Второй тайм

93' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Гуанчжоу Эвергранд владели мячом большую часть игры и выиграли.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Dinghao Yan имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

88' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила решающий гол в последние минуты игры!

83' Г О О О О Л - Kaiyuan Tan забивает с левой ноги!

83' Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный навес.

81' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Чжи Чжэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

75' Матч возобновлен

74' Jie Ling на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

73' Г О О О О Л - Jie Ling забивает с левой ноги!

72' ШАНС! Jie Ling вышел один на один с голкипером...

72' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

71' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.

70' Ляо Лишэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Liyu Yang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Yihao Zhong предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Yake Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ляо Лишэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Dilemet Tudi - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Как он промахнулся? Dinghao Yan имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Чао-Шэн Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Dinghao Yan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Ляо Лишэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Как он промахнулся? Чао-Шэн Ян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' ШАНС! Тан Лонг вышел один на один с голкипером...

46' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

46' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

46' Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...