Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Ньюкасл
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (3)
|0.26
|Броя Армандо
|4
|0.21
|Адамс Че
|3
|0.16
|Армстронг Адам
|2
|0.11
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.11
|Беднарек Ян
|2
|0.11
|Ливраменто Валентино
|1
|0.05
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.32
|Сен-Максимен Аллан
|4
|0.21
|Манкильо Хави
|1
|0.05
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|Лонгстафф Шон
|1
|0.05
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Хендрик Джефф
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Хэйден Айзак
|1
|0.05
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|7
|1
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|5
|0
|Беднарек Ян
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Лянко Войнович
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
|Ральф Хазенхюттль
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
3
33%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
19%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
29%
6
27%
76-90
Забито
19
19
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
4
21%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
5
26%
61-75
1
5%
1
5%
76-90
Пропущено
30
42
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
5
17%
3
7%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
7
23%
5
12%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
7
23%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|16
|2
|2
|51 - 12
|50
|2.
|Челси
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|43 - 14
|42
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|50 - 16
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|34 - 25
|31
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|10.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|17 - 18
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|27 - 27
|23
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|22 - 35
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|15 - 24
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 8
|19
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 11
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 21
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 6
|25
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|28 - 10
|20
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 9
|12
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл
Исход игры
Саутгемптон
78.3% (47)
Ничья
13.3% (8)
Ньюкасл
8.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (32)
Меньше
43.86% (25)
Обе команды забьют
Да
68.42% (39)
Нет
31.58% (18)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
45% (27)
1:0 Саутгемптон
18.3% (11)
1:1 Ничья
11.7% (7)
2:0 Саутгемптон
8.3% (5)
3:1 Саутгемптон
5% (3)
1:2 Ньюкасл
3.3% (2)
0:2 Ньюкасл
3.3% (2)
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