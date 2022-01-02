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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
2:2
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ливерпуль
0'
1' Желтая карточка
Мане Садио
0:1
9' Гол
Мане Садио
17' Желтая карточка
Пулишич Кристиан
0:2
26' Гол
Салах Мохамед
1:2
42' Гол
Ковачич Матео
2:2
45' Гол
Пулишич Кристиан
54'

Ход матча

1'
 
Мане Садио
9'
0:1
Мане Садио
17'
Пулишич Кристиан
 
26'
0:2
Салах Мохамед
(Александер-Арнольд Трент)
42'
Ковачич Матео
1:2
45'
Пулишич Кристиан
(Канте Н'Голо)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 219
Челси 29.2% (64)
X 41.1% (90)
Ливерпуль 29.7% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ливерпуль
2.74
3.59
3.11
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
29
Хаверц
Кай
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Челси
3-4-2-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

41 матч

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.33
Жоржиньо II 6 (6) 0.29
Лукаку Ромелу 5 0.24
Джеймс Рис II 4 0.19
Чилуэлл Бен 3 0.14
Пулишич Кристиан 3 0.14
Ковачич Матео 2 0.1
Канте Н'Голо 2 0.1
Хаверц Кай 2 0.1
Силва Тьяго 2 0.1
Рюдигер Антонио 2 0.1
Чалоба Трево 2 0.1
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.8
Жота Диогу 10 0.5
Мане Садио 8 0.4
Фирмино Роберто 4 0.2
Александер-Арнольд Трент 2 0.1
Хендерсон Джордан 2 0.1
Кейта Наби 2 0.1
Ориги Дивок 2 0.1
Робертсон Эндрю 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Минамино Такуми 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 4 0
Рюдигер Антонио 4 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Юрген Клопп 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
6
27%
5
17%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

43
51
21 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
5
12%
7
14%
1-15
8
19%
7
14%
16-30
8
19%
11
22%
31-45
7
16%
8
16%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
10
23%
10
20%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
6
40%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 17 2 2 53 - 13 53
2. Челси 2:2 Заявка 21 12 7 2 45 - 16 43
3. Ливерпуль 2:2 Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
5. Вест Хэм Заявка 20 10 4 6 37 - 27 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
8. Брайтон Заявка 19 6 9 4 20 - 20 27
9. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
11. Брентфорд Заявка 19 6 5 8 23 - 26 23
12. Кристал Пэлас Заявка 20 5 8 7 29 - 30 23
13. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 25 - 30 22
14. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
15. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 32 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 18 4 1 13 22 - 36 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль 2:2 Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси 2:2 Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
11. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
12. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
13. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
14. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
15. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
16. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси 2:2 Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль 2:2 Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
7. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
11. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
14. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
15. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
16. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
17. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Офсайд
    54'
    Фабиньо забросил длинный пас на левый край штрафной площади на Жоту, который с левой ноги пробивал в дальний угол, но Менди потащил. По традиции, офсайд у Жоты был зафиксировал уже после окончания голевого эпизода.
  • Опасный момент
    53'
    Канте выполнил классный разрезающий пас на левый фланг атаки на Алонсо, который сместился в штрафную площадку, но из выгодной позиции с "тёщиной" правой ноги пробил плохо - высоко на трибуны мяч улетел.
  • 52'
    Салах теперь с правого фланга с мячом пытался сместиться в центр на ударную позицию, но обыграть Рюдигера египетскому нападающему не удалось.
  • 51'
    Мане прорывался вперёд по левому флангу, и пытался обыграться в пас с Жотой, но здорово в подкате сумел отыграть Чалоба, который выбил мяч в аут.
  • 50'
    В плане чемпионской гонки ничья сегодня, безусловно, не устроит никого из соперников. Так что компромиссов не должно быть никаких - оба коллектива должны искать способы для того, чтобы вырвать здесь для себя полноценные 3 очка.
  • 49'
    После перерыва "Челси" на первых минутах уже не стремится проявлять агрессию в атаке, и совсем не противится тому, чтобы играть без мяча, держа позиционную оборону.
  • Офсайд
    48'
    Мане сразу же открылся под передачу по левому флангу, срезал угол, после чего пробивал по воротам уже из пределов штрафной площади, но пробить Менди ему не удалось, да ещё и офсайд был зафиксирован.
  • 47'
    В перерыве никаких замен не произошло. Посмотрим, как будет развиваться игра в дальнейшем. Стоит ли ждать продолжения голевой феерии?
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прекрасный первый тайм окончен! Ничья 2:2 на табло. Отдыхаем...
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! В ответной контратаке Хаверц ворвался на правый край штрафной площади, и его удар тоже был блокирован, но мяч срикошетил на Маунта, который с ходу пробивал в дальний угол, но чуточку не попал в цель.
  • 45'
    Салах в контратаке ворвался на правый край штрафной площади, но этот раз попытка удара Мохамеда была блокирована.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Кристиан Пулишич!!!
    Что за матч?! Панте по левому краю забросил мяч на ход Пулишичу, который ворвался в штрафную площадку и мощно пробил под перекладину, практически в дальнюю "девятку".
  • 45'
    Максимальный шум сейчас на трибунах создают болельщики "Челси", требуя от своих любимцев на кураже сравнивать счёт.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • Видеоповтор
    44'
    Судьи VAR проверили голевой эпизод на предмет офсайда. Рюдигер был в положении "вне игры", но он ни коим образом не мешал Келлехеру, так что никакого повода для отмены взятия ворот "Челси" нет.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Матео Ковачич!!!
    Какая красота! Недалеко отбили мяч защитники "Ливерпуля" после подачи стандарта, и с 23 метров Ковачич хорошо поймал мяч на ногу, отправив снаряд точно в правую "девятку". Причём мяч от штанги оказался в сетке ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар на правом фланге атаки сумел заработал Хаверц в борьбе с Милнером. Этом может быть шансом для "синих".
  • 41'
    "Челси" не предпринимает никаких попыток взвинтить темп в концовке первого тайма. Полностью игру под своим контролем держит "Ливерпуль".
  • 40'
    Нет сегодня в технической зоне "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но даже без него "красные" сегодня справляются со своей задачей фактически идеально.
  • Угловой
    39'
    Цимикас выполнял подачу углового с левого фланга, но защитники "Челси" отбились. В продолжении атаки грек снова выполнял навес, но теперь мяч уже стал добычей Менди.
  • Опасный момент
    38'
    Салах в быстрой контратаке едва не умчался на рандеву с Менди, но в шикарном подкате его остановил Рюдигер. В продолжении атаки египтянин пробил в Силву, от которого мяч ушёл на угловой.
  • 37'
    Жоржиньо уже начал разминаться за кромкой поля. Бразильского итальянца мы можем с Вами увидеть уже сразу после перерыва. Возможно, ему удастся наладить комбинационную игру своей команды.
  • 36'
    Но у штрафной площади гостей уже давненько ничего не происходит. Сейчас мерсисайдцы спокойно пасуются на своей половины поля, не встречая особого прессинга со стороны оппонентов.
  • 35'
    Пришли в себя уже болельщики "Челси" на трибунах, которые принялись дружно петь, пытаясь таким образом вернуть боевой дух любимцам, сражающимся на поле.
  • Видеоповтор
    34'
    VAR взял паузу, и под подозрение на удаление с поля за неспортивное поведение попал Маунт, который слегка пнул лежащего Цимикаса. Но решили судьи всё-таки, что на красную карточку этот эпизод не тянет..
  • Судья
    33'
    Маунт и Цимикас немного повздорили после игрового стыка. Арбитр, похоже, не намерен наказывать горячих парней жёлтой карточкой.
  • 32'
    Жота забрасывал мяч за спины защитникам соперника на забегание Салаха, но первым к снаряду успел Менди, который забрал его в руки у линии штрафной площади.
  • Офсайд
    31'
    В ответной атаке "Челси" Аспиликуэта подключился вперёд по правому флангу, но передача от партнёра по команде застала его в положении "вне игры".
  • 30'
    Заброс на левый край атаки следовал в направлении Жоты, но под прессингом опекуна португальскому нападающему не удалось нормально обработать мяч, и его обокрали.
  • 29'
    Откровенно пригорюнились столичные болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж", в то время как в гостевом секторе настоящее ликование.
  • 28'
    Очень серьёзную заявку на итоговую победу сделал "Ливерпуль" в первой трети матча. Отыграться "Челси" будет невероятно сложно по такой игре.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!!
    Как же сегодня эффективен "Ливерпуль"! Невероятно! Александер-Арнольд из глубины поля забросил мяч на Салаха на правый край штрафной площади, и египтянин, несмотря на острых угол, хладнокровно пробил в ближний угол. Менди почему-то такого не ожидал.
  • Угловой
    26'
    Свой первый угловой на правом фланге заработали мерсисайдцы. Александер-Арнольд разыграл мяч с Милнером, после чего подавал на дальний край штрафной площади, но там защитники "Челси" отбились.
  • 25'
    Пасовались на своей половине поля "синие", и в итоге это дело закончилось ошибкой Менди, который выполнял длинный пас верхом на левый фланг - мяч улетел за пределы поля.
  • Офсайд
    24'
    Контрвыпадом огрызнулись "красные", и Салах практически с центра поля выскочил на рандеву с Менди, но не пробил вратаря. Расстраиваться египтянину не стоит, так как он был в офсайде.
  • 23'
    По такой игре мог бы быть весьма полезен Лукаку в атаке "Челси", но по решению тренера бельгийский нападающий сегодня не попал в заявку на игру.
  • 22'
    "Ливерпуль" продолжает играть совсем без мяча. Салаха словно нет на поле. Кто-нибудь ожидал подобное до начала матча?
  • 21'
    Тухелю уже не сидится в кресле. Выскочил к кромке поля немецкий специалист, где начал активно жестикулировать.
  • 20'
    С правого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда Алонсо пробивал с лёту, но мяч толком на ногу не смог поймать испанец, из-за чего выстрел получился несильным и неточным.
  • Фол, нарушение
    19'
    Заброс по правому флангу следовала в атаку "Челси" на Хаверца, но выскочивший за пределы штрафной площади Келлехер сумел укрыть игровой снаряд корпусом, и со стороны Кая был зафиксирован фол.
  • Желтая карточка
    18'
    Пулишич потерял мяч у чужой штрафной площади, после чего в подкате уже сыграл в ноги Жоте, за что получил предупреждение. Энтони Тэйлор сегодня не церемонится с нарушителями.
  • Угловой
    17'
    Угловой на правом фланге сумели заработать лондонцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там спокойно работают защитники мерсисайдцев.
  • 16'
    Томас Тухель пока что продолжает следить за игрой в своём кресле, нервно попивая воду. Матч пока что проходит не по его сценарию.
  • 15'
    67 на 33 - большое преимущество "Челси" в процентном соотношении по владению мячом в первой трети тайма. Посмотрим, что будет далее.
  • Опасный момент
    14'
    Силва запускал мяч из глубины поля на левый край штрафной площади на Алонсо, но тому не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и обработать его. Далее уже был бы выход 1 на 1 с Келлехером.
  • 13'
    Рюдигер подключился к атаке хозяев по левому флангу, откуда выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но там на выходе уверенно сработал Келлехер.
  • 12'
    Хуже стал мяч держаться в ногах "синих" после пропущенного гола, которые выглядят немного потрясёнными. "Ливерпуль" на кураже не пытается атаковать, пасуясь поперёк поля на своей половине.
  • 11'
    "Ливерпуль" умудрился повести в счёте толком не проведя ни одной атаки в этом матче. Вот так порой случается в футболе.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Садио Мане!!!
    И тут же привоз от защиты "Челси"! После заброса из глубины поля мяч головой не сумел отбить Чалоба, и подхвативший мяч Мане не сплоховал, спокойно обыграв Менди, после чего поразив пустые ворота.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Потеряли мяч "красные" неподалёку от своих владений, после чего прошла скидка в центр поля на Пулишича, но американец растерялся в самый ответственный момент, и мяч у него в ногах забрал Келлехер.
  • 8'
    Забросили мяч гости по правому флангу в атаку на Салаха, который выполнял скидку в центр, но она оказалась безадресной.
  • 7'
    Стоит напомнить, что этот матч является последним перед отъездом африканских легионеров на Кубок наций своего континента. "Ливерпуль" наиболее ощутимо потеряет в уровне, так как на турнир уедут Салах, Мане и Кейта.
  • 6'
    "Ливерпуль" пока что двигается похуже по полю, из-за чего все подборы в середине поля удаётся выигрывать лондонцам.
  • Угловой
    5'
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Мяч со стандартного положения был разыгран низом, но ни к чему интересному это в итоге не привело.
  • 4'
    Очень сумбурно проходят стартовые минуты матча. Обе команды стараются играть в этом поединке первым номером. Пока что мяч получше держится у "синих".
  • 3'
    "Челси" в своей первой атаке пытался обострить игру на левом фланге, но передача на ход Алонсо была перехвачена Александером-Арнольдом.
  • Желтая карточка
    2'
    Мане сразу же грубо сыграл в борьбе на фланге против Аспиликуэты, за что получил жёлтую карточку в свой пассив. Сенегалец попал локтем в лицо испанцу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 2:2 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Челси 2:2 Ливерпуль

Исход игры
Челси
29.2% (64)
Ничья
41.1% (90)
Ливерпуль
29.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
91.79% (123)
Нет
8.21% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (57)
2:1 Челси
10.5% (23)
1:2 Ливерпуль
7.8% (17)
2:2 Ничья
6.8% (15)
2:3 Ливерпуль
2.3% (5)
0:1 Ливерпуль
1.8% (4)
1:0 Челси
1.8% (4)
3:1 Челси
0.9% (2)
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Ливерпуль

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