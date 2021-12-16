Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Орашенеч
3' Желтая карточкаBogdan Rusu
17' Желтая карточкаРэуцэ Александру
45' Желтая карточкаКайнургиос Никос
48' Желтая карточкаРаду Йонуц
0:1
62' ПенальтиСореску Деян
71' Желтая карточкаСореску Деян
73' Желтая карточкаСано Мусса
85' Желтая карточкаПанаит Андрей
1:1
90' ПенальтиСано Мусса
2:1
90' ГолBogdan Rusu
90' Желтая карточкаИлиев Пламен
Ход матча
3'
17'
45'
48'
62'
0:1
71'
73'
85'
90'
1:1
90'
90'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
80 Emanuel Dat
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Нунич МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Миовени
Динамо Бухарест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|7 (1)
|0.35
|Бузьюк Александру
|3 (2)
|0.15
|Сано Мусса
|1 (1)
|0.05
|Думитриу Лучан
|1
|0.05
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.05
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Valentin Cosereanu
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.4
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.2
|Карп Кэтэлин
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.05
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|4
|1
|Dorinel Oancea
|4
|1
|Скарлатаче Адриан
|5
|0
|Панаит Андрей
|5
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Балаур Ионуц
|3
|0
|Сано Мусса
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Сербаника Даниел
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Bogdan Rusu
|2
|0
|Ionut Burnea
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Рэуцэ Александру
|7
|0
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Ивановски Мирко
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
7
27
2 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
14%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
1
14%
6
22%
31-45
2
29%
5
19%
46-60
1
14%
5
19%
61-75
2
29%
4
15%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
5%
4
29%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
7
37%
3
21%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
29%
3
20%
76-90
Пропущено
26
41
9 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
2
8%
6
15%
1-15
4
15%
7
17%
16-30
3
12%
7
17%
31-45
4
15%
6
15%
46-60
4
15%
8
20%
61-75
9
35%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0
Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|19
|17
|0
|2
|29 - 8
|51
|2.
|Университатя Крайова
|39
|13
|10
|16
|48 - 43
|49
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|19
|8
|5
|6
|21 - 11
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Университатя Крайова
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0