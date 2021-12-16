Второй тайм

95' Г О О О О Л - Bogdan Rusu левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

95' Dorinel Oancea навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Команда Миовени сравняла счет! Игра продолжается!

93' Г О О О О О Л - Сано Мусса из команды Миовени забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Пламен Илиев прыгнул не в ту сторону.

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Илиев Пламен получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Ionut Radescu пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

88' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

86' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

86' Ивановски Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сано Мусса пробил со штрафного прямо в стенку

85' Матч возобновлен

85' Рефери не любит споров - именно за это Панаит Андрей сейчас получил желтую

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Andrei Radu получил травму и заменен. Григоре Рикардо выходит на поле.

81' Nikos Kainourgios выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Andrei Radu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Миовени

78' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сано Мусса получает желтую карточку за нырок

73' Сано Мусса упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Сербаника Даниел не смог попасть в створ ударом издали

69' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Lucian Dumitriu из команды Миовени делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Andrei Radu возвращается на поле.

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Матч остановлен

64' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' 'Г О О О О О Л - Сореску Деян из команды Динамо Бухарест забивает с пенальти! Он пробил правой. Razvan Ducan был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Guilherme Gomes Garutti нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

57' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

53' Andrei Radu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Сано Мусса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Stefan Blanaru получил травму и заменен. Сано Мусса выходит на поле.

50' Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Blanaru получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Andrei Radu возвращается на поле.

49' Stefan Blanaru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

48' Бузьюк Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Burnea получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Andrei Radu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Ionut Burnea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Andrei Radu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля