Maritu
(Kaimu Zheng)
1:0
63'
 
Bo Sun
Guowen Sun
72'
Се Пэнфэй
Jing Luo
 
72'
Sabit Abdusalam
Hao Guo
 
77'
Xiangshuo Zhang
 
84'
Yiming Yang
Yun Yang
 
84'
Bughrahan Iskandar
Xiangshuo Zhang
 
90'
Се Пэнфэй
 
90'
 
Lei Tong
90'
Oscar Taty Maritu
(Се Пэнфэй)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
19
Chengjian
Liao
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
33
Xiangshuo
Zhang
12
Jing
Luo
7
Yifeng
Zang
39
Oscar
Taty
Maritu
1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
22
Yanfeng
Dong
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
14
Jiahui
Huang
7
Сюйжи
Чжао
34
Zhenao
Wang
10
Ларссон
Сэм
11
Guowen
Sun
21
Боатенг
Эммануль
II
Шицзячжуан
3-4-2-1
Далянь Ифан
4-2-3-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Далянь Ифан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
1:2
ПЛК
2:2
ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 7 1
Се Пэнфэй 2 0.29
Yun Yang 1 0.14
Sabit Abdusalam 1 0.14
Xiangshuo Zhang 1 0.14
Kaimu Zheng 0 0
Zihao Yan 0 0
Yifeng Zang 0 0
Zhiyun Zheng 0 0
Yang Liu II 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 2 0.29
Боатенг Эммануль II 2 (1) 0.29
Lei Tong 0 0
Qianglong Tao 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 3 0
Yun Yang 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Chengjian Liao 0 1
Andre Koupouleni Senghor 0 1
Puliang Shao 1 0
Hao Guo 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Shihao Piao 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Wu III 3 0
Сюйжи Чжао 2 0
Shuai Li 2 0
Bo Sun 2 0
Yanfeng Dong 2 0
Jiahui Huang 2 0
Кармело Гонсалес 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Lei Tong 1 0
Чжан Чонг 1 0
Pengfei Shan 1 0
Guowen Sun 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Ming'an Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
67%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чуньцинь Лифан - Шицзячжуан 2:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2
Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Ухань Цзалл 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 3:2 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 10 - 5 34
2. Хэнань Цзянье 6 2 3 1 5 - 3 27
3. Шицзячжуан 7 4 2 1 12 - 8 24
4. Ухань Цзалл 6 2 3 1 11 - 8 20
5. Тянцзинь Тэда 7 2 3 2 6 - 6 18
6. Чуньцинь Лифан 7 1 3 3 3 - 7 17
7. Далянь Ифан 7 3 0 4 5 - 7 16
8. Циндао Хайню 7 1 1 5 6 - 14 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 8 - 2 29
2. Ухань Цзалл 3 1 2 0 6 - 4 16
3. Тянцзинь Тэда 3 0 2 1 2 - 3 11
4. Шицзячжуан 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Далянь Ифан 3 1 0 2 2 - 3 10
6. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 4 - 1 7
7. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 0 - 2 2
8. Циндао Хайню 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 3 1 1 1 3 - 5 15
3. Шицзячжуан 3 1 1 1 5 - 6 14
4. Циндао Хайню 3 1 1 1 3 - 5 11
5. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Далянь Ифан 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Шанхай Шеньхуа 4 1 2 1 2 - 3 5
8. Ухань Цзалл 3 1 1 1 5 - 4 4
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hebei Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шицзячжуан 2:0 Далянь Ифан онлайн


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