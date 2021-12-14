Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Мерлой Джордже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Каскини Баутиста совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Фюлёп Лоран пробует нанести удар издали, но Andrei Ureche держит все под контролем

90' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Лопеш Марселу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Волунтари выполняет удар от ворот.

85' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Влад Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Волунтари выполняет удар от ворот.

81' Вентура Денис не смог попасть в створ ударом издали

81' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

81' Влад Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Cristian Costin не смог попасть в створ ударом издали

78' Каскини Баутиста пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

76' Раца Вадим не смог попасть в створ ударом издали

76' Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Немец Адам из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Тамаш Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

69' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Рикардинью XI уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

67' Вентура Денис получил желтую карточку от судьи

66' Волунтари выполняет удар от ворот.

66' Robert Ion из команды Академика Клинчени навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

65' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Почти гол! Robert Ion пробил головой по воротам, но Mihai Popa спас!

63' Отличные скиллы показывает Robert Ion, обводя своих соперников

63' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Гардош Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Раца Вадим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Матч возобновлен

56' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Патрике Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Волунтари выполняет удар от ворот.

52' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Волунтари выполняет удар от ворот.

47' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

46' Отличные скиллы показывает Каскини Баутиста , обводя своих соперников

46' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля