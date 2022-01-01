Второй тайм

96' Шэньчжэнь владели мячом большую часть игры и выиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Wai-Tsun Dai не смог попасть в створ ударом издали

95' Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Почти гол! Yuanyi Li пробил головой по воротам, но Yaxiong Bao спас!

94' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Игрок Yeljan Shinar из команды Шэньчжэнь неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

91' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Shuai Pei нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

88' Хайфэн Дин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Чжипэн Цзян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Лин Гао бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

86' Hui Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Чжипэн Цзян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Какой промах! Ачеампонг Франк имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

78' Ачеампонг Франк пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

78' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Кардек Алан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

73' Yu Zhang наказан за толчок Xin Zhou

72' Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь фолит на Yu Zhang, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

72' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

68' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Yeljan Shinar получил желтую карточку от судьи

64' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Yuan Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Хайфэн Дин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Xin Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Г О О О О О Л - Кардек Алан из команды Шэньчжэнь забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Yaxiong Bao прыгнул не в ту сторону.

55' После проверки VAR судья изменил решение - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Рефери не любит споров - именно за это Yaxiong Bao сейчас получил желтую

51' После проверки VAR судья не изменил решения - Шэньчжэнь пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Xin Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля