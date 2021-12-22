Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Команда Шанхай СИПГ играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ханьвэнь Дэн не смог попасть в створ ударом издали

41' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Dinghao Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали

36' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Должен был быть гол! Murahmetjan Muzepper имел отличный шанс, но Dianzuo Liu не дал голу состоятся!

15' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Murahmetjan Muzepper не смог попасть в створ ударом издали

4' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Yihao Zhong предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру