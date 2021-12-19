"Ред Стар 93" - "Монако" - 0:2. "Монако" прошёл в следующий раунд кубка Франции. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Замена в составе "Монако": вместо Джибриля Сидибе на поле вышел Крислен Матсима.

90' 3 минуту добавил Летексье во втором тайме.

90' "Монако" переместил игру на половину поля хозяев, но всё проходит без обострений.

89' Замена в составе "Монако": вместо Кевина Фолланда на поле вышел Вилсон Исидор.

88' Замена в составе "Монако": вместо Орельена Чуамени на поле вышел Юссуф Фофана.

87' Кадиу после подачи от углового флага пробил головой выше ворот.

86' Бен-Йеддер слева вошёл в штрафную площадь, сместился к центру и с семи метров пробил по воротам. Авоньян ногами отбил мяч.

85' Нилор на чужой половине поля схватил руками за футболку Желсона и получил жёлтую карточку.

84' Диоп со штрафного пробил над левой крестовиной.

83' Спаранья перед штрафной площадью толкнул в спину Фолланда. Восемнадцать метров до ворот.

82' Диоп выдал пас налево на Желсона, который был в одиночестве. Мартиньш замешкался и пробил в Авоньяна.

81' Боска с двадцати семи метров пробил выше ворот.

80' Дюран слева сместился к центру и с семнадцати метров пробил в ближний угол. Маецки мяч поймал.

79' Замена в составе "Монако": вместо Мирона Боаду на поле вышел Мартиньш Желсон.

78' Замена в составе "Ред Стар 93": вместо Меисса Ба Папа на поле вышел Хасене Бенали.

77' Замена в составе "Ред Стар 93": вместо Шейка Н'Дойе на поле вышел Ноа Кадиу.

76' Замена в составе "Ред Стар 93": вместо Овена Маэса на поле вышел Гийом Боска.

75' Маэс от углового флага навесил к ближней штанге, где Спаранья не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Монако".

74' Маэсу справа не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

72' Нилор слева навесил на Дюрана, который с лёта с четырнадцати метров пробил в перекладину.

71' Прострел Якобса слева к воротам перехватил Эль-Рити.

70' Ба Пап слева забежал в офсайд.

68' От углового флага Диоп навесил на Дисаси, который головой пробил в сантиметрах над перекладиной.

67' Диоп с двадцати метров пробил выше ворот.

65' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

БЕН-ЙЕДДЕР!!! Матазо отличной передачей вывел слева к воротам Бен-Йеддера, который аккуратно покатил мяч мимо Авоньяна в дальний угол.

65' Эль-Рити справа со штрафного навесил на Спаранью, который головой пробил в Маецки.

64' Бен-Йеддер на фланге сбил Дайлле.

64' После подачи слева Ба Пап головой пробил в перекладину.

63' Замена в составе "Ред Стар 93": вместо Тибо Виалла на поле вышел Дамьен Дюран.

62' Прострел Фолланда слева в центр штрафной площади Боаду замкнуть не смог.

61' Нилор оказался в офсайде.

60' Чуамени с двадцати метров пробил немного правее ворот.

59' Виалла получил повреждение и сидит на газоне. Медики вышли на поле.

58' Боаду получил мяч перед вратарём, но переиграть Авоньяна не смог.

56' Дьенг на фланге завалил на газон Чуамени.

55' Диоп от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч немного попрыгал по головам игроков и был выбит от ворот.

54' Прострел Фолланда слева к воротам заблокировал Дайлле.

53' После паса Бен-Йеддера по центру выскочил к воротам Диоп и перебросил мяч через Авоньяна. Вот только сфера пролетела рядом с правой штангой.

52' Спаранья чужой половине поля сбил Боаду и получил жёлтую карточку.

51' Дисаси в центре поля отобрал мяч у Нилора с нарушением правил.

50' Боаду в центральном круге сыграл рукой.

49' Диоп на фланге в стыке с Н'Дойе получил небольшое повреждение.

48' В составе "Ред Стар 93" в перерыве также произошла замена: вместо Джейсона Тре на поле вышел Эдуард Дайлле.

47' В перерыве в составе "Монако" произошла замена: вместо Александра Головина на поле вышел Софьян Диоп.