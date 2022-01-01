Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Гуанчжоу Эвергранд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Матч возобновлен

46' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' Dinghao Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Liyu Yang не смог попасть в створ ударом издали

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

37' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Рефери не любит споров - именно за это Kaiyu Mao сейчас получил желтую

36' Чао Хэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Liyu Yang наказан за толчок Яо Вейхуи

34' Какой промах! Jie Ling имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

32' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Чао-Шэн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Kaiyu Mao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

20' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Dinghao Yan видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

19' Liyu Yang имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

14' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Ляо Лишэн решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола