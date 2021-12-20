Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Deniz Giafer предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Nikos Kainourgios предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Nikos Kainourgios навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Динамо Бухарест почти не владела мячом в первой половине.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

41' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Mihai Aioani из команды Вииторул Констанца показывает отличные рефлексы и спасает ситуацию!

33' Почти гол! Попа Рэзван пробил головой по воротам, но Mihai Aioani спас!

32' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Mihai Esanu не дал случится голу! Бетанкор Хефте должен был забивать, но Mihai Esanu сделал отличный сейв

26' ШАНС! Бетанкор Хефте вышел один на один с голкипером...

26' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

24' Вииторул Констанца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Эшану Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бетанкор Хефте видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

21' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Чобану Андрей из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Артян Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

14' Nikos Kainourgios наказан за толчок Ганя Джордже

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Попа Рэзван пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Бетанкор Хефте не смог попасть в створ ударом издали

5' Nikos Kainourgios выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Deniz Giafer выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.