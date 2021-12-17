Второй тайм

94' После классного второго тайма Волунтари совершает камбэк и уходит с поля победителем!

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Судье надоело, что Георге Ион тянет время и он наказал его горчичником

92' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Волунтари

92' Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Бричаг Марьюс получил желтую карточку от судьи

89' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

87' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Cristian Costin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

81' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Георге Ион из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Лопеш Марселу видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

77' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Г О О О О Л - Бричаг Марьюс левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

76' Удар от ворот произведет Волунтари

75' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

74' Волунтари выполняет удар от ворот.

74' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Волунтари выполняет удар от ворот.

71' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Микулеску Давид из команды УТА Арад сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

70' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' ШАНС! Дангубич Филип вышел один на один с голкипером...

65' Рикардинью XI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Бричаг Марьюс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Рикардинью XI из команды Волунтари навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

64' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Игрок Немец Адам из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Cristian Costin из команды Волунтари делает пас партнеру.

61' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Должен был быть гол! Георге Ион имел отличный шанс, но Florin Iacob не дал голу состоятся!

52' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Волунтари

49' Пассалья Хуан Пабло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Судья свистит. Cristian Costin атаковал сзади соперника. Это Дангубич Филип заработал своей команде штрафной

47' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля