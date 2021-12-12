Второй тайм

95' Митря Богдан из команды Сепси сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сепси вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Пирес Ромарио тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

94' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

94' Младен Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Артян Андрей из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Удар от ворот произведет Сепси

91' Георге Хаджи получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Головфка Кэтэлин из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

90' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

88' Удар от ворот произведет Сепси

88' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Marius Stefanescu возвращается на поле.

86' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Паун Николае не смог попасть в створ ударом издали

82' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Сепси

81' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

80' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Marius Stefanescu возвращается на поле.

78' Удар от ворот произведет Сепси

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Marius Stefanescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Marius Stefanescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Игрок Гонсалес Эдер из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Сепси выполняет удар от ворот.

72' Marius Stefanescu из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' О, нет. Из многообещающей позиции Лукассен Кевин из команды Сепси наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

65' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Думитреску Андрес и Marius Stefanescu из команды Сепси

65' Сепси выполняет удар от ворот.

64' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' ШАНС! Головфка Кэтэлин вышел один на один с голкипером...

63' Паун Николае разрезает оборону соперника отличным пасом

63' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

62' Игрок Аганович Аднан из команды Сепси неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

57' Rares Ispas из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Сепси выполняет удар от ворот.

56' Чобану Андрей из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Лукассен Кевин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Отличные скиллы показывает Эли Лопес , обводя своих соперников

53' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Пурече Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Сепси

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Rares Ispas получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Rares Ispas на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Сепси выполняет удар от ворот.

47' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота