Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
1:0
8' ГолLiuyu Duan
1:1
69' ГолJinghang Hu
1:2
76' ГолМуй Аарон
90' Желтая карточкаЧжэн Чжэн
90' Красная карточкаШэньчао Ван
2:2
90' ПенальтиМойсес Лима
Ход матча
8'
1:0
46'
46'
69'
1:1
70'
76'
1:2
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
16
Hailong
Li
27
Кэ
Ши
39
Long
Song
34
Хуан
Цун
28
Сон
Чжун-Хо
15
Tianyu
Qi
36
Liuyu
Duan
11
Лю
Ян
12
Wei
Chen2
23
Хуань
Фу
21
Хай
Юй
27
Wei
Zhang
I
20
Shiyuan
Yang
26
Chunxin
Chen
18
И
Чжан
14
Ли
Шенглонг
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
16 Hailong LiЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
39 Long SongЗащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
36 Liuyu DuanПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
20 Zhechao ChenЗащитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
8 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаНападающий
- Нападающий
-
21 Лю БиньбиньНападающий
-
29 Yuan ChengНападающий
-
45 Feifan Jia
-
31 Jianfei Zhao
-
38 Haiyi Hao
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
-
12 Wei Chen2Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Защитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
27 Wei Zhang IПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Jinghang HuНападающий
-
-
33 Zhurun Liu
-
15 Shenyuan Li
-
29 Meng Nie
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Шаньдун Лунэн
Шанхай СИПГ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Лунэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Чжун-Хо
|2
|0.29
|У Синхань
|2
|0.29
|Tianyu Guo
|2
|0.29
|Жадсон II
|2
|0.29
|Дельгаду Педру
|1
|0.14
|Мойсес Лима
|1 (1)
|0.14
|Xin Xu
|1
|0.14
|Феллайни Маруан
|1
|0.14
|Чжэн Чжэн
|1
|0.14
|Лю Ян
|1
|0.14
|Lin Dai
|1
|0.14
|Liuyu Duan
|1
|0.14
|Tianyu Qi
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муй Аарон
|4
|0.57
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.29
|Shenyuan Li
|2
|0.29
|Jinghang Hu
|1
|0.14
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.14
|Zhurun Liu
|1
|0.14
|Паулиньо Пауло
|0
|0
|Ли Шенглонг
|0
|0
Карточки
Шаньдун Лунэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lin Dai
|2
|0
|Жадсон II
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Дельгаду Педру
|1
|0
|Цзинь Цзиндао
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Пауло
|3
|0
|Шэньчао Ван
|0
|1
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Guan He
|1
|0
|Shiyuan Yang
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
75%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
13%
3
27%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
8
50%
1
9%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Лунэн
(20 матчей)
90%
5%
5%
18 побед 1 ничья 1 поражение
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Лунэн 1:1 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Лунэн - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2
Шаньдун Лунэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл - Шаньдун Лунэн 0:1 Шаньдун Лунэн - Ухань Цзалл 2:0 Шаньдун Лунэн - Циндао Чжончуан Хэнгтай 3:0 Шаньдун Лунэн - Наньтун Чжиюнь 1:0 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Лунэн 1:3 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Циндао Хайню - Шаньдун Лунэн 0:5 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Шаньдун Лунэн - Чуньцинь Лифан 3:1 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|50
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|44
|3.
|Шанхай СИПГ
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|42
|4.
|Чанчунь Ятай
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|38
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|30
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|30
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 8
|26
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 14
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|25
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|7.
|Хэбей Форчун
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0