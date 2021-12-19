Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
40' Желтая карточкаТофан Костинел
49' Желтая карточкаМайк Сестор
58' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
1:0
72' ГолДебелюх Габриэл
Ход матча
40'
49'
58'
72'
1:0
Владение мячом
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
10
Дяк
Чиприан
14
Joao
Miguel
25
Болдор
Деян
28
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Сед АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
История личных встреч
ЧФР Клуж
Арджеш
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.24
|Омрани Билель
|5
|0.24
|Петрила Клаудиу
|4
|0.19
|Костаче Ионуц
|3
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.14
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.14
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.1
|Кипчу Александру
|2
|0.1
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.05
|Тахири Анас
|1
|0.05
|Кулио Хуан
|1
|0.05
|Буэнна Рашид
|1
|0.05
|Бурка Андрей
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.14
|Виана Диогу
|2
|0.1
|Ариас Яфар
|2
|0.1
|Сербан Ионут II
|2
|0.1
|Турда Григоре
|2
|0.1
|Сед Ахмед
|1
|0.05
|Joao Miguel
|1
|0.05
|Думитру Кристиан
|1
|0.05
|Думитрашку Денис
|1
|0.05
|Палич Антун
|1
|0.05
|Райнов Мартин
|1
|0.05
|Фатаи Кехинде
|1
|0.05
|Alexandru Isfan
|1
|0.05
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Латовлевич Ясмин
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнов Мартин
|5
|0
|Сербан Ионут II
|5
|0
|Меца Давид
|4
|0
|Турда Григоре
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Хонциу Георгиан
|3
|0
|Тофан Костинел
|3
|0
|Думитру Кристиан
|1
|1
|Мушат Николае
|2
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Mihaita Ianovschi
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Палич Антун
|1
|0
|Виана Диогу
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Сед Ахмед
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
10 Не забивали 14
3
16%
2
18%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
4
36%
61-75
1
5%
4
36%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
8%
2
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
32
19
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
4
13%
4
21%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
6
19%
2
11%
46-60
6
19%
5
26%
61-75
5
16%
5
26%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
1
13%
5
28%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
2
11%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0 Арджеш - Газ-Метан Медиаш 1:2 АСУ Политехнича - Арджеш 0:0
УТА Арад - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Арджеш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|40
|13
|11
|16
|49 - 44
|50
|3.
|ФКСБ
|20
|14
|4
|2
|38 - 17
|46
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Рапид Бухарест
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|21
|8
|4
|9
|19 - 18
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|20
|5
|10
|5
|21 - 18
|25
|11.
|Киндия Тырговиште
|21
|5
|7
|9
|13 - 17
|22
|12.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|2.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|10
|3
|4
|3
|12 - 10
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|9 - 8
|18
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0