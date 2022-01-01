  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Хэбей Форчун
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Шэньчжэнь
0'
16' Желтая карточка
Yunhua Chen
30'

Ход матча

16'
Yunhua Chen
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Шэньчжэнь
6.80
4.36
1.44
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
16
Yunhua
Chen
24
Yu
Zhang
5
Мемишевич
Самир
21
Lin
Cui
15
Qiuming
Wang
7
Tianyuan
Xu
36
Daogang
Yao
40
Hui
Zhang
32
Хайфэн
Дин
45
Леонардо
Родригес
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
14
Yuan
Zhang2
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
27
Кардек
Алан
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.14
Hui Zhang 1 0.14
Huaze Gao 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 3 0.43
Ачеампонг Франк 2 0.29
Shuai Pei 1 0.14
Кинтеро Хуан 1 0.14
Yuanyi Li 1 0.14
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Xiao Chen 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yunhua Chen 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Юнпо Ван 1 0
Кэ Сунь 1 0
Yuanyi Li 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Jose Carlos Granero 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
3
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
14%
3
30%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
5
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 0:0 7 1 3 3 8 - 10 30
6. Бэйцзин Гоань 0:0 7 1 3 3 5 - 11 30
7. Гуанчжоу Фули 0:0 7 1 2 4 8 - 8 26
8. Хэбей Форчун 0:0 7 0 3 4 2 - 14 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 0:0 4 1 3 0 4 - 3 30
2. Шэньчжэнь 0:0 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Хэбей Форчун 0:0 4 0 2 2 1 - 8 25
4. Гуанчжоу Фули 0:0 3 1 0 2 6 - 4 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
6. Гуанчжоу Фули 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
7. Хэбей Форчун 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэбей Форчун
Ничья
Шэньчжэнь
6.80
4.36
1.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:0 Шэньчжэнь онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 