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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл
Прогнозы 62
Саутгемптон 79% (49)
X 12.9% (8)
Ньюкасл 8.1% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ньюкасл
1.73
4.22
5.32
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Саутгемптон
Ньюкасл

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 5 (3) 0.26
Броя Армандо 4 0.21
Адамс Че 3 0.16
Армстронг Адам 2 0.11
Эльюнусси Мохамед 2 0.11
Беднарек Ян 2 0.11
Ливраменто Валентино 1 0.05
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.32
Сен-Максимен Аллан 4 0.21
Манкильо Хави 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Шелви Джонджо 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 7 1
Ромеу Ориоль 5 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Беднарек Ян 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Лянко Войнович 1 0
Броя Армандо 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ральф Хазенхюттль 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Крафт Эмиль 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
4
20%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
3
33%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
2
18%
4
31%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
36%
3
23%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

21
22
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
19%
3
14%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
29%
6
27%
76-90

Забито

19
19
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
4
21%
5
26%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
5
26%
61-75
1
5%
1
5%
76-90

Пропущено

30
42
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
5
17%
3
7%
1-15
4
13%
8
19%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
7
23%
5
12%
46-60
4
13%
10
24%
61-75
7
23%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм - Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8
Ньюкасл
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Саутгемптон 79% (49)
    X 12.9% (8)
    Ньюкасл 8.1% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.73
    4.22
    5.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ньюкасл онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл

    Исход игры
    Саутгемптон
    78.3% (47)
    Ничья
    13.3% (8)
    Ньюкасл
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (32)
    Меньше
    43.86% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (39)
    Нет
    31.58% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    45% (27)
    1:0 Саутгемптон
    18.3% (11)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    2:0 Саутгемптон
    8.3% (5)
    3:1 Саутгемптон
    5% (3)
    1:2 Ньюкасл
    3.3% (2)
    0:2 Ньюкасл
    3.3% (2)
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    Саутгемптон
    Ньюкасл

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