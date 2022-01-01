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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Гуанчжоу Эвергранд
2:0
Конец матча

Стадион:
Чанчунь Ятай
0'
36' Желтая карточка
Чао Хэ
37' Желтая карточка
Kaiyu Mao
44' Желтая карточка
Guang Li
62' Желтая карточка
Dilemet Tudi
70' Желтая карточка
Liyn Yang
1:0
73' Гол
Ling Jie
2:0
83' Гол
Kaiyuan Tan
90'+4

Ход матча

36'
Чао Хэ
 
37'
 
Kaiyu Mao
44'
 
Guang Li
57'
 
Li Zhang II
Guang Li
62'
 
Dilemet Tudi
65'
Yihao Zhong
Сюэпэн Ли
 
65'
 
Jiakang Hui
Тан Лонг
65'
 
Неграо Жуниор
Чао-Шэн Ян
70'
Liyn Yang
 
73'
Ling Jie
(Чжан Сювэй)
1:0
74'
Kaiyuan Tan
Ling Jie
 
83'
Kaiyuan Tan
(Ханьвэнь Дэн)
2:0
85'
 
Zhiyu Yan
Kaiyu Mao
85'
 
Чанчэн Чэн
Qi Cui
86'
Shilong Wang
Liyn Yang
 
86'
Yu Hou
Чао Хэ
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

13
Weiguo
Liu
25
Ханьвэнь
Дэн
10
Чжи
Чжэн
5
Линьпэн
Чжан
35
Сюэпэн
Ли
22
Чжан
Сювэй
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
36
Чао
Хэ
15
Dinghao
Yan
28
Ling
Jie
23
Yake
Wu
39
Kaiyu
Mao
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
31
Weihui
Rao
24
Zhiyu
Yan
26
Чао-Шэн
Ян
32
Guang
Li
15
Dilemet
Tudi
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
Гуанчжоу Эвергранд
4-5-1
Чанчунь Ятай
4-5-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Чанчунь Ятай

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
3:2
С
5:0
С
3:1
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
6:1
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханьвэнь Дэн 2 0.29
Kaiyuan Tan 2 0.29
Ling Jie 2 0.29
Вэй Ши-Хао 1 0.14
Liyn Yang 1 0.14
Линьпэн Чжан 0 0
Чжан Сювэй 0 0
Yihao Zhong 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 3 0.43
Erik IV 3 0.43
Jie Sun 1 0.14
Тан Лонг 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Сювэй 3 0
Чао Хэ 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Чжи Чжэн 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Shaocong Wu 1 0
Ling Jie 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guang Li 3 0
Po-Liang Chen 2 0
Jie Sun 2 0
Kaiyu Mao 2 0
Dilemet Tudi 2 0
Jiakang Hui 0 1
Тан Лонг 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Erik IV 1 0
Li Zhang II 1 0
Qi Cui 1 0
Yang Chen 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
3
75%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Ухань Цзалл 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 0:0 7 1 3 3 8 - 10 30
6. Бэйцзин Гоань 0:0 7 1 3 3 5 - 11 30
7. Гуанчжоу Фули 0:0 7 1 2 4 8 - 8 26
8. Хэбей Форчун 0:0 7 0 3 4 2 - 14 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 4 1 3 0 4 - 3 30
2. Шэньчжэнь 0:0 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 8 25
4. Гуанчжоу Фули 0:0 3 1 0 2 6 - 4 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
6. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
7. Хэбей Форчун 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Чанчунь Ятай онлайн


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