Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

96' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

96' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Матич Рэзван бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

95' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

94' Ionut Amzar имел все шансы забить, но Catalin Cabuz сделал отличный сейв!

94' Ionut Amzar из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

94' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ох, нехорошо это выглядит. Рэуцэ Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

89' Дулка Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Глухакович Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Cristian Negut навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

85' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с правого угла.

85' Попа Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Илиев Пламен получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' После удара через себя Попа Даньел , мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

83' ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Попа Даньел пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!

81' Матич Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

79' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Antonio Bordusanu уходит с поля и его заменяет Ionut Amzar

77' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ивановски Мирко оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Catalin Cabuz перевел мяч на угловой.

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Карп Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Andrei Radu

71' Рэуцэ Александру получил желтую карточку от судьи

71' Безумный фол. Рэуцэ Александру грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

70' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Попа Даньел наказан за толчок Nikos Kainourgios

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Карп Кэтэлин забивает ударом с правой ноги!

62' Nikos Kainourgios нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Попа Даньел имел все шансы забить, но Пламен Илиев сделал отличный сейв!

60' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Попа Даньел пробил чуть мимо штанги!

60' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Киндия Тырговиште идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

55' Antonio Bordusanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Daniel Celea получил желтую карточку от судьи

54' Безумный фол. Daniel Celea грубо играет против соперника. Пострадал Карп Кэтэлин

53' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

48' Cristian Negut навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Дулка Марко не смог попасть в створ ударом издали

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля