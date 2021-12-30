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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

41 матч

36.6%
29.3%
34.1%
15 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.6%
43.9%
19.5%
15 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.1%
31.7%
34.2%
14 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.35
Жоржиньо II 6 (6) 0.3
Лукаку Ромелу 5 0.25
Джеймс Рис II 4 0.2
Чилуэлл Бен 3 0.15
Хаверц Кай 2 0.1
Силва Тьяго 2 0.1
Рюдигер Антонио 2 0.1
Канте Н'Голо 2 0.1
Чалоба Трево 2 0.1
Пулишич Кристиан 2 0.1
Ковачич Матео 1 0.05
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.79
Жота Диогу 10 0.53
Мане Садио 7 0.37
Фирмино Роберто 4 0.21
Александер-Арнольд Трент 2 0.11
Хендерсон Джордан 2 0.11
Кейта Наби 2 0.11
Ориги Дивок 2 0.11
Робертсон Эндрю 1 0.05
Фабиньо Энрике 1 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.05
Ван Дейк Виргил 1 0.05
Джонс Кёртис 1 0.05
Минамино Такуми 1 0.05
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 4 0
Рюдигер Антонио 4 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Цимикас Костас 2 0
Юрген Клопп 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
4
18%
6
21%
31-45
4
18%
5
17%
46-60
2
9%
5
17%
61-75
6
27%
5
17%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
4
44%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
2
10%
2
9%
1-15
5
24%
4
18%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
5
23%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

43
51
21 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 1
5
12%
7
14%
1-15
8
19%
7
14%
16-30
8
19%
11
22%
31-45
7
16%
8
16%
46-60
5
12%
8
16%
61-75
10
23%
10
20%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
6
40%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1
Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Челси 30.8% (20)
    X 53.8% (35)
    Ливерпуль 15.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    3.28
    3.74
    2.36
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    31.7% (20)
    Ничья
    52.4% (33)
    Ливерпуль
    15.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    94.55% (52)
    Нет
    5.45% (3)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.1% (24)
    2:1 Челси
    22.2% (14)
    2:2 Ничья
    9.5% (6)
    1:2 Ливерпуль
    6.3% (4)
    1:0 Челси
    3.2% (2)
    2:3 Ливерпуль
    3.2% (2)
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    Челси
    Ливерпуль

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