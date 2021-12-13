Первый тайм

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Хорошую попытку сделал Вестеницки Томаш . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Antonio Bordusanu имел все шансы забить, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв!

15' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

15' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

14' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отдал передачу, которая была заблокирована.

13' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Nikos Kainourgios из команды Динамо Бухарест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Ивановски Мирко имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

4' Плохо сыграл Григоре Рикардо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Флоря Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

2' Antonio Bordusanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру