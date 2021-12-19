Парижанам всё реже удаётся что-либо интересное впереди. Хозяевам стало сложнее переходить в атаку.

Головин не попал по мячу после прострела Сидибе справа.

Маэс на левом фланге здорово проскочил между трёх соперников, но точную передачу в центр сделать не смог.

Ба Пап врезался в Маецки, когда голкипер на выходе забирал мяч в руки.

38' Матазо с Сидибе не пошли вперёд по правому флангу.

36' Эль-Рити слева сделал заброс вперёд на Ба Папа, у которого не получилась скидка на Нилора.

35' Авоньян на выходе прервал навес слева на Бен-Йеддера.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БЕН-ЙЕДДЕР!!! Бен-Йеддер перед чужой штрафной площадью отобрал мяч у Дьенга, справа прошёл вперёд и переиграл Авоньяна.

32' Дьенг перехватил подачу Сидибе справа к воротам.

31' Головин в центре поля толкнул в спину Маэса.

30' Авоньян забрал мяч в руки после подачи Чуамени справа.

28' Фолланд слева прострелил в дальней штанге, где Бен-Йеддер с угла вратарской площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

27' Эль-Рити слева со штрафного навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Ба Папа, который с линии штрафной площади пробил в Маецки.

26' Матазо на фланге сбил Гуэля.

25' Удар Маэса с линии штрафной площади заблокировал Марипан. Мяч отскочил к Нилору, удар которого с семи метров отразил Маецки.

24' Опаснейший удар Нилора с угла вратарской площади заблокировал Марипан.

22' Чуамени отметился длинным неточным забросом вперёд.

21' "Монако" постепенно начинает доминировать в центре поля, но это не повышает количество опасных моментов.

20' Маэс у центрального круга врезал по ногам Головину.

18' Бен-Йедер после столкновения в чужой штрафной площади бегает по полю с прихрамыванием. Будем надеяться, что и Виссама всё пройдёт.

16' Головин от углового флага навесил к воротам, где кто-то из гостей нарушил правила.

14' На поле пока нет преимущества одной из команд. Обоим вратарям постоянно нужно пребывать в полной готовности.

13' Спаранья от углового флага навесил на Н'Дойе, который головой пробил выше ворот.

12' Тре со штрафного пробил под перекладину. Маецки в прыжке перевёл мяч на угловой.

11' Марипан перед штрафной площадью сбил Ба Папа. Двадцать два метра до ворот.

9' А вот помощь медиков потребовалась Чуамени, на которого налетели Матазо с Маэсом.

8' Матазо в центре поля сбил Маэса.

6' Эль-Рити от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Марипан.

4' Виалла справа прострелил в руки Маецки.

3' Головин откатил мяч на Матазо, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

2' "Ред Стар 93" играет в зелёно-белой форме, "Монако" - в тёмно-синей.