  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Бэйцзин Гоань
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0' 30'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Гуанчжоу Фули
2.43
3.50
4.10
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
29
Цзян
Тао
38
Qilong
Ruan
19
Лю
Хуань
26
Yang
Bai
36
Shaowen
Liang
37
Yongjing
Cao
6
Чи
Чжунго
15
Tianyi
Gao
11
Силва
Андерсон
9
Жанг
Юнинг
22
Jiaqi
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
15
Pengfei
Han
18
Йи
Тенг
27
Xiaotian
Yang
32
Zhizhao
Chen
6
Yunlong
Fan
10
Tixiang
Li
9
Tiago
De
Leonco
7
Jown
Cardona
Бэйцзин Гоань
5-3-2
Гуанчжоу Фули
5-3-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
5:0
С
1:4
С
3:2
С
0:3
К
0:3
К
5:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
2:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
6:0
С
2:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 3 0.43
Силва Андерсон 2 0.29
Tianyi Gao 0 0
Yongjing Cao 0 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jown Cardona 3 (1) 0.43
Tiago De Leonco 2 0.29
Wenjie Song 1 0.14
Gong Zhang 1 0.14
Yongjun Wen 1 0.14
Chun Lok Than 0 0
Tixiang Li 0 0
Yunlong Fan 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзинь Пэнксян 1 1
Ли Лэй 2 0
Tianyi Gao 2 0
Славен Билич 2 0
Сень Хоу 1 0
Чи Чжунго 1 0
Jin Taiyan 1 0
Yongjing Cao 1 0
Лю Хуань 1 0
Longfei Xie 1 0
Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tixiang Li 2 0
Pengfei Han 2 0
Gong Zhang 2 0
Йи Тенг 1 0
Yunlong Fan 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Jown Cardona 1 0
Zhengyu Huang 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Кавасаки Фронтале - Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Гоань - Керес-Негрос 2:3 Бэйцзин Гоань - Тэгу 0:3
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1 Шаньдун Лунэн - Гуанчжоу Фули 0:0 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Гуанчжоу Фули - Шэньчжэнь 2:4 Циндао Хайню - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Чуньцинь Лифан 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 0:0 7 1 3 3 8 - 10 30
6. Бэйцзин Гоань 0:0 7 1 3 3 5 - 11 30
7. Гуанчжоу Фули 0:0 7 1 2 4 8 - 8 26
8. Хэбей Форчун 0:0 7 0 3 4 2 - 14 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 4 1 3 0 4 - 3 30
2. Шэньчжэнь 0:0 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 8 25
4. Гуанчжоу Фули 0:0 3 1 0 2 6 - 4 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
6. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
7. Хэбей Форчун 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huadu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Гуанчжоу Фули
2.43
3.50
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Фули онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бэйцзин Гоань
Гуанчжоу Фули

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 