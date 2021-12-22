0:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Тианхе
52' Желтая карточкаЧжан Сювэй
72' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
72' Желтая карточкаПаулиньо Пауло
Ход матча
52'
69'
69'
72'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
22
Чжан
Сювэй
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
19
Муй
Аарон
33
Zhurun
Liu
- Основной состав
-
32 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
27 Shaocong WuЗащитник
-
33 Yihao ZhongЗащитник
-
22 Чжан СювэйПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Yu HouПолузащитник
-
15 Dinghao YanНападающий
-
17 Liyn YangНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Weiguo LiuВратарь
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
35 Сюэпэн ЛиЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
-
16 Bowen Huang2
-
20 Shilong Wang
-
28 Ling Jie
-
30 Dejiang Yang
-
39 Kaiyuan Tan
-
-
44 Junhao Wu
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
2 Ли АнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
39 Jinghang HuНападающий
-
12 Wei Chen2
-
26 Chunxin Chen
-
27 Wei Zhang I
-
29 Meng Nie
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай СИПГ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Серезо Осака 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0