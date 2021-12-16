Румыния: Первая лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
9' Желтая карточкаМаня Кристьян
0:1
37' ГолКостаче Ионуц
79' Желтая карточкаКипчу Александру
0:2
90' ГолКипчу Александру
Ход матча
37'
0:1
79'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
89
Хиндрих
Отто
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
25
Сако
Хади
77
Алибек
Денис
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
25 Сако ХадиНападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Вииторул Констанца
ЧФР Клуж
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|10 (3)
|0.5
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.25
|Чобану Андрей
|2
|0.1
|Дюссо Дамьен
|1
|0.05
|Гицэ Вирджил
|1
|0.05
|Ганя Джордже
|1
|0.05
|Enes Sali
|1
|0.05
|Питу Алекси
|0
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.25
|Омрани Билель
|5
|0.25
|Петрила Клаудиу
|4
|0.2
|Костаче Ионуц
|3
|0.15
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.15
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.1
|Кипчу Александру
|2
|0.1
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.1
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.05
|Тахири Анас
|1
|0.05
|Кулио Хуан
|1
|0.05
|Буэнна Рашид
|1
|0.05
|Бурка Андрей
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Пирес Ромарио
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
12 Не забивали 12
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
4
31%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
6
35%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
5
29%
29%
4
31%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 9
16 Не забивали 10
0
0%
3
17%
1-15
1
20%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
80%
1
6%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
33%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
22
31
7 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
3
14%
4
13%
1-15
2
9%
8
26%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
6
27%
6
19%
46-60
0
0%
5
16%
61-75
9
41%
5
16%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|20
|18
|0
|2
|31 - 8
|54
|2.
|Университатя Крайова
|39
|13
|10
|16
|48 - 43
|49
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|20
|10
|4
|6
|23 - 19
|34
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|20
|6
|9
|5
|16 - 13
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|5.
|Волунтари
|10
|6
|2
|2
|13 - 7
|20
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|10
|3
|5
|2
|9 - 6
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0