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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Миовени
2:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
3' Желтая карточка
Bogdan Rusu
17' Желтая карточка
Рэуцэ Александру
45' Желтая карточка
Кайнургиос Никос
48' Желтая карточка
Раду Йонуц
0:1
62' Пенальти
Сореску Деян
71' Желтая карточка
Сореску Деян
73' Желтая карточка
Сано Мусса
85' Желтая карточка
Панаит Андрей
1:1
90' Пенальти
Сано Мусса
2:1
90' Гол
Bogdan Rusu
90' Желтая карточка
Илиев Пламен
90'+7
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
11
Думитриу
Лучан
6
Ionut
Burnea
20
Бузьюк
Александру
90
Bogdan
Rusu
19
Stefan
Blanaru
91
Илиев
Пламен
3
Раду
Йонуц
4
Пинту
Андре
6
Эхманн
Марко
16
Кайнургиос
Никос
8
Иту
Кэтэлин
5
Рэуцэ
Александру
71
Карп
Кэтэлин
9
Торже
Андрей-Габриэль
18
Stefan
Catalin
Tira
22
Сореску
Деян
Миовени
Динамо Бухарест

История личных встреч

Миовени
Динамо Бухарест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
4:1
ДА
0:1
ДА
1:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 7 (1) 0.35
Бузьюк Александру 3 (2) 0.15
Сано Мусса 1 (1) 0.05
Думитриу Лучан 1 0.05
Guilherme Gomes Garutti 1 0.05
Stefan Blanaru 0 0
Valentin Cosereanu 0 0
Daniel Toma 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.4
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.2
Карп Кэтэлин 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Ивановски Мирко 1 (1) 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 4 1
Dorinel Oancea 4 1
Скарлатаче Адриан 5 0
Панаит Андрей 5 0
Думитриу Лучан 4 0
Балаур Ионуц 3 0
Сано Мусса 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Сербаника Даниел 3 0
Кристя Андрей 2 0
Bogdan Rusu 2 0
Ionut Burnea 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Szilard Veres 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Рэуцэ Александру 7 0
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

7
27
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
14%
6
22%
31-45
2
29%
5
19%
46-60
1
14%
5
19%
61-75
2
29%
4
15%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
4
29%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
7
37%
3
21%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Пропущено

26
41
9 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
2
8%
6
15%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
3
12%
7
17%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
4
15%
8
20%
61-75
9
35%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0
Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 19 17 0 2 29 - 8 51
2. Университатя Крайова 39 13 10 16 48 - 43 49
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 20 10 4 6 23 - 19 34
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 20 8 7 5 25 - 20 31
7. Вииторул Констанца 19 8 5 6 21 - 11 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 20 6 9 5 16 - 13 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 10 6 2 2 13 - 7 20
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Университатя Крайова 20 5 5 10 18 - 26 20
3. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 10 3 5 2 9 - 6 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Миовени 2:1 Динамо Бухарест онлайн


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