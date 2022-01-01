Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Huadu Stadium
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
1
Сень
Хоу
29
Цзян
Тао
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
26
Yang
Bai
37
Yongjing
Cao
15
Tianyi
Gao
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
29 Цзян ТаоЗащитник
-
38 Qilong RuanЗащитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
- Защитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Tianyi GaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
33 Kunyue Ma
-
20 Ziming Wang
-
24 Fan Yang1
-
28 Zhenyu He
-
32 Guobo Liu
-
39 Longfei Xie
-
Главный тренер: Билич Славен
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
15 Pengfei HanЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Wenjie SongНападающий
-
26 Wenhao Long
-
-
-
35 Huapeng Wang
-
37 Yongjun Wen
-
39 Yuliang Su
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|3
|0.43
|Силва Андерсон
|2
|0.29
|Tianyi Gao
|0
|0
|Yongjing Cao
|0
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jown Cardona
|3 (1)
|0.43
|Tiago De Leonco
|2
|0.29
|Wenjie Song
|1
|0.14
|Gong Zhang
|1
|0.14
|Yongjun Wen
|1
|0.14
|Chun Lok Than
|0
|0
|Tixiang Li
|0
|0
|Yunlong Fan
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзинь Пэнксян
|1
|1
|Ли Лэй
|2
|0
|Tianyi Gao
|2
|0
|Славен Билич
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Чи Чжунго
|1
|0
|Jin Taiyan
|1
|0
|Yongjing Cao
|1
|0
|Лю Хуань
|1
|0
|Longfei Xie
|1
|0
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tixiang Li
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Йи Тенг
|1
|0
|Yunlong Fan
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|50
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|44
|3.
|Шанхай СИПГ
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|42
|4.
|Чанчунь Ятай
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|38
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|30
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|30
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 8
|26
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 14
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|25
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|7.
|Хэбей Форчун
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0