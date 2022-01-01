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Китай: Суперлига: .Чемпионшип 2021-2022

Хэбей Форчун
0:1
Конец матча

Стадион:
Шэньчжэнь
0'
15' Желтая карточка
Yunhua Chen
33' Желтая карточка
Qiuming Wang
48' Красная карточка
Yunhua Chen
51' Желтая карточка
Yaxiong Bao
0:0
52' Не забитый пенальти
Кардек Алан
0:1
56' Пенальти
Кардек Алан
64' Желтая карточка
Yeljan Shinar
90'+6

Ход матча

15'
Yunhua Chen
 
33'
Qiuming Wang
 
46'
Huaze Gao
Tianyuan Xu
 
46'
Wei Liao
Qiuming Wang
 
48'
Yunhua Chen
 
51'
Yaxiong Bao
 
52'
0:0
Кардек Алан
56'
0:1
Кардек Алан
61'
 
Yeljan Shinar
Dalun Zheng
61'
 
Юнпо Ван
Кинтеро Хуан
64'
 
Yeljan Shinar
76'
 
Чжипэн Цзян
Haolun Mi
78'
Xintao Song
Daogang Yao
 
84'
 
Haofeng Xu
Ачеампонг Франк
84'
 
Лин Гао
Кардек Алан
86'
Qiule Giong
Lin Cui
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 12
  • 0 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 11
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
16
Yunhua
Chen
24
Yu
Zhang
5
Мемишевич
Самир
21
Lin
Cui
15
Qiuming
Wang
7
Tianyuan
Xu
36
Daogang
Yao
40
Hui
Zhang
32
Хайфэн
Дин
45
Леонардо
Родригес
1
Чжан
Лу
24
Xin
Zhou2
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
16
Dalun
Zheng
14
Yuan
Zhang2
10
Кинтеро
Хуан
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
27
Кардек
Алан
Хэбей Форчун
4-1-4-1
Шэньчжэнь
3-5-2

История личных встреч

Хэбей Форчун
Шэньчжэнь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
3:1
К
0:1
ПЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qiuming Wang 1 0.14
Hui Zhang 1 0.14
Huaze Gao 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардек Алан 4 (1) 0.57
Ачеампонг Франк 2 0.29
Shuai Pei 1 0.14
Кинтеро Хуан 1 0.14
Yuanyi Li 1 0.14
Юнпо Ван 0 0
Yeljan Shinar 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yunhua Chen 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Rentian Hu 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Qiuming Wang 1 0
Xiao Chen 1 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лин Гао 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Xin Zhou2 0 1
Юнпо Ван 1 0
Кэ Сунь 1 0
Yuanyi Li 1 0
Dalun Zheng 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Jose Carlos Granero 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
3
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
13%
3
30%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
5
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Лунэн - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Лунэн 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 2:1 Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэбей Форчун 0:1 Далянь Ифан - Хэбей Форчун 0:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0
Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Лунэн - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Шэньчжэнь 0:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Лунэн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 7 5 2 0 16 - 5 50
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 4 2 1 8 - 2 44
3. Шанхай СИПГ 7 4 2 1 11 - 7 42
4. Чанчунь Ятай 7 3 1 3 7 - 8 38
5. Шэньчжэнь 7 2 2 3 9 - 10 32
6. Бэйцзин Гоань 7 1 3 3 6 - 12 30
7. Гуанчжоу Фули 7 1 2 4 9 - 9 26
8. Хэбей Форчун 7 0 2 5 2 - 15 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4 1 3 0 5 - 4 30
2. Шэньчжэнь 3 1 0 2 4 - 4 27
3. Гуанчжоу Фули 3 1 0 2 6 - 4 24
4. Хэбей Форчун 4 0 1 3 1 - 9 24
5. Шаньдун Лунэн 4 3 1 0 8 - 4 10
6. Гуанчжоу Эвергранд 4 2 2 0 4 - 1 8
7. Шанхай СИПГ 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Лунэн 3 2 1 0 8 - 1 40
2. Гуанчжоу Эвергранд 3 2 0 1 4 - 1 36
3. Шанхай СИПГ 4 2 2 0 7 - 4 36
4. Чанчунь Ятай 4 2 0 2 4 - 4 34
5. Шэньчжэнь 4 1 2 1 5 - 6 5
6. Гуанчжоу Фули 4 0 2 2 3 - 5 2
7. Хэбей Форчун 3 0 1 2 1 - 6 1
8. Бэйцзин Гоань 3 0 0 3 1 - 8 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хэбей Форчун 0:1 Шэньчжэнь онлайн


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