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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 62
Эвертон 71% (44)
X 16.1% (10)
Брайтон 12.9% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Брайтон
2.86
3.33
3.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эвертон
Брайтон

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.29
Ришарлисон 3 0.18
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.18
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 2 0.12
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Гордон Энтони 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.39
Троссар Леандро 4 (1) 0.22
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.11
Уэлбек Данни 2 0.11
Мвепу Энок 1 0.06
Даффи Шейн 1 0.06
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Уэбстер Адам 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
5
38%
6
67%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
15%
3
33%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
4
50%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
5
56%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
33%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Забито

22
17
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
5
29%
29%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
8
36%
2
12%
61-75
5
23%
7
41%
76-90

Пропущено

28
18
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
7%
4
22%
1-15
4
14%
4
22%
16-30
6
21%
4
22%
31-45
2
7%
1
6%
46-60
7
25%
2
11%
61-75
7
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Брайтон
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    Главный судья: John Brooks

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Эвертон 71% (44)
    X 16.1% (10)
    Брайтон 12.9% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    2.86
    3.33
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    70% (42)
    Ничья
    16.7% (10)
    Брайтон
    13.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (31)
    Меньше
    45.61% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    70.18% (40)
    Нет
    29.82% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    40% (24)
    1:1 Ничья
    15% (9)
    1:0 Эвертон
    13.3% (8)
    2:0 Эвертон
    11.7% (7)
    1:2 Брайтон
    6.7% (4)
    3:1 Эвертон
    5% (3)
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