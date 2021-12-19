Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Anton Petrea получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Глупую желтую получил Ниняй Бранислав за то, что отбил ногой мяч после свистка

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Гонсалес Эдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Паун Николае из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

38' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

37' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

37' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет ФКСБ

36' Домашкан Виталий из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Олару Дариус из команды ФКСБ пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

35' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Судья свистит. Ioan Dumiter атаковал сзади соперника. Это Rares Ispas заработал своей команде штрафной

31' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

30' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Должен был быть гол! Домашкан Виталий имел отличный шанс, но Stefan Tarnovanu не дал голу состоятся!

29' Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи

27' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Сепси выполняет удар от ворот.

25' Матч возобновлен

25' Матч остановлен

24' Сепси выполняет удар от ворот.

24' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Олару Дариус из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Мирон Джордже имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

12' Аганович Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Rares Ispas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает заброс на партнера по команде.

12' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ФКСБ выполняет удар от ворот.

9' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Олару Дариус получил желтую карточку от судьи

8' Ахабар Анасс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Кордя Андрей из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде

3' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Аганович Аднан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

1' Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля