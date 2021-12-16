Catalin Cabuz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Cristian Negut нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

Cristian Negut навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Г О О О О О Л - Claudiu Cristian Balan из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

48' Claudiu Cristian Balan забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.

48' УДАЛЕНИЕ! - Якоб Паул получает вторую желтую карточку за фол на сопернике

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

35' Robert Dimitrie Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Попадюк Дору навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Сидибе Секу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Дулка Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Якоб Паул получил желтую карточку от судьи

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Аким Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

27' Флоря Даниэль нанес удар, мяч был парирован, но Robert Dimitrie Popa не удержал его в руках.

26' Судья свистит. Ван Дурмен Бенжамен атаковал сзади соперника. Это Cristian Negut заработал своей команде штрафной

26' Кэпушэ Тибериу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' William Baeten получил желтую карточку от судьи

25' Корбу Лауренциу получил желтую карточку от судьи

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Корбу Лауренциу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Ох, нехорошо это выглядит. Bradley Diallo получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' William Baeten наказан за толчок Cristian Negut

22' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Корбу Лауренциу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Вратарь парирует удар, который нанес Аким Влад , и мяч снова в игре

20' Попа Даньел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ван Дурмен Бенжамен нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

17' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Якоб Паул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Cristian Negut наказан за толчок Бушу Сорин

4' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Асамоа Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Ковачич Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Аким Влад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре