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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Киндия Тырговиште
0:3
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
25' Желтая карточка
Корбу Лауренциу
25' Желтая карточка
William Baeten
26' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
31' Желтая карточка
Якоб Паул
45' Вторая желтая карточка
Якоб Паул
0:1
45' Пенальти
Claudiu Cristian Balan
0:2
59' Гол
William Baeten
68' Желтая карточка
Radu Alexandru Negru
0:3
87' Гол
Andrea Compagno
90'+3
33
Кабуз
Каталин
2
Мартак
Мариус
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Якоб
Паул
7
Корбу
Лауренциу
10
Негуц
Кристиан
8
Дулка
Марко
59
Попадюк
Дору
97
Alexandru
Daniel
Jipa
19
Попа
Даньел
11
Флоря
Даниэль
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
4
Ковачич
Доминик
13
Bradley
Diallo
23
Бушу
Сорин
77
Асамоа
Самуэль
6
Аким
Влад
24
William
Baeten
51
Сидибе
Секу
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
9
Claudiu
Cristian
Balan
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 4 0.2
Попадюк Дору 3 0.15
Флоря Даниэль 2 0.1
Негуц Кристиан 2 0.1
Керкез Кристиан 1 0.05
Кэпушэ Тибериу 0 0
Дулка Марко 0 0
Сербан Марьян 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 8 (3) 0.21
Маркович Йован 6 0.15
Claudiu Cristian Balan 5 (1) 0.13
Густаво Важенин 4 0.1
Нистор Дан 3 0.08
Кымпану Георге 3 0.08
William Baeten 3 0.08
Andrea Compagno 2 0.05
Рогульич Анте 2 0.05
Кольич Элвир 2 0.05
Сидибе Секу 2 0.05
Баярам Штефан 2 0.05
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Вынэ Йонуц 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Ковачич Доминик 0 0
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Бушу Сорин 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якоб Паул 5 1
Дулка Марко 6 0
Корбу Лауренциу 4 1
Флоря Даниэль 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Кэпушэ Тибериу 3 1
Daniel Celea 4 0
Коцич Милан 2 1
Попадюк Дору 3 0
Попа Даньел 3 0
Кабуз Каталин 3 0
Сербан Марьян 3 0
Сучиу Сергиу 1 1
Дину Корнел 2 0
Emil Sandoi 2 0
Кантав Микаэль 1 0
Баксеванос Николаос 1 0
Матич Рэзван 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 7 0
Constantin Albu 5 1
Банку Никусор 5 0
Radu Alexandru Negru 5 0
Крецу Александру 3 1
Мариус Марсел Константин 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 4 0
Скречу Владимир 4 0
William Baeten 4 0
Andrea Compagno 2 1
Нистор Дан 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
Баярам Штефан 3 0
Marko Gajic1 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Кольич Элвир 2 0
Гремсль Армин 2 0
Кэпэцынэ Михай 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Кымпану Георге 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Laurentiu Reghecampf 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
19
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 28
0
0%
1
5%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
21%
31-45
2
25%
4
21%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
2
25%
6
32%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
8%
6
26%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
5
42%
5
22%
76-90

Забито

4
31
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 20
2 Забивали первыми 14
17 Не забивали 24
1
25%
3
10%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
50%
11
35%
46-60
0
0%
2
6%
61-75
1
25%
7
23%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
40%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

12
50
4 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 32
5 Забивали первыми 20
12 Не забивали 13
1
8%
4
8%
1-15
2
17%
7
14%
16-30
1
8%
7
14%
31-45
4
33%
15
30%
46-60
1
8%
4
8%
61-75
3
25%
13
26%
76-90

Пропущено

17
41
4 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 26
1
6%
6
15%
1-15
2
12%
4
10%
16-30
1
6%
9
22%
31-45
5
29%
29%
6
15%
46-60
3
18%
6
15%
61-75
5
29%
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0
Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:2 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Академика Клинчени 1:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 17 0 2 29 - 8 51
2. Университатя Крайова 39 13 10 16 48 - 43 49
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 20 10 4 6 23 - 19 34
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 20 8 7 5 25 - 20 31
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 20 6 9 5 16 - 13 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
12. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
13. Миовени 19 4 5 10 11 - 26 17
14. Динамо Бухарест 19 3 3 13 14 - 39 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
11. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
13. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
14. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Университатя Крайова 20 5 5 10 18 - 26 20
3. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 10 3 5 2 9 - 6 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Buzau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Киндия Тырговиште 0:3 Университатя Крайова онлайн


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