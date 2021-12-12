Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Sepsi
1:0
7' ПенальтиМитря Богдан
26' Желтая карточкаПурече Флориан
51' Желтая карточкаАганович Аднан
90' Желтая карточкаГеорге Хаджи
90' Желтая карточкаПирес Ромарио
Ход матча
7'
1:0
26'
51'
90'
90'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Enes Sali
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Сепси
Вииторул Констанца
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.21
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.16
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.16
|Фофана Бубакар II
|2
|0.11
|Боич Петар
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|1
|0.05
|Реп Райко
|1
|0.05
|Асковски Стефан
|1
|0.05
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.05
|Думитреску Андрес
|1
|0.05
|Паун Николае
|1
|0.05
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|10 (3)
|0.53
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.26
|Чобану Андрей
|2
|0.11
|Дюссо Дамьен
|1
|0.05
|Гицэ Вирджил
|1
|0.05
|Ганя Джордже
|1
|0.05
|Enes Sali
|1
|0.05
|Питу Алекси
|0
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|6
|0
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Паун Николае
|5
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Пирес Ромарио
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
4
80%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
2
29%
6
35%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
9
41%
76-90
Пропущено
18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
1
6%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|19
|16
|1
|2
|28 - 8
|49
|2.
|Университатя Крайова
|37
|12
|9
|16
|45 - 43
|45
|3.
|ФКСБ
|19
|13
|4
|2
|35 - 16
|43
|4.
|Волунтари
|19
|10
|3
|6
|23 - 19
|33
|5.
|Рапид Бухарест
|19
|8
|7
|4
|24 - 17
|31
|6.
|Ботошани
|19
|7
|9
|3
|18 - 17
|30
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|19
|8
|3
|8
|18 - 16
|27
|9.
|УТА Арад
|19
|6
|8
|5
|16 - 13
|26
|10.
|Сепси
|19
|5
|9
|5
|20 - 17
|24
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|13.
|Миовени
|0:0
|19
|4
|6
|9
|11 - 25
|18
|14.
|Академика Клинчени
|19
|2
|4
|13
|15 - 40
|10
|15.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|9
|4
|6
|30 - 19
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|10
|9
|1
|0
|17 - 4
|28
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|8.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|Ботошани
|9
|2
|5
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Арджеш
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|0:0
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|4.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|5.
|Университатя Крайова
|19
|4
|5
|10
|15 - 26
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|0
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Миовени
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 18
|9
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0