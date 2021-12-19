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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
ФКСБ
0'
8' Желтая карточка
Олару Дариус
21' Желтая карточка
Радунович Ристо
28' Желтая карточка
Крецу Валентин
45' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
45' Желтая карточка
Anton Petrea
51' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
52'
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
21
Бэрбуц
Кристиан
14
Гонсалес
Эдер
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
29
Домашкан
Виталий
10
Ахабар
Анасс
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
4
Мирон
Джордже
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
13
Думитер
Андрей
22
Георге
Валентин
Сепси
ФКСБ

История личных встреч

Сепси
ФКСБ

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
Л1ГА
2:2
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:5
Л1ГА
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Л1
2:0
Л1
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 4 (2) 0.19
Штефэнеску Мариус 3 0.14
Лукассен Кевин 3 (1) 0.14
Фофана Бубакар II 2 0.1
Боич Петар 1 0.05
Аганович Аднан 1 0.05
Реп Райко 1 0.05
Асковски Стефан 1 0.05
Чунчуков Цветелин 1 0.05
Домашкан Виталий 1 0.05
Думитреску Андрес 1 0.05
Паун Николае 1 0.05
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.38
Стойка Янис 5 0.24
Попеску Октавиан 4 0.19
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.19
Кордя Андрей 3 (1) 0.14
Георге Валентин 3 0.14
Винисиус Пауло 2 0.1
Думитер Андрей 2 0.1
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Кристя Юлиан 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 6 0
Митря Богдан 6 0
Паун Николае 6 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 3 0
Димитров Радослав 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Никзули Роланд 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Ахабар Анасс 1 0
Асковски Стефан 1 0
Боич Петар 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Мирон Джордже 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Олару Дариус 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
42%
4
44%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
28
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
5
18%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
2
25%
3
11%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
2
25%
7
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

20
37
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
6 Не забивали 3
2
10%
5
14%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
7
35%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
6
32%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0
Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 40 13 11 16 49 - 44 50
3. ФКСБ 0:0 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
7. Вииторул Констанца 20 8 5 7 21 - 13 29
8. Арджеш 21 8 4 9 19 - 18 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 0:0 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 21 5 7 9 13 - 17 22
12. Миовени 20 5 5 10 13 - 27 20
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 20 3 3 14 15 - 41 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 20 9 5 6 30 - 19 32
3. ФКСБ 0:0 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 0:0 11 3 5 3 12 - 10 14
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 10 3 3 4 11 - 14 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 0:0 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 0:0 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
12. Миовени 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вииторул Констанца 10 1 4 5 5 - 9 7
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • Второй тайм
  • 52'
    Хорошую попытку сделал Ахабар Анасс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 52'
    Ахабар Анасс из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 52'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    51'
    Гонсалес Эдер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 51'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Сепси: 52%, ФКСБ: 48%.
  • 50'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 50'
    Отличный пас сделал Бэрбуц Кристиан из команды Сепси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 49'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 49'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 48'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    47'
    Паун Николае из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Тэнасе Флорин пострадал.
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Супер-замена от тренера! Кешерю Клаудиу только вышел на поле и уже забил!
  • 46'
    Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу
  • 46'
    Тактическая замена. Георге Валентин уходит с поля и его заменяет Оайдэ Рэзван
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
  • Желтая карточка
    46'
    Anton Petrea получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Глупую желтую получил Ниняй Бранислав за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 45'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 44'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Гонсалес Эдер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    43'
    Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Домашкан Виталий нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Домашкан Виталий из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 41'
    Паун Николае из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 41'
    Сепси начинает контратаку
  • 41'
    Паун Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Контроль мяча: Сепси: 55%, ФКСБ: 45%.
  • 40'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
  • 38'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 38'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бэрбуц Кристиан из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
  • 37'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 37'
    Ахабар Анасс из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 37'
    Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 36'
    Домашкан Виталий из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 35'
    Контроль мяча: Сепси: 56%, ФКСБ: 44%.
  • 35'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Олару Дариус из команды ФКСБ пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
  • 35'
    Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 34'
    Ниняй Бранислав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Олару Дариус из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Георге Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья свистит. Ioan Dumiter атаковал сзади соперника. Это Rares Ispas заработал своей команде штрафной
  • 31'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 31'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Бэрбуц Кристиан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Ахабар Анасс из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
  • 30'
    Паун Николае пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
  • 30'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Аганович Аднан из команды Сепси подал угловой справа.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 30'
    Контроль мяча: Сепси: 61%, ФКСБ: 39%.
  • 29'
    Должен был быть гол! Домашкан Виталий имел отличный шанс, но Stefan Tarnovanu не дал голу состоятся!
  • 29'
    Домашкан Виталий нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    28'
    Крецу Валентин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Marius Stefanescu заработал фол
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Adrian Sut из команды ФКСБ заходит слишком далеко, он валит Бэрбуц Кристиан.
  • 26'
    Сепси выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    26'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 26'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, ФКСБ: 43%.
  • 26'
    Крецу Валентин из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    25'
    Ахабар Анасс наказан за толчок Олару Дариус
  • 24'
    Сепси выполняет удар от ворот.
  • 24'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    22'
    Кордя Андрей наказан за толчок Rares Ispas
  • 22'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    21'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    21'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Аганович Аднан пострадал.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Ioan Dumiter из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Паун Николае
  • 20'
    Контроль мяча: Сепси: 59%, ФКСБ: 41%.
  • 20'
    Паун Николае из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 19'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 19'
    Олару Дариус из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 19'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Аганович Аднан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
  • 17'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Сепси: 57%, ФКСБ: 43%.
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Ахабар Анасс наказан за толчок Мирон Джордже
  • 14'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Rares Ispas из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 13'
    Мирон Джордже имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • Угловой
    13'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 12'
    Контроль мяча: Сепси: 58%, ФКСБ: 42%.
  • 12'
    Аганович Аднан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    12'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 12'
    Rares Ispas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 12'
    Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает заброс на партнера по команде.
  • 12'
    Георге Валентин из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 12'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Паун Николае из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Георге Валентин
  • 11'
    Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Ахабар Анасс из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    8'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    8'
    Ахабар Анасс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Безумный фол. Олару Дариус грубо играет против соперника. Пострадал Ахабар Анасс
  • 7'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 7'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 6'
    Ахабар Анасс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Гонсалес Эдер из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: Сепси: 70%, ФКСБ: 30%.
  • Офсайд
    4'
    Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде
  • 4'
    Сепси контролирует мяч.
  • 3'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Аганович Аднан бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
ФКСБ
3.15
2.93
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 0:0 ФКСБ онлайн


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Сепси
ФКСБ

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