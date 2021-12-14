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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
0:0
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
31' Желтая карточка
Раца Вадим
33' Желтая карточка
Билали Амир
67' Желтая карточка
Вентура Денис
83' Желтая карточка
Влад Александру
88' Желтая карточка
Лопеш Марселу
90' Желтая карточка
Каскини Баутиста
90'+5
82
Уреке
Андрей
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
90
Хольцманн
Марсель
19
Вентура
Денис
5
Гардош
Флорин
28
Каскини
Баутиста
21
Ион
Роберт
11
Веллиос
Апостолос
20
William
Douglas
de
Amorim1
71
Попа
Михай
3
Мелеке
Ульрих
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
66
Дроппа
Лукаш
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Академика Клинчени
Волунтари

История личных встреч

Академика Клинчени
Волунтари

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.35
Вентура Денис 2 0.1
Michael Omoh 1 0.05
Ион Роберт 1 0.05
Веллиос Апостолос 1 0.05
Патрике Разван 1 0.05
Чандаров Асен 1 0.05
Marius Cioiu 1 0.05
Мулин Тибо 0 0
Хольцманн Марсель 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 6 0.3
Георге Ион 5 0.25
Костин Кристиан 4 0.2
Немец Адам 3 0.15
Лопеш Марселу 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Армаш Игорь 1 0.05
Рикардинью XI 1 0.05
Тамаш Габриэль 1 0.05
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 8 0
Билали Амир 6 0
Патрике Разван 5 0
Вентура Денис 5 0
Michael Omoh 5 0
Мулин Тибо 3 0
William Douglas de Amorim1 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Лучан 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Гардош Флорин 1 0
Пашов Георгий 1 0
Чандаров Асен 1 0
Ютрич Младен 1 0
Ион Роберт 1 0
Уреке Андрей 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 7 0
Дроппа Лукаш 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Раца Вадим 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Георге Ион 1 0
Мелеке Ульрих 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
4
31%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Пропущено

24
7
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
25%
1
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
2
29%
61-75
5
21%
3
43%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
5
31%
1
4%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
7
30%
76-90

Пропущено

39
19
19 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
7
18%
1
5%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
6
15%
5
26%
46-60
5
13%
5
26%
61-75
9
23%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0
Волунтари
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 20 18 0 2 30 - 8 54
2. Университатя Крайова 39 13 10 16 48 - 43 49
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 20 10 4 6 23 - 19 34
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 20 8 7 5 25 - 20 31
7. Вииторул Констанца 0:1 20 8 5 7 21 - 12 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 20 6 9 5 16 - 13 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 1:0 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Вииторул Констанца 0:1 10 7 1 2 16 - 3 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 10 8 0 2 12 - 4 24
2. Университатя Крайова 20 5 5 10 18 - 26 20
3. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 10 3 5 2 9 - 6 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 0:1 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Академика Клинчени 0:0 Волунтари онлайн


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