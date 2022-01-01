Второй тайм

98' Шаньдун Лунэн не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' 'Г О О О О О Л - Мойсес Лима из команды Шаньдун Лунэн забил правой с пенальти! Wei Chen решил остаться по центру ворот.'

97' После проверки VAR судья не изменил решения - Шаньдун Лунэн пробьет пенальти!

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

95' УДАЛЕНИЕ! - Шэньчао Ван получает красную карточку за фол на сопернике

94' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Мойсес Лима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Матч возобновлен

79' Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Г О О О О Л - Муй Аарон забивает с правой ноги!

75' Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Оскар дос Сантос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Г О О О О Л - Jinghang Hu забивает с правой ноги!

68' Вэньцзюнь Люй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Hailong Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Wei Chen взял и забрал мяч на выходе

65' После штрафного удара,который нанес Сон Чжун-Хо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

63' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Хай Юй не смог попасть в створ ударом издали

61' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хуань Фу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хуань Фу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Zhechao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Wei Chen взял и забрал мяч на выходе

51' Отличные скиллы показывает Лю Ян , обводя своих соперников

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля