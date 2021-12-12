Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Плохо сыграл Аганович Аднан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Димитров Радослав получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Димитров Радослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Marius Stefanescu из команды Сепси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

40' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновится спорным мячом

35' Ох, нехорошо это выглядит. Бетанкор Хефте получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Бетанкор Хефте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Чобану Андрей пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

31' Плохо сыграл Ниняй Бранислав - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

29' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Rares Ispas из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Пурече Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Сепси

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

22' Бетанкор Хефте пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

22' Сепси выполняет удар от ворот.

22' ШАНС! Бетанкор Хефте нанес удар с лета, но не попал по воротам!

22' ШАНС! Бетанкор Хефте вышел один на один с голкипером...

20' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

19' Ларие Йонуц наказан за толчок Roland Niczuly

19' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сепси выполняет удар от ворот.

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Игрок Лукассен Кевин из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Сепси выполняет удар от ворот.

12' Плохо сыграл Митря Богдан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Хорошую попытку сделал Бетанкор Хефте . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Отличные скиллы показывает Бетанкор Хефте , обводя своих соперников

11' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' 'Г О О О О О Л - Митря Богдан из команды Сепси забивает с пенальти! Он пробил левой. Mihai Aioani был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

6' Бэрбуц Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Гонсалес Эдер из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сильный дождь сегодня.

1' Сепси начинает с центра поля