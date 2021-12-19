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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ред Стар 93
0:1
Первый тайм: 44'
Монако
0'
0:1
33' Гол
Бен-Йеддер Виссам
44'

Ход матча

33'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
Прогнозы 138
Ред Стар 93 3.6% (5)
X 0.7% (1)
Монако 95.7% (132)
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Прогноз на матч от Liveresult
Ред Стар 93
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ред Стар 93
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Ред Стар 93
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Седан - Ред Стар (Франция) 1:3 Ред Стар (Франция) - Бур-Перонна 2:1 Газелек Аяччо - Ред Стар (Франция) 1:2 Сет - Ред Стар (Франция) 2:1
US Esquelbecq - Ред Стар (Франция) 1:3 Ред Стар (Франция) - Шатору 0:2 Ред Стар (Франция) - Люситанос Сен-Мор 3:0 Кретей - Ред Стар (Франция) 1:0 Ред Стар (Франция) - Ле Ман 1:2 Авранш - Ред Стар (Франция) 0:6 Ред Стар (Франция) - Шоле 4:2 Бастия-Борго - Ред Стар (Франция) 2:2 Ред Стар (Франция) - Вильфранш 0:1 Анси - Ред Стар (Франция) 6:0 Ред Стар (Франция) - Орлеан 1:0 Бриёшен - Ред Стар (Франция) 2:1 Шамбли - Ред Стар (Франция) 1:2 Ред Стар (Франция) - Булонь 1:3 Конкарно - Ред Стар (Франция) 2:0 Бастия - Ред Стар (Франция) 3:1
Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3
Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    44'
    Ба Пап врезался в Маецки, когда голкипер на выходе забирал мяч в руки.
  • 43'
    Маэс на левом фланге здорово проскочил между трёх соперников, но точную передачу в центр сделать не смог.
  • 42'
    Головин слева отправил вперёд Фолланда, чей навес к воротам перехватил Дьенг.
  • 40'
    Головин не попал по мячу после прострела Сидибе справа.
  • 39'
    Парижанам всё реже удаётся что-либо интересное впереди. Хозяевам стало сложнее переходить в атаку.
  • 38'
    Матазо с Сидибе не пошли вперёд по правому флангу.
  • 36'
    Эль-Рити слева сделал заброс вперёд на Ба Папа, у которого не получилась скидка на Нилора.
  • 35'
    Авоньян на выходе прервал навес слева на Бен-Йеддера.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БЕН-ЙЕДДЕР!!! Бен-Йеддер перед чужой штрафной площадью отобрал мяч у Дьенга, справа прошёл вперёд и переиграл Авоньяна.
  • 32'
    Дьенг перехватил подачу Сидибе справа к воротам.
  • Фол, нарушение
    31'
    Головин в центре поля толкнул в спину Маэса.
  • 30'
    Авоньян забрал мяч в руки после подачи Чуамени справа.
  • Опасный момент
    28'
    Фолланд слева прострелил в дальней штанге, где Бен-Йеддер с угла вратарской площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 27'
    Эль-Рити слева со штрафного навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Ба Папа, который с линии штрафной площади пробил в Маецки.
  • Фол, нарушение
    26'
    Матазо на фланге сбил Гуэля.
  • Опасный момент
    25'
    Удар Маэса с линии штрафной площади заблокировал Марипан. Мяч отскочил к Нилору, удар которого с семи метров отразил Маецки.
  • 24'
    Опаснейший удар Нилора с угла вратарской площади заблокировал Марипан.
  • 22'
    Чуамени отметился длинным неточным забросом вперёд.
  • 21'
    "Монако" постепенно начинает доминировать в центре поля, но это не повышает количество опасных моментов.
  • Фол, нарушение
    20'
    Маэс у центрального круга врезал по ногам Головину.
  • Травма, повреждение
    18'
    Бен-Йедер после столкновения в чужой штрафной площади бегает по полю с прихрамыванием. Будем надеяться, что и Виссама всё пройдёт.
  • Угловой
    16'
    Головин от углового флага навесил к воротам, где кто-то из гостей нарушил правила.
  • 14'
    На поле пока нет преимущества одной из команд. Обоим вратарям постоянно нужно пребывать в полной готовности.
  • Угловой
    13'
    Спаранья от углового флага навесил на Н'Дойе, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    12'
    Тре со штрафного пробил под перекладину. Маецки в прыжке перевёл мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Марипан перед штрафной площадью сбил Ба Папа. Двадцать два метра до ворот.
  • Травма, повреждение
    9'
    А вот помощь медиков потребовалась Чуамени, на которого налетели Матазо с Маэсом.
  • Фол, нарушение
    8'
    Матазо в центре поля сбил Маэса.
  • Угловой
    6'
    Эль-Рити от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Марипан.
  • 4'
    Виалла справа прострелил в руки Маецки.
  • 3'
    Головин откатил мяч на Матазо, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 2'
    "Ред Стар 93" играет в зелёно-белой форме, "Монако" - в тёмно-синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Пари"!
  • До матча
  • 20'
    Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/32 финала кубка Франции, в котором сыграют «Ред Стар 93» и «Монако». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 138
Ред Стар 93 3.6% (5)
X 0.7% (1)
Монако 95.7% (132)
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Где смотреть матч Ред Стар 93 0:1 Монако онлайн


Прогнозы на матч Ред Стар 93 0:1 Монако

Исход игры
Ред Стар 93
3.6% (5)
Ничья
0.7% (1)
Монако
95.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (79)
Меньше
40.15% (53)
Обе команды забьют
Да
46.21% (61)
Нет
53.79% (71)
Популярный счёт
0:2 Монако
28.3% (39)
1:2 Монако
24.6% (34)
1:3 Монако
16.7% (23)
0:3 Монако
12.3% (17)
0:1 Монако
8.7% (12)
0:4 Монако
1.4% (2)
1:4 Монако
1.4% (2)
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