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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Шаньдун Лунэн
2:2
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
1:0
8' Гол
Liuyu Duan
1:1
69' Гол
Jinghang Hu
1:2
76' Гол
Муй Аарон
90' Желтая карточка
Чжэн Чжэн
90' Красная карточка
Шэньчао Ван
2:2
90' Пенальти
Мойсес Лима
90'+8

Ход матча

8'
Liuyu Duan
1:0
46'
Zhechao Chen
Хуан Цун
 
46'
Лю Биньбинь
Tianyu Qi
 
62'
Мойсес Лима
Дельгаду Педру
 
66'
 
Jinghang Hu
Huachen Zhang
66'
 
Муй Аарон
Muzepper Mirahmetjan
66'
 
Вэньцзюнь Люй
Chunxin Chen
66'
 
Оскар дос Сантос
И Чжан
69'
1:1
Jinghang Hu
(Ли Шенглонг)
70'
Tianyu Guo
Liuyu Duan
 
70'
Цзинь Цзиндао
Long Song
 
76'
1:2
Муй Аарон
(Jinghang Hu)
86'
 
Zhurun Liu
Ли Шенглонг
90'
Чжэн Чжэн
 
90'
 
Шэньчао Ван
90'
Мойсес Лима
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
39
Long
Song
34
Хуан
Цун
28
Сон
Чжун-Хо
15
Tianyu
Qi
36
Liuyu
Duan
11
Лю
Ян
19
Дельгаду
Педру
12
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
4
Шэньчао
Ван
21
Хай
Юй
27
Wei
Zhang
I
20
Shiyuan
Yang
25
Muzepper
Mirahmetjan
26
Chunxin
Chen
16
Huachen
Zhang
18
И
Чжан
14
Ли
Шенглонг
Шаньдун Лунэн
4-2-3-1
Шанхай СИПГ
3-4-2-1

История личных встреч

Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:2
С
3:1
К
0:2
С
2:1
С
4:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:0
С
0:1
С
3:4
С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Лунэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Чжун-Хо 2 0.29
У Синхань 2 0.29
Tianyu Guo 2 0.29
Жадсон II 2 0.29
Дельгаду Педру 1 0.14
Мойсес Лима 1 (1) 0.14
Xin Xu 1 0.14
Феллайни Маруан 1 0.14
Чжэн Чжэн 1 0.14
Лю Ян 1 0.14
Lin Dai 1 0.14
Liuyu Duan 1 0.14
Tianyu Qi 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муй Аарон 4 0.57
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.29
Shenyuan Li 2 0.29
Jinghang Hu 1 0.14
Вэньцзюнь Люй 1 0.14
Zhurun Liu 1 0.14
Паулиньо Пауло 0 0
Ли Шенглонг 0 0

Карточки

Шаньдун Лунэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lin Dai 2 0
Жадсон II 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Дельгаду Педру 1 0
Цзинь Цзиндао 1 0
Мойсес Лима 1 0
Tong Wang1 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Пауло 3 0
Шэньчао Ван 0 1
Оскар дос Сантос 1 0
Хай Юй 1 0
Guan He 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Jinghang Hu 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
75%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
8
50%
1
9%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Лунэн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0 Шаньдун Лунэн - Наньтун Чжиюнь 1:0 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Шаньдун Лунэн - Чуньцинь Лифан 3:1 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 0:0 7 1 3 3 8 - 10 30
6. Бэйцзин Гоань 0:0 7 1 3 3 5 - 11 30
7. Гуанчжоу Фули 0:0 7 1 2 4 8 - 8 26
8. Хэбей Форчун 0:0 7 0 3 4 2 - 14 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 4 1 3 0 4 - 3 30
2. Шэньчжэнь 0:0 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 8 25
4. Гуанчжоу Фули 0:0 3 1 0 2 6 - 4 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
6. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
7. Хэбей Форчун 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шаньдун Лунэн 2:2 Шанхай СИПГ онлайн


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