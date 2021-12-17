Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
0:1
16' ГолМикулеску Давид
1:1
45' ГолНемец Адам
2:1
76' ГолБричаг Марьюс
90' Желтая карточкаБричаг Марьюс
90' Желтая карточкаПопа Михай
90' Желтая карточкаГеорге Ион
Ход матча
16'
0:1
45'
1:1
76'
2:1
90'
90'
90'
Владение мячом
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Волунтари
УТА Арад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|6
|0.29
|Георге Ион
|5
|0.24
|Немец Адам
|4
|0.19
|Костин Кристиан
|4
|0.19
|Лопеш Марселу
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Армаш Игорь
|1
|0.05
|Бричаг Марьюс
|1
|0.05
|Рикардинью XI
|1
|0.05
|Тамаш Габриэль
|1
|0.05
|Дроппа Лукаш
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|6
|0.29
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.19
|Роджер VII
|3
|0.14
|Антал Ливиу
|2
|0.1
|Уббинк Корнелис
|1
|0.05
|Дангубич Филип
|1
|0.05
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|7
|0
|Дроппа Лукаш
|6
|0
|Лопеш Марселу
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Раца Вадим
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Влад Александру
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Георге Ион
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Хора Иоан
|3
|1
|Балауру Драгош
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|3
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Уббинк Корнелис
|3
|0
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Микулеску Давид
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Вукчевич Марко
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Меджиморец Винко
|2
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
12
7
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90
Забито
25
17
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
1
4%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
8
32%
6
35%
76-90
Пропущено
20
15
3 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
7
35%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1
Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|20
|18
|0
|2
|31 - 8
|54
|2.
|Университатя Крайова
|39
|13
|10
|16
|48 - 43
|49
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|20
|8
|9
|3
|20 - 18
|33
|6.
|Рапид Бухарест
|20
|8
|7
|5
|25 - 20
|31
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|20
|5
|4
|11
|16 - 24
|19
|13.
|Киндия Тырговиште
|20
|4
|7
|9
|12 - 17
|19
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|20
|2
|5
|13
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|10
|10
|0
|0
|18 - 4
|30
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|3
|3
|9 - 6
|15
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|4
|4
|8 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|3.
|Ботошани
|10
|5
|4
|1
|11 - 8
|19
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|4
|4
|4 - 5
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0