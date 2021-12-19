Франция: Кубок 2021-2022
0:1
Первый тайм: 44'
0:1
33' ГолБен-Йеддер Виссам
Ход матча
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маэс ОвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шарруо ПольВратарь
-
12 Омавоо ЖозуэЗащитник
-
15 Габауи ЮнесЗащитник
- Защитник
-
17 Боска ГийомПолузащитник
-
18 Кадиу НоаПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дюран ДамьенНападающий
-
19 Токпа ДарелНападающий
-
Главный тренер: Бардо Венсан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лукас ЖанПолузащитник
-
Главный тренер: Ковач Нико
Бомбардиры внутри турнира
Ред Стар 93
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Ред Стар 93
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Седан - Ред Стар (Франция) 1:3 Ред Стар (Франция) - Бур-Перонна 2:1 Газелек Аяччо - Ред Стар (Франция) 1:2 Сет - Ред Стар (Франция) 2:1
US Esquelbecq - Ред Стар (Франция) 1:3 Ред Стар (Франция) - Шатору 0:2 Ред Стар (Франция) - Люситанос Сен-Мор 3:0 Кретей - Ред Стар (Франция) 1:0 Ред Стар (Франция) - Ле Ман 1:2 Авранш - Ред Стар (Франция) 0:6 Ред Стар (Франция) - Шоле 4:2 Бастия-Борго - Ред Стар (Франция) 2:2 Ред Стар (Франция) - Вильфранш 0:1 Анси - Ред Стар (Франция) 6:0 Ред Стар (Франция) - Орлеан 1:0 Бриёшен - Ред Стар (Франция) 2:1 Шамбли - Ред Стар (Франция) 1:2 Ред Стар (Франция) - Булонь 1:3 Конкарно - Ред Стар (Франция) 2:0 Бастия - Ред Стар (Франция) 3:1
Монако
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3
Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0 Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ред Стар 93 0:1 Монако
Исход игры
Ред Стар 93
3.6% (5)
Ничья
0.7% (1)
Монако
95.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
59.85% (79)
Меньше
40.15% (53)
Обе команды забьют
Да
46.21% (61)
Нет
53.79% (71)
Популярный счёт
0:2 Монако
28.3% (39)
1:2 Монако
24.6% (34)
1:3 Монако
16.7% (23)
0:3 Монако
12.3% (17)
0:1 Монако
8.7% (12)
0:4 Монако
1.4% (2)
1:4 Монако
1.4% (2)
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