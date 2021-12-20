Румыния: Первая лига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:1
53' ГолБетанкор Хефте
0:2
56' ГолГаня Джордже
67' Желтая карточкаКарп Кэтэлин
73' Желтая карточкаПирес Ромарио
Ход матча
53'
0:1
56'
0:2
67'
73'
Владение мячом
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
35
Попа
Рэзван
24
Гиафер
Денис
71
Карп
Кэтэлин
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
- Защитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стан КлаудиуПолузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
-
93 Нунич МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Питу АлексиНападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
История личных встреч
Динамо Бухарест
Вииторул Констанца
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|8 (2)
|0.38
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.19
|Карп Кэтэлин
|1
|0.05
|Михаю Андреас
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.05
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|11 (3)
|0.52
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.24
|Чобану Андрей
|2
|0.1
|Ганя Джордже
|2
|0.1
|Дюссо Дамьен
|1
|0.05
|Гицэ Вирджил
|1
|0.05
|Enes Sali
|1
|0.05
|Питу Алекси
|0
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Ларие Йонуц
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Рэуцэ Александру
|7
|0
|Сореску Деян
|7
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Раду Йонуц
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|Ивановски Мирко
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Пинту Андре
|1
|0
|Нунич Марко
|1
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|5
|0
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Георге Хаджи
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Пурече Флориан
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
57%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
3
13 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 2
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
22%
1
33%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
2
67%
76-90
Забито
15
24
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
9
38%
76-90
Пропущено
43
12
20 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 9
6
14%
1
8%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
7
16%
4
33%
31-45
8
19%
2
17%
46-60
8
19%
2
17%
61-75
7
16%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|21
|19
|0
|2
|32 - 8
|57
|2.
|Университатя Крайова
|41
|13
|12
|16
|49 - 44
|51
|3.
|ФКСБ
|21
|14
|5
|2
|38 - 17
|47
|4.
|Волунтари
|21
|11
|4
|6
|25 - 20
|37
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Вииторул Констанца
|21
|9
|5
|7
|23 - 13
|32
|7.
|Рапид Бухарест
|21
|8
|8
|5
|26 - 21
|32
|8.
|Арджеш
|21
|8
|4
|9
|19 - 18
|28
|9.
|УТА Арад
|21
|6
|9
|6
|17 - 15
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Киндия Тырговиште
|21
|5
|7
|9
|13 - 17
|22
|12.
|Миовени
|21
|5
|6
|10
|13 - 27
|21
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|21
|5
|5
|11
|17 - 25
|20
|14.
|Динамо Бухарест
|21
|3
|3
|15
|15 - 43
|12
|15.
|Академика Клинчени
|21
|2
|5
|14
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|2.
|Университатя Крайова
|21
|9
|6
|6
|30 - 19
|33
|3.
|ФКСБ
|10
|9
|1
|0
|29 - 9
|28
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|8.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|10.
|Миовени
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|11.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|13.
|Арджеш
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|8
|0
|2
|13 - 4
|24
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|4
|4
|2
|16 - 14
|16
|7.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|8.
|Волунтари
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|3
|0
|7
|8 - 14
|9
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|10
|1
|2
|7
|8 - 25
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|10
|0
|0
|10
|4 - 27
|0