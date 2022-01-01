Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Юесиушан
16' Желтая карточкаYunhua Chen
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
16
Yunhua
Chen
24
Yu
Zhang
21
Lin
Cui
15
Qiuming
Wang
36
Daogang
Yao
40
Hui
Zhang
32
Хайфэн
Дин
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
14
Yuan
Zhang2
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
27
Кардек
Алан
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Yunhua ChenЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
15 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Daogang YaoПолузащитник
-
40 Hui ZhangПолузащитник
-
32 Хайфэн ДинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Wenjun JiangЗащитник
-
11 Rentian HuПолузащитник
-
13 Хунбо ИньПолузащитник
-
14 Gang FengПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
17 Xintao Song
-
18 Huaze Gao
-
25 Wei Liao
-
33 Yixuan Yang
-
-
38 Wei Zhang2
-
39 Xuchen Yao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
24 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Кардек АланНападающий
- Запасные игроки
-
21 Чжипэн ЦзянПолузащитник
-
29 Лин ГаоПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
23 Guo Wei
-
13 Haofeng Xu
-
18 Xiangyu Chen
-
-
-
-
31 Zixiang Wang
-
Главный тренер: Jose Carlos Granero
История личных встреч
Хэбей Форчун
Шэньчжэнь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qiuming Wang
|1
|0.14
|Hui Zhang
|1
|0.14
|Huaze Gao
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардек Алан
|3
|0.43
|Ачеампонг Франк
|2
|0.29
|Shuai Pei
|1
|0.14
|Кинтеро Хуан
|1
|0.14
|Yuanyi Li
|1
|0.14
|Юнпо Ван
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Rentian Hu
|1
|0
|Мемишевич Самир
|1
|0
|Xiao Chen
|1
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лин Гао
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Xin Zhou2
|0
|1
|Юнпо Ван
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Dalun Zheng
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Jose Carlos Granero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
25%
3
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
14%
3
30%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
5
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|50
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|4
|2
|1
|8 - 2
|44
|3.
|Шанхай СИПГ
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|42
|4.
|Чанчунь Ятай
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|38
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|30
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|30
|7.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 8
|26
|8.
|Хэбей Форчун
|0:0
|7
|0
|3
|4
|2 - 14
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|30
|2.
|Шэньчжэнь
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|27
|3.
|Хэбей Форчун
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|25
|4.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|24
|5.
|Шаньдун Лунэн
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Шанхай СИПГ
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Лунэн
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|40
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|36
|3.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|36
|4.
|Чанчунь Ятай
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|34
|5.
|Шэньчжэнь
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|7.
|Хэбей Форчун
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|8.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0