Румыния: Первая лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
25' Желтая карточкаКорбу Лауренциу
25' Желтая карточкаWilliam Baeten
26' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
31' Желтая карточкаЯкоб Паул
45' Вторая желтая карточкаЯкоб Паул
0:1
45' ПенальтиClaudiu Cristian Balan
0:2
59' ГолWilliam Baeten
68' Желтая карточкаRadu Alexandru Negru
0:3
87' ГолAndrea Compagno
Ход матча
25'
25'
31'
45'
45'
59'
0:2
87'
0:3
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Стоян АдрианПолузащитник
-
22 Сучиу СергиуПолузащитник
-
23 Коцич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
10 Бауса ХуанНападающий
-
-
-
-
16 Vlad Pop
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|4
|0.2
|Попадюк Дору
|3
|0.15
|Флоря Даниэль
|2
|0.1
|Негуц Кристиан
|2
|0.1
|Керкез Кристиан
|1
|0.05
|Кэпушэ Тибериу
|0
|0
|Дулка Марко
|0
|0
|Сербан Марьян
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|8 (3)
|0.21
|Маркович Йован
|6
|0.15
|Claudiu Cristian Balan
|5 (1)
|0.13
|Густаво Важенин
|4
|0.1
|Нистор Дан
|3
|0.08
|Кымпану Георге
|3
|0.08
|William Baeten
|3
|0.08
|Andrea Compagno
|2
|0.05
|Рогульич Анте
|2
|0.05
|Кольич Элвир
|2
|0.05
|Сидибе Секу
|2
|0.05
|Баярам Штефан
|2
|0.05
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Вынэ Йонуц
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Бушу Сорин
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якоб Паул
|5
|1
|Дулка Марко
|6
|0
|Корбу Лауренциу
|4
|1
|Флоря Даниэль
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Кэпушэ Тибериу
|3
|1
|Daniel Celea
|4
|0
|Коцич Милан
|2
|1
|Попадюк Дору
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Кабуз Каталин
|3
|0
|Сербан Марьян
|3
|0
|Сучиу Сергиу
|1
|1
|Дину Корнел
|2
|0
|Emil Sandoi
|2
|0
|Кантав Микаэль
|1
|0
|Баксеванос Николаос
|1
|0
|Матич Рэзван
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|7
|0
|Constantin Albu
|5
|1
|Банку Никусор
|5
|0
|Radu Alexandru Negru
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Мариус Марсел Константин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Marko Gajic1
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Кэпэцынэ Михай
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Кымпану Георге
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Laurentiu Reghecampf
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
19
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 28
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
Пропущено
12
23
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
6
26%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
5
22%
76-90
Забито
4
31
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 14
17 Не забивали 24
1
25%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
50%
11
35%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
1
25%
7
23%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
40%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
12
50
4 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 32
5 Забивали первыми 20
12 Не забивали 13
1
8%
4
8%
1-15
2
17%
7
14%
16-30
1
8%
7
14%
31-45
4
33%
15
30%
46-60
1
8%
4
8%
61-75
3
25%
13
26%
76-90
Пропущено
17
41
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 26
1
6%
6
15%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
9
22%
31-45
5
29%
29%
6
15%
46-60
3
18%
6
15%
61-75
5
29%
29%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|17
|0
|2
|29 - 8
|51
|2.
|Университатя Крайова
|39
|13
|10
|16
|48 - 43
|49
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|13.
|Миовени
|19
|4
|5
|10
|11 - 26
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|19
|3
|3
|13
|14 - 39
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|11.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Университатя Крайова
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0