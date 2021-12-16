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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Феньи-Ольнуа
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 48
Феньи-Ольнуа 2.1% (1)
X 0% (0)
ПСЖ 97.9% (47)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Феньи-Ольнуа
(11 матчей)
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 поражения
Amiens2 - Феньи-Ольнуа 1:1 Bully ES - Феньи-Ольнуа 0:6 Феньи-Ольнуа - Шильтигайм 0:3 Эпиналь - Феньи-Ольнуа 1:0
Феньи-Ольнуа - Кретей 1:1 Бобиньи - Феньи-Ольнуа 3:2 Феньи-Ольнуа - Аррас 0:0 Феньи-Ольнуа - Лилль-2 2:2 Реймс-2 - Феньи-Ольнуа 1:2 Феньи-Ольнуа - FC Fleury 91 0:0 FCSR Haguenau - Феньи-Ольнуа 2:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0
Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Феньи-Ольнуа - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Феньи-Ольнуа 2.1% (1)
    X 0% (0)
    ПСЖ 97.9% (47)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Феньи-Ольнуа - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Феньи-Ольнуа - ПСЖ

    Исход игры
    Феньи-Ольнуа
    2.2% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    97.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    15.91% (7)
    Нет
    84.09% (37)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    37% (17)
    0:2 ПСЖ
    19.6% (9)
    0:4 ПСЖ
    13% (6)
    0:5 ПСЖ
    6.5% (3)
    0:7 ПСЖ
    4.3% (2)
    1:5 ПСЖ
    4.3% (2)
    1:3 ПСЖ
    4.3% (2)
    1:2 ПСЖ
    4.3% (2)
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    Феньи-Ольнуа
    ПСЖ

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