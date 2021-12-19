Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Sepsi
8' Желтая карточкаОлару Дариус
21' Желтая карточкаРадунович Ристо
27' Желтая карточкаКрецу Валентин
45' Желтая карточкаНиняй Бранислав
45' Желтая карточкаAnton Petrea
51' Желтая карточкаГонсалес Эдер
67' Красная карточкаCristiano Bergodi
74' Желтая карточкаМирон Джордже
78' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
80' Желтая карточкаПопеску Овидиу
Ход матча
8'
21'
27'
45'
45'
51'
74'
80'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Шербан СоринЗащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
ФКСБ
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|4 (2)
|0.19
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.14
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.14
|Фофана Бубакар II
|2
|0.1
|Боич Петар
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|1
|0.05
|Реп Райко
|1
|0.05
|Асковски Стефан
|1
|0.05
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.05
|Домашкан Виталий
|1
|0.05
|Думитреску Андрес
|1
|0.05
|Паун Николае
|1
|0.05
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (5)
|0.38
|Стойка Янис
|5
|0.24
|Попеску Октавиан
|4
|0.19
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.19
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.14
|Георге Валентин
|3
|0.14
|Винисиус Пауло
|2
|0.1
|Думитер Андрей
|2
|0.1
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.05
|Шут Адриан
|1
|0.05
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Митря Богдан
|6
|0
|Паун Николае
|6
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Гонсалес Эдер
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Cristiano Bergodi
|0
|1
|Ахабар Анасс
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попеску Овидиу
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
5
42%
4
44%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
28
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
5
18%
1-15
1
13%
3
11%
16-30
2
25%
4
14%
31-45
2
25%
3
11%
46-60
1
13%
6
21%
61-75
2
25%
7
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
20
37
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
10%
5
14%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
6
16%
31-45
3
15%
4
11%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
7
35%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
16%
2
11%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
5
26%
3
17%
31-45
6
32%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
1
5%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арджеш - Сепси 1:1 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Миовени - Сепси 0:2 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2
Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1
ФКСБ
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1 ФКСБ - FC Buzau 1:0
Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|40
|13
|11
|16
|49 - 44
|50
|3.
|ФКСБ
|21
|14
|5
|2
|38 - 17
|47
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Рапид Бухарест
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|7.
|Вииторул Констанца
|20
|8
|5
|7
|21 - 13
|29
|8.
|Арджеш
|21
|8
|4
|9
|19 - 18
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Киндия Тырговиште
|21
|5
|7
|9
|13 - 17
|22
|12.
|Миовени
|20
|5
|5
|10
|13 - 27
|20
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|20
|3
|3
|14
|15 - 41
|12
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|2.
|Университатя Крайова
|20
|9
|5
|6
|30 - 19
|32
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|12.
|Миовени
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|10
|1
|4
|5
|5 - 9
|7
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0