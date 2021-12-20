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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:2
Второй тайм: 74'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
54' Гол
Бетанкор Хефте
0:2
56' Гол
Ганя Джордже
67' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
73' Желтая карточка
Пирес Ромарио
74'
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
35
Попа
Рэзван
24
Гиафер
Денис
16
Кайнургиос
Никос
71
Карп
Кэтэлин
20
Antonio
Bordusanu
29
Мэгуряну
Кэтэлин
8
Иту
Кэтэлин
9
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
11
Чобану
Андрей
Динамо Бухарест
Вииторул Констанца

История личных встреч

Динамо Бухарест
Вииторул Констанца

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
3:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.38
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.19
Карп Кэтэлин 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Ивановски Мирко 1 (1) 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 11 (3) 0.52
Петре Адриан 5 (2) 0.24
Чобану Андрей 2 0.1
Ганя Джордже 2 0.1
Дюссо Дамьен 1 0.05
Гицэ Вирджил 1 0.05
Enes Sali 1 0.05
Питу Алекси 0 0
Де Нойер Брадлей 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Рэуцэ Александру 7 0
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 4 0
Пирес Ромарио 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
80%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
4
29%
1
11%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
16 Не забивали 12
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
3
13 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 2
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
22%
1
33%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
2
67%
76-90

Забито

15
22
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
9
41%
76-90

Пропущено

41
12
20 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 9
6
15%
1
8%
1-15
7
17%
0
0%
16-30
7
17%
4
33%
31-45
6
15%
2
17%
46-60
8
20%
2
17%
61-75
7
17%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 41 13 12 16 49 - 44 51
3. ФКСБ 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 2:0 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
8. Арджеш 21 8 4 9 19 - 18 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 21 5 7 9 13 - 17 22
12. Миовени 21 5 6 10 13 - 27 21
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 0:2 21 3 3 15 15 - 43 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 21 9 6 6 30 - 19 33
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 2:0 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 0:2 11 3 3 5 11 - 16 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Вииторул Констанца 2:0 11 2 4 5 7 - 9 10
12. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 0:2 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:2 Вииторул Констанца онлайн


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Вииторул Констанца

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