Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда ЧФР Клуж имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

37' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Костаче Ионуц забивает с правой ноги!

35' Питу Алекси не смог попасть в створ ударом издали

35' Бордеяну Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хиндрих Отто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бордеяну Михай нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

32' Костаче Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бурка Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бетанкор Хефте имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

30' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хорошую попытку сделал Костаче Ионуц . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Как он промахнулся? Алибек Денис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вииторул Констанца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

13' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

11' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Маня Кристьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бордеяну Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Бордеяну Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бетанкор Хефте имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

2' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

1' Ох, нехорошо это выглядит. Де Нойер Брадлей получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Де Нойер Брадлей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру