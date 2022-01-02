Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 54'
Стадион: Стэмфорд Бридж
1' Желтая карточкаМане Садио
0:1
9' ГолМане Садио
17' Желтая карточкаПулишич Кристиан
0:2
26' ГолСалах Мохамед
1:2
42' ГолКовачич Матео
2:2
45' ГолПулишич Кристиан
Ход матча
1'
9'
0:1
17'
26'
42'
1:2
45'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сарр МалангЗащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
75 Холл ЛьюисПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
68 Вейл ХарвиНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
63 Бек ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
-
76 Уильямс НекоНападающий
-
Главный тренер: Pepijn Lijnders
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
41 матч
36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.33
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.29
|Лукаку Ромелу
|5
|0.24
|Джеймс Рис II
|4
|0.19
|Чилуэлл Бен
|3
|0.14
|Пулишич Кристиан
|3
|0.14
|Ковачич Матео
|2
|0.1
|Канте Н'Голо
|2
|0.1
|Хаверц Кай
|2
|0.1
|Силва Тьяго
|2
|0.1
|Рюдигер Антонио
|2
|0.1
|Чалоба Трево
|2
|0.1
|Алонсо Маркос
|1
|0.05
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|Вернер Тимо
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.8
|Жота Диогу
|10
|0.5
|Мане Садио
|8
|0.4
|Фирмино Роберто
|4
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.1
|Хендерсон Джордан
|2
|0.1
|Кейта Наби
|2
|0.1
|Ориги Дивок
|2
|0.1
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|Алькантара Тьяго
|1
|0.05
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|Джонс Кёртис
|1
|0.05
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Алонсо Маркос
|4
|0
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
29
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
6
27%
5
17%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
5
23%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
43
51
21 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
5
12%
7
14%
1-15
8
19%
7
14%
16-30
8
19%
11
22%
31-45
7
16%
8
16%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
10
23%
10
20%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
6
40%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|2:2 Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|8.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|2:2 Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|2:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|2:2 Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси 2:2 Ливерпуль
Исход игры
Челси
29.2% (64)
Ничья
41.1% (90)
Ливерпуль
29.7% (65)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (66)
Меньше
50.75% (68)
Обе команды забьют
Да
91.79% (123)
Нет
8.21% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26% (57)
2:1 Челси
10.5% (23)
1:2 Ливерпуль
7.8% (17)
2:2 Ничья
6.8% (15)
2:3 Ливерпуль
2.3% (5)
0:1 Ливерпуль
1.8% (4)
1:0 Челси
1.8% (4)
3:1 Челси
0.9% (2)
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