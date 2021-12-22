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Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
51' Желтая карточка
Чжан Сювэй
71' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
71' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
90'+6

Ход матча

51'
Чжан Сювэй
 
68'
Kaiyuan Tan
Yu Hou
 
68'
Сюэпэн Ли
Yihao Zhong
 
71'
Ханьвэнь Дэн
 
71'
 
Паулиньо Пауло
76'
 
Ablahan Haliq
Muzepper Mirahmetjan
76'
 
Jinghang Hu
Zhurun Liu
82'
Ling Jie
Liyn Yang
 
84'
 
Шэньчао Ван
Хай Юй
84'
 
Chunxin Chen
Муй Аарон
90'
 
Ли Шенглонг
Вэньцзюнь Люй

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

32
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
2
Браунинг
Тайас
27
Shaocong
Wu
33
Yihao
Zhong
22
Чжан
Сювэй
6
Ляо
Лишэн
34
Yu
Hou
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
7
Вэй
Ши-Хао
1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
21
Хай
Юй
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
9
Паулиньо
Пауло
8
Оскар
дос
Сантос
33
Zhurun
Liu
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Шанхай СИПГ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Чжончуан Хэнгтай 0:1
Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Циндао Хайню - Гуанчжоу Эвергранд 0:6 Гуанчжоу Эвергранд - Чуньцинь Лифан 3:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Порт 1:5 Серезо Осака - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Китчи - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Китчи 0:1 Порт - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Серезо Осака 0:2
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Шаньдун Лунэн 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 3:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:5 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Кайя 0:1 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 3:0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Шанхай СИПГ онлайн


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