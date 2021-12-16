Франция: Кубок 2021-2022
Позже
Результаты последних матчей
Феньи-Ольнуа
(11 матчей)
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 поражения
Amiens2 - Феньи-Ольнуа 1:1 Bully ES - Феньи-Ольнуа 0:6 Феньи-Ольнуа - Шильтигайм 0:3 Эпиналь - Феньи-Ольнуа 1:0
Феньи-Ольнуа - Кретей 1:1 Бобиньи - Феньи-Ольнуа 3:2 Феньи-Ольнуа - Аррас 0:0 Феньи-Ольнуа - Лилль-2 2:2 Реймс-2 - Феньи-Ольнуа 1:2 Феньи-Ольнуа - FC Fleury 91 0:0 FCSR Haguenau - Феньи-Ольнуа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Феньи-Ольнуа - ПСЖ
Исход игры
Феньи-Ольнуа
2.2% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
97.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
15.91% (7)
Нет
84.09% (37)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
37% (17)
0:2 ПСЖ
19.6% (9)
0:4 ПСЖ
13% (6)
0:5 ПСЖ
6.5% (3)
0:7 ПСЖ
4.3% (2)
1:5 ПСЖ
4.3% (2)
1:3 ПСЖ
4.3% (2)
1:2 ПСЖ
4.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!