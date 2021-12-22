Второй тайм

96' Шанхай СИПГ не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Shenyuan Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Shaocong Wu возвращается на поле.

88' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Shaocong Wu получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Shaocong Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Хай Юй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Как он промахнулся? Оскар дос Сантос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Отличные скиллы показывает Ablahan Haliq , обводя своих соперников

78' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Dinghao Yan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Матч возобновлен

74' Муй Аарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Матч возобновлен

71' Паулиньо Пауло получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Ханьвэнь Дэн получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

69' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игра в одни ворота сейчас. Шанхай СИПГ доминирует и владеет мячом

66' Браунинг Тайас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Guan He получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Guan He на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отличные скиллы показывает Вэй Ши-Хао , обводя своих соперников

56' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Чжан Сювэй получил желтую карточку от судьи

49' Голкипер мог бы сыграть и получше

49' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Shaocong Wu наказан за толчок Shenyuan Li

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля