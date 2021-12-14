Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
31' Желтая карточкаРаца Вадим
33' Желтая карточкаБилали Амир
67' Желтая карточкаВентура Денис
83' Желтая карточкаВлад Александру
88' Желтая карточкаЛопеш Марселу
90' Желтая карточкаКаскини Баутиста
Ход матча
31'
33'
67'
83'
88'
90'
Владение мячом
82
Уреке
Андрей
21
Ион
Роберт
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
-
-
24 Marius Cioiu
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
История личных встреч
Академика Клинчени
Волунтари
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.35
|Вентура Денис
|2
|0.1
|Michael Omoh
|1
|0.05
|Ион Роберт
|1
|0.05
|Веллиос Апостолос
|1
|0.05
|Патрике Разван
|1
|0.05
|Чандаров Асен
|1
|0.05
|Marius Cioiu
|1
|0.05
|Мулин Тибо
|0
|0
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|6
|0.3
|Георге Ион
|5
|0.25
|Костин Кристиан
|4
|0.2
|Немец Адам
|3
|0.15
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Тамаш Габриэль
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|8
|0
|Билали Амир
|6
|0
|Патрике Разван
|5
|0
|Вентура Денис
|5
|0
|Michael Omoh
|5
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|William Douglas de Amorim1
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Лучан
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Чандаров Асен
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|7
|0
|Дроппа Лукаш
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
4
31%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Пропущено
24
7
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
6
25%
1
14%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
1
14%
46-60
3
13%
2
29%
61-75
5
21%
3
43%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
1
6%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
5
31%
1
4%
31-45
1
6%
5
22%
46-60
3
19%
5
22%
61-75
5
31%
7
30%
76-90
Пропущено
39
19
19 В 1-м тайме 2
20 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 13
7
18%
1
5%
1-15
6
15%
0
0%
16-30
6
15%
1
5%
31-45
6
15%
5
26%
46-60
5
13%
5
26%
61-75
9
23%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2
Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0
Волунтари
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|20
|18
|0
|2
|30 - 8
|54
|2.
|Университатя Крайова
|39
|13
|10
|16
|48 - 43
|49
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|0:1
|20
|8
|5
|7
|21 - 12
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Вииторул Констанца
|0:1
|10
|7
|1
|2
|16 - 3
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|10
|8
|0
|2
|12 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|0:1
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0