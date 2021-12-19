Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Хиндрих Отто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

85' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

83' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Тактическая замена. Тофан Костинел уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

80' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Тактическая замена. Габриэл Дебелюх уходит с поля и его заменяет Бордеяну Михай

78' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает ударом с правой ноги!

71' Виана Диогу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Тактическая замена. Florin Stefan уходит с поля и его заменяет Камора Мауру

68' Омрани Билель нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

68' Вратарь парирует удар, который нанес Габриэл Дебелюх, и мяч снова в игре

67' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает заброс на партнера по команде.

64' Сушич Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Майк Сестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сушич Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Удар от ворот произведет Арджеш

62' Габриэл Дебелюх оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Майк Сестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

59' Меца Давид не смог попасть в створ ударом издали

59' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Латовлевич Ясмин получил желтую карточку от судьи

58' Сербан Ионут II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Florin Stefan наказан за толчок Тофан Костинел

57' Меца Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Florin Stefan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

54' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

53' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Арджеш

52' Костаче Ионуц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Майк Сестор получил желтую карточку от судьи

48' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля