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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
2:1
Конец матча

Стадион:
УТА Арад
0'
0:1
16' Гол
Микулеску Давид
1:1
45' Гол
Немец Адам
2:1
76' Гол
Бричаг Марьюс
90' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
90' Желтая карточка
Попа Михай
90' Желтая карточка
Георге Ион
90'+4
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
8
Георге
Ион
22
Раца
Вадим
98
Костин
Кристиан
77
Немец
Адам
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
21
Эрико
4
Бенга
Александру
55
Шляков
Евгений
6
Пассалья
Хуан
Пабло
19
Батха
Идриз
20
Уббинк
Корнелис
10
Микулеску
Давид
7
Роджер
VII
9
Дангубич
Филип
Волунтари
УТА Арад

История личных встреч

Волунтари
УТА Арад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 6 0.29
Георге Ион 5 0.24
Немец Адам 4 0.19
Костин Кристиан 4 0.19
Лопеш Марселу 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Армаш Игорь 1 0.05
Бричаг Марьюс 1 0.05
Рикардинью XI 1 0.05
Тамаш Габриэль 1 0.05
Дроппа Лукаш 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 6 0.29
Хора Иоан 4 (1) 0.19
Роджер VII 3 0.14
Антал Ливиу 2 0.1
Уббинк Корнелис 1 0.05
Дангубич Филип 1 0.05
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 7 0
Дроппа Лукаш 6 0
Лопеш Марселу 6 0
Немец Адам 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Раца Вадим 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Костин Кристиан 1 1
Влад Александру 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Георге Ион 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Мелеке Ульрих 1 0
Попа Михай 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Хора Иоан 3 1
Балауру Драгош 3 0
Пассалья Хуан Пабло 3 0
Воробьев Модест 3 0
Уббинк Корнелис 3 0
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Микулеску Давид 3 0
Шляков Евгений 2 0
Бенга Александру 2 0
Вукчевич Марко 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Дангубич Филип 2 0
Меджиморец Винко 2 0
Якоб Флорин 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
20%
61-75
5
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

12
7
1 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
43%
76-90

Забито

25
17
7 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
1
4%
2
12%
1-15
4
16%
3
18%
16-30
2
8%
2
12%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
5
20%
4
24%
61-75
8
32%
6
35%
76-90

Пропущено

20
15
3 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
7
35%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Волунтари 0:2 FC Buzau - Волунтари 0:1
Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Ботошани 0:0 ФКСБ - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 20 18 0 2 31 - 8 54
2. Университатя Крайова 39 13 10 16 48 - 43 49
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 20 8 9 3 20 - 18 33
6. Рапид Бухарест 20 8 7 5 25 - 20 31
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 20 8 4 8 19 - 17 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
12. Газ-Метан Медиаш 20 5 4 11 16 - 24 19
13. Киндия Тырговиште 20 4 7 9 12 - 17 19
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 20 2 5 13 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
2. ЧФР Клуж 10 10 0 0 18 - 4 30
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 10 4 3 3 9 - 6 15
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 4 4 8 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 10 1 3 6 7 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 20 5 5 10 18 - 26 20
3. Ботошани 10 5 4 1 11 - 8 19
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 10 5 2 3 11 - 7 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
10. Киндия Тырговиште 10 2 4 4 4 - 5 10
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Волунтари 2:1 УТА Арад онлайн


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