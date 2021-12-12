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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
1:0
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
1:0
7' Пенальти
Митря Богдан
26' Желтая карточка
Пурече Флориан
51' Желтая карточка
Аганович Аднан
90' Желтая карточка
Георге Хаджи
90' Желтая карточка
Пирес Ромарио
90'+5
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
21
Бэрбуц
Кристиан
14
Гонсалес
Эдер
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
10
Ахабар
Анасс
42
Лукассен
Кевин
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
30
Пурече
Флориан
18
Артян
Андрей
11
Чобану
Андрей
27
Эли
Лопес
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Сепси
Вииторул Констанца

История личных встреч

Сепси
Вииторул Констанца

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 4 (2) 0.21
Штефэнеску Мариус 3 0.16
Лукассен Кевин 3 (1) 0.16
Фофана Бубакар II 2 0.11
Боич Петар 1 0.05
Аганович Аднан 1 0.05
Реп Райко 1 0.05
Асковски Стефан 1 0.05
Чунчуков Цветелин 1 0.05
Думитреску Андрес 1 0.05
Паун Николае 1 0.05
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 10 (3) 0.53
Петре Адриан 5 (2) 0.26
Чобану Андрей 2 0.11
Дюссо Дамьен 1 0.05
Гицэ Вирджил 1 0.05
Ганя Джордже 1 0.05
Enes Sali 1 0.05
Питу Алекси 0 0
Де Нойер Брадлей 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 6 0
Ниняй Бранислав 5 0
Паун Николае 5 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 3 0
Димитров Радослав 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Ахабар Анасс 1 0
Асковски Стефан 1 0
Боич Петар 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 4 0
Пирес Ромарио 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
4
80%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
2
29%
6
35%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
2
11%
3
14%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
9
41%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
30%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2
Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0
Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 19 16 1 2 28 - 8 49
2. Университатя Крайова 37 12 9 16 45 - 43 45
3. ФКСБ 19 13 4 2 35 - 16 43
4. Волунтари 19 10 3 6 23 - 19 33
5. Рапид Бухарест 19 8 7 4 24 - 17 31
6. Ботошани 19 7 9 3 18 - 17 30
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 19 8 3 8 18 - 16 27
9. УТА Арад 19 6 8 5 16 - 13 26
10. Сепси 19 5 9 5 20 - 17 24
11. Газ-Метан Медиаш 19 5 4 10 15 - 22 19
12. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
13. Миовени 0:0 19 4 6 9 11 - 25 18
14. Академика Клинчени 19 2 4 13 15 - 40 10
15. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 9 4 6 30 - 19 31
2. ЧФР Клуж 0:0 10 9 1 0 17 - 4 28
3. ФКСБ 9 8 1 0 26 - 8 25
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
8. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
9. Ботошани 9 2 5 2 7 - 9 11
10. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
11. Арджеш 9 3 1 5 7 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 0:0 9 2 3 4 3 - 7 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
3. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
4. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
5. Университатя Крайова 19 4 5 10 15 - 26 17
6. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
7. УТА Арад 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Волунтари 9 4 1 4 10 - 12 13
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 3 0 6 7 - 12 9
12. Миовени 0:0 10 2 3 5 8 - 18 9
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сепси 1:0 Вииторул Констанца онлайн


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