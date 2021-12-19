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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча

Стадион:
Арджеш
0'
40' Желтая карточка
Тофан Костинел
49' Желтая карточка
Майк Сестор
58' Желтая карточка
Латовлевич Ясмин
1:0
72' Гол
Дебелюх Габриэл
90'+4
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
7
Паун-Александру
Константин
18
Костаче
Ионуц
22
Дебелюх
Габриэл
9
Омрани
Билель
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
14
Joao
Miguel
25
Болдор
Деян
3
Латовлевич
Ясмин
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
7
Виана
Диогу
8
Сербан
Ионут
II
11
Alexandru
Isfan
28
Ариас
Яфар
ЧФР Клуж
Арджеш

История личных встреч

ЧФР Клуж
Арджеш

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ДА
0:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 5 0.24
Омрани Билель 5 0.24
Петрила Клаудиу 4 0.19
Костаче Ионуц 3 0.14
Сигурьонссон Рунар 3 0.14
Дебелюх Габриэл 3 0.14
Алибек Денис 2 (1) 0.1
Кипчу Александру 2 0.1
Латовлевич Ясмин 1 0.05
Тахири Анас 1 0.05
Кулио Хуан 1 0.05
Буэнна Рашид 1 0.05
Бурка Андрей 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.14
Виана Диогу 2 0.1
Ариас Яфар 2 0.1
Сербан Ионут II 2 0.1
Турда Григоре 2 0.1
Сед Ахмед 1 0.05
Joao Miguel 1 0.05
Думитру Кристиан 1 0.05
Думитрашку Денис 1 0.05
Палич Антун 1 0.05
Райнов Мартин 1 0.05
Фатаи Кехинде 1 0.05
Alexandru Isfan 1 0.05

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Латовлевич Ясмин 5 0
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Костаче Ионуц 2 0
Кипчу Александру 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Бурка Андрей 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнов Мартин 5 0
Сербан Ионут II 5 0
Меца Давид 4 0
Турда Григоре 4 0
Тэнасе Кристиан 3 0
Хонциу Георгиан 3 0
Тофан Костинел 3 0
Думитру Кристиан 1 1
Мушат Николае 2 0
Болдор Деян 2 0
Mihaita Ianovschi 2 0
Joao Miguel 1 0
Палич Антун 1 0
Виана Диогу 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Сед Ахмед 1 0
Греаб Александру 1 0
Телес Руан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 14
3
16%
2
18%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
4
36%
61-75
1
5%
4
36%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
8%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

32
19
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
4
13%
4
21%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
5
16%
5
26%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
1
13%
5
28%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0
УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 40 13 11 16 49 - 44 50
3. ФКСБ 20 14 4 2 38 - 17 46
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 21 8 4 9 19 - 18 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 20 5 10 5 21 - 18 25
11. Киндия Тырговиште 21 5 7 9 13 - 17 22
12. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 10 3 4 3 12 - 10 13
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 10 5 3 2 9 - 8 18
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Арджеш онлайн


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