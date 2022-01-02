В плане чемпионской гонки ничья сегодня, безусловно, не устроит никого из соперников. Так что компромиссов не должно быть никаких - оба коллектива должны искать способы для того, чтобы вырвать здесь для себя полноценные 3 очка.

Мане прорывался вперёд по левому флангу, и пытался обыграться в пас с Жотой, но здорово в подкате сумел отыграть Чалоба, который выбил мяч в аут.

Салах теперь с правого фланга с мячом пытался сместиться в центр на ударную позицию, но обыграть Рюдигера египетскому нападающему не удалось.

Канте выполнил классный разрезающий пас на левый фланг атаки на Алонсо, который сместился в штрафную площадку, но из выгодной позиции с "тёщиной" правой ноги пробил плохо - высоко на трибуны мяч улетел.

Фабиньо забросил длинный пас на левый край штрафной площади на Жоту, который с левой ноги пробивал в дальний угол, но Менди потащил. По традиции, офсайд у Жоты был зафиксировал уже после окончания голевого эпизода.

В перерыве никаких замен не произошло. Посмотрим, как будет развиваться игра в дальнейшем. Стоит ли ждать продолжения голевой феерии?

Мане сразу же открылся под передачу по левому флангу, срезал угол, после чего пробивал по воротам уже из пределов штрафной площади, но пробить Менди ему не удалось, да ещё и офсайд был зафиксирован.

После перерыва "Челси" на первых минутах уже не стремится проявлять агрессию в атаке, и совсем не противится тому, чтобы играть без мяча, держа позиционную оборону.

Первый тайм

— Прекрасный первый тайм окончен! Ничья 2:2 на табло. Отдыхаем...

45' ОПАСНО! В ответной контратаке Хаверц ворвался на правый край штрафной площади, и его удар тоже был блокирован, но мяч срикошетил на Маунта, который с ходу пробивал в дальний угол, но чуточку не попал в цель.

45' Салах в контратаке ворвался на правый край штрафной площади, но этот раз попытка удара Мохамеда была блокирована.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Кристиан Пулишич!!!

Что за матч?! Панте по левому краю забросил мяч на ход Пулишичу, который ворвался в штрафную площадку и мощно пробил под перекладину, практически в дальнюю "девятку".

45' Максимальный шум сейчас на трибунах создают болельщики "Челси", требуя от своих любимцев на кураже сравнивать счёт.

45' 4 минуты компенсировано.

44' Судьи VAR проверили голевой эпизод на предмет офсайда. Рюдигер был в положении "вне игры", но он ни коим образом не мешал Келлехеру, так что никакого повода для отмены взятия ворот "Челси" нет.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Матео Ковачич!!!

Какая красота! Недалеко отбили мяч защитники "Ливерпуля" после подачи стандарта, и с 23 метров Ковачич хорошо поймал мяч на ногу, отправив снаряд точно в правую "девятку". Причём мяч от штанги оказался в сетке ворот.

42' Штрафной удар на правом фланге атаки сумел заработал Хаверц в борьбе с Милнером. Этом может быть шансом для "синих".

41' "Челси" не предпринимает никаких попыток взвинтить темп в концовке первого тайма. Полностью игру под своим контролем держит "Ливерпуль".

40' Нет сегодня в технической зоне "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но даже без него "красные" сегодня справляются со своей задачей фактически идеально.

39' Цимикас выполнял подачу углового с левого фланга, но защитники "Челси" отбились. В продолжении атаки грек снова выполнял навес, но теперь мяч уже стал добычей Менди.

38' Салах в быстрой контратаке едва не умчался на рандеву с Менди, но в шикарном подкате его остановил Рюдигер. В продолжении атаки египтянин пробил в Силву, от которого мяч ушёл на угловой.

37' Жоржиньо уже начал разминаться за кромкой поля. Бразильского итальянца мы можем с Вами увидеть уже сразу после перерыва. Возможно, ему удастся наладить комбинационную игру своей команды.

36' Но у штрафной площади гостей уже давненько ничего не происходит. Сейчас мерсисайдцы спокойно пасуются на своей половины поля, не встречая особого прессинга со стороны оппонентов.

35' Пришли в себя уже болельщики "Челси" на трибунах, которые принялись дружно петь, пытаясь таким образом вернуть боевой дух любимцам, сражающимся на поле.

34' VAR взял паузу, и под подозрение на удаление с поля за неспортивное поведение попал Маунт, который слегка пнул лежащего Цимикаса. Но решили судьи всё-таки, что на красную карточку этот эпизод не тянет..

33' Маунт и Цимикас немного повздорили после игрового стыка. Арбитр, похоже, не намерен наказывать горячих парней жёлтой карточкой.

32' Жота забрасывал мяч за спины защитникам соперника на забегание Салаха, но первым к снаряду успел Менди, который забрал его в руки у линии штрафной площади.

31' В ответной атаке "Челси" Аспиликуэта подключился вперёд по правому флангу, но передача от партнёра по команде застала его в положении "вне игры".

30' Заброс на левый край атаки следовал в направлении Жоты, но под прессингом опекуна португальскому нападающему не удалось нормально обработать мяч, и его обокрали.

29' Откровенно пригорюнились столичные болельщики на трибунах "Стэмфорд Бридж", в то время как в гостевом секторе настоящее ликование.

28' Очень серьёзную заявку на итоговую победу сделал "Ливерпуль" в первой трети матча. Отыграться "Челси" будет невероятно сложно по такой игре.

27' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Мохамед Салах!!!

Как же сегодня эффективен "Ливерпуль"! Невероятно! Александер-Арнольд из глубины поля забросил мяч на Салаха на правый край штрафной площади, и египтянин, несмотря на острых угол, хладнокровно пробил в ближний угол. Менди почему-то такого не ожидал.

26' Свой первый угловой на правом фланге заработали мерсисайдцы. Александер-Арнольд разыграл мяч с Милнером, после чего подавал на дальний край штрафной площади, но там защитники "Челси" отбились.

25' Пасовались на своей половине поля "синие", и в итоге это дело закончилось ошибкой Менди, который выполнял длинный пас верхом на левый фланг - мяч улетел за пределы поля.

24' Контрвыпадом огрызнулись "красные", и Салах практически с центра поля выскочил на рандеву с Менди, но не пробил вратаря. Расстраиваться египтянину не стоит, так как он был в офсайде.

23' По такой игре мог бы быть весьма полезен Лукаку в атаке "Челси", но по решению тренера бельгийский нападающий сегодня не попал в заявку на игру.

22' "Ливерпуль" продолжает играть совсем без мяча. Салаха словно нет на поле. Кто-нибудь ожидал подобное до начала матча?

21' Тухелю уже не сидится в кресле. Выскочил к кромке поля немецкий специалист, где начал активно жестикулировать.

20' С правого фланга последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда Алонсо пробивал с лёту, но мяч толком на ногу не смог поймать испанец, из-за чего выстрел получился несильным и неточным.

19' Заброс по правому флангу следовала в атаку "Челси" на Хаверца, но выскочивший за пределы штрафной площади Келлехер сумел укрыть игровой снаряд корпусом, и со стороны Кая был зафиксирован фол.

18' Пулишич потерял мяч у чужой штрафной площади, после чего в подкате уже сыграл в ноги Жоте, за что получил предупреждение. Энтони Тэйлор сегодня не церемонится с нарушителями.

17' Угловой на правом фланге сумели заработать лондонцы. Подача последовала на ближнюю штангу, но там спокойно работают защитники мерсисайдцев.

16' Томас Тухель пока что продолжает следить за игрой в своём кресле, нервно попивая воду. Матч пока что проходит не по его сценарию.

15' 67 на 33 - большое преимущество "Челси" в процентном соотношении по владению мячом в первой трети тайма. Посмотрим, что будет далее.

14' Силва запускал мяч из глубины поля на левый край штрафной площади на Алонсо, но тому не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча и обработать его. Далее уже был бы выход 1 на 1 с Келлехером.

13' Рюдигер подключился к атаке хозяев по левому флангу, откуда выполнял диагональную подачу в центр штрафной площади, но там на выходе уверенно сработал Келлехер.

12' Хуже стал мяч держаться в ногах "синих" после пропущенного гола, которые выглядят немного потрясёнными. "Ливерпуль" на кураже не пытается атаковать, пасуясь поперёк поля на своей половине.

11' "Ливерпуль" умудрился повести в счёте толком не проведя ни одной атаки в этом матче. Вот так порой случается в футболе.

10' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Садио Мане!!!

И тут же привоз от защиты "Челси"! После заброса из глубины поля мяч головой не сумел отбить Чалоба, и подхвативший мяч Мане не сплоховал, спокойно обыграв Менди, после чего поразив пустые ворота.

9' ОПАСНО! Потеряли мяч "красные" неподалёку от своих владений, после чего прошла скидка в центр поля на Пулишича, но американец растерялся в самый ответственный момент, и мяч у него в ногах забрал Келлехер.

8' Забросили мяч гости по правому флангу в атаку на Салаха, который выполнял скидку в центр, но она оказалась безадресной.

7' Стоит напомнить, что этот матч является последним перед отъездом африканских легионеров на Кубок наций своего континента. "Ливерпуль" наиболее ощутимо потеряет в уровне, так как на турнир уедут Салах, Мане и Кейта.

6' "Ливерпуль" пока что двигается похуже по полю, из-за чего все подборы в середине поля удаётся выигрывать лондонцам.

5' Угловой на левом фланге заработали хозяева поля. Мяч со стандартного положения был разыгран низом, но ни к чему интересному это в итоге не привело.

4' Очень сумбурно проходят стартовые минуты матча. Обе команды стараются играть в этом поединке первым номером. Пока что мяч получше держится у "синих".

3' "Челси" в своей первой атаке пытался обострить игру на левом фланге, но передача на ход Алонсо была перехвачена Александером-Арнольдом.

2' Мане сразу же грубо сыграл в борьбе на фланге против Аспиликуэты, за что получил жёлтую карточку в свой пассив. Сенегалец попал локтем в лицо испанцу.