Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Тианхе
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
13
Weiguo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
10
Чжи
Чжэн
35
Сюэпэн
Ли
22
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
36
Чао
Хэ
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
5
Jie
Sun
31
Weihui
Rao
24
Zhiyu
Yan
26
Чао-Шэн
Ян
32
Guang
Li
15
Dilemet
Tudi
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
- Основной состав
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнЗащитник
- Защитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Запасные игроки
-
3 Фан МеиЗащитник
- Полузащитник
-
-
20 Shilong Wang
-
34 Yu Hou
-
42 Junhan Luo
-
27 Shaocong Wu
-
16 Bowen Huang2
-
33 Yihao Zhong
-
39 Kaiyuan Tan
-
30 Dejiang Yang
-
31 Xingxian Li
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
39 Kaiyu MaoЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
24 Zhiyu YanПолузащитник
-
26 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
-
28 Xiaotian ShiВратарь
- Полузащитник
-
19 Jiakang HuiПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Qinhan Sun
-
-
21 Qi Cui
-
27 Li Zhang II
-
14 Xuesong Bai
-
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.29
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.14
|Liyn Yang
|1
|0.14
|Kaiyuan Tan
|1
|0.14
|Ling Jie
|1
|0.14
|Линьпэн Чжан
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|3
|0.43
|Erik IV
|3
|0.43
|Jie Sun
|1
|0.14
|Тан Лонг
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Сювэй
|3
|0
|Чао Хэ
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Чжи Чжэн
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Shaocong Wu
|1
|0
|Ling Jie
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guang Li
|3
|0
|Po-Liang Chen
|2
|0
|Jie Sun
|2
|0
|Kaiyu Mao
|2
|0
|Jiakang Hui
|0
|1
|Тан Лонг
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Erik IV
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Yang Chen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|52
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|42
|3.
|Шанхай СИПГ
|0:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|41
|4.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|39
|5.
|Шэньчжэнь
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|29
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|29
|7.
|Гуанчжоу Фули
|6
|1
|1
|4
|8 - 8
|25
|8.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|29
|2.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Гуанчжоу Фули
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|4.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|6.
|Шанхай СИПГ
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|35
|4.
|Шанхай СИПГ
|0:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|35
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|6.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|7.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0