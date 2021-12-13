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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0' 18'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Киндия Тырговиште
2.75
2.92
3.28
Все Коэффициенты
91
Илиев
Пламен
26
Глухакович
Петар
4
Пинту
Андре
27
Григоре
Рикардо
16
Кайнургиос
Никос
71
Карп
Кэтэлин
5
Рэуцэ
Александру
20
Antonio
Bordusanu
22
Сореску
Деян
44
Ивановски
Мирко
96
Вестеницки
Томаш
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
5
Daniel
Celea
6
Якоб
Паул
20
Румбуллаку
Симон
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
97
Alexandru
Daniel
Jipa
11
Флоря
Даниэль
19
Попа
Даньел
Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште

История личных встреч

Динамо Бухарест
Киндия Тырговиште

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
К
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 7 (1) 0.37
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.21
Михаю Андреас 1 0.05
Ивановски Мирко 1 (1) 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.21
Попадюк Дору 3 0.16
Флоря Даниэль 2 0.11
Негуц Кристиан 2 0.11
Керкез Кристиан 1 0.05
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 5 0
Матей Космин 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Раду Йонуц 3 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоря Даниэль 5 0
Дулка Марко 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Кэпушэ Тибериу 3 1
Корбу Лауренциу 3 1
Якоб Паул 4 0
Коцич Милан 2 1
Попадюк Дору 3 0
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Daniel Celea 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Пропущено

14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
2
50%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

25
9
13 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
8%
1
11%
1-15
5
20%
1
11%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
5
20%
2
22%
46-60
5
20%
1
11%
61-75
2
8%
4
44%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
15%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

39
13
20 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 10
6
15%
1
8%
1-15
7
18%
2
15%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
6
15%
4
31%
46-60
8
21%
2
15%
61-75
5
13%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2
Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 17 0 2 29 - 8 51
2. Университатя Крайова 37 12 9 16 45 - 43 45
3. ФКСБ 19 13 4 2 35 - 16 43
4. Волунтари 19 10 3 6 23 - 19 33
5. Рапид Бухарест 19 8 7 4 24 - 17 31
6. Ботошани 19 7 9 3 18 - 17 30
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 19 8 3 8 18 - 16 27
9. УТА Арад 19 6 8 5 16 - 13 26
10. Сепси 19 5 9 5 20 - 17 24
11. Киндия Тырговиште 0:0 19 4 8 7 12 - 13 20
12. Газ-Метан Медиаш 19 5 4 10 15 - 22 19
13. Миовени 19 4 5 10 11 - 26 17
14. Динамо Бухарест 0:0 19 2 4 13 13 - 39 10
15. Академика Клинчени 19 2 4 13 15 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 19 9 4 6 30 - 19 31
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 9 8 1 0 26 - 8 25
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
8. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
9. Ботошани 9 2 5 2 7 - 9 11
10. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
11. Арджеш 9 3 1 5 7 - 9 10
12. Динамо Бухарест 0:0 10 2 4 4 10 - 14 10
13. Киндия Тырговиште 0:0 9 2 3 4 8 - 9 9
14. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
3. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
4. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
5. Университатя Крайова 19 4 5 10 15 - 26 17
6. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
7. УТА Арад 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Волунтари 9 4 1 4 10 - 12 13
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 0:0 10 2 5 3 4 - 4 11
11. Газ-Метан Медиаш 9 3 0 6 7 - 12 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 0:0 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Киндия Тырговиште
2.75
2.92
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:0 Киндия Тырговиште онлайн


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