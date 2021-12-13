Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Центральный стадион Динамо
Владение мячом
91
Илиев
Пламен
71
Карп
Кэтэлин
22
Сореску
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
-
93 Нунич МаркоНападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
История личных встреч
Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|7 (1)
|0.37
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.21
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.05
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.21
|Попадюк Дору
|3
|0.16
|Флоря Даниэль
|2
|0.11
|Негуц Кристиан
|2
|0.11
|Керкез Кристиан
|1
|0.05
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|5
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Ивановски Мирко
|3
|0
|Раду Йонуц
|3
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Дулка Марко
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Корбу Лауренциу
|3
|1
|Якоб Паул
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Daniel Celea
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
25
9
13 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
8%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
2
8%
4
44%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
39
13
20 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 10
6
15%
1
8%
1-15
7
18%
2
15%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
4
31%
46-60
8
21%
2
15%
61-75
5
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|17
|0
|2
|29 - 8
|51
|2.
|Университатя Крайова
|37
|12
|9
|16
|45 - 43
|45
|3.
|ФКСБ
|19
|13
|4
|2
|35 - 16
|43
|4.
|Волунтари
|19
|10
|3
|6
|23 - 19
|33
|5.
|Рапид Бухарест
|19
|8
|7
|4
|24 - 17
|31
|6.
|Ботошани
|19
|7
|9
|3
|18 - 17
|30
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|19
|8
|3
|8
|18 - 16
|27
|9.
|УТА Арад
|19
|6
|8
|5
|16 - 13
|26
|10.
|Сепси
|19
|5
|9
|5
|20 - 17
|24
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|19
|4
|8
|7
|12 - 13
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|13.
|Миовени
|19
|4
|5
|10
|11 - 26
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|0:0
|19
|2
|4
|13
|13 - 39
|10
|15.
|Академика Клинчени
|19
|2
|4
|13
|15 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|19
|9
|4
|6
|30 - 19
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|8.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|Ботошани
|9
|2
|5
|2
|7 - 9
|11
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Арджеш
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Динамо Бухарест
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|13.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|14.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|3.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|4.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|5.
|Университатя Крайова
|19
|4
|5
|10
|15 - 26
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|10
|2
|5
|3
|4 - 4
|11
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|0
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|0:0
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0