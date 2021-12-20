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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:2
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
0:1
53' Гол
Бетанкор Хефте
0:2
56' Гол
Ганя Джордже
67' Желтая карточка
Карп Кэтэлин
73' Желтая карточка
Пирес Ромарио
90'+5
12
Эшану
Михай
32
Крету
Джани
35
Попа
Рэзван
24
Гиафер
Денис
16
Кайнургиос
Никос
71
Карп
Кэтэлин
20
Antonio
Bordusanu
29
Мэгуряну
Кэтэлин
8
Иту
Кэтэлин
9
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
7
Ганя
Джордже
10
Бетанкор
Хефте
11
Чобану
Андрей
Динамо Бухарест
Вииторул Констанца

История личных встреч

Динамо Бухарест
Вииторул Констанца

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
3:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 8 (2) 0.38
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.19
Карп Кэтэлин 1 0.05
Михаю Андреас 1 0.05
Ивановски Мирко 1 (1) 0.05
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 11 (3) 0.52
Петре Адриан 5 (2) 0.24
Чобану Андрей 2 0.1
Ганя Джордже 2 0.1
Дюссо Дамьен 1 0.05
Гицэ Вирджил 1 0.05
Enes Sali 1 0.05
Питу Алекси 0 0
Де Нойер Брадлей 0 0
Ларие Йонуц 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Рэуцэ Александру 7 0
Сореску Деян 7 0
Матей Космин 4 0
Раду Йонуц 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Торже Андрей-Габриэль 3 0
Ивановски Мирко 3 0
Илиев Пламен 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Пинту Андре 1 0
Нунич Марко 1 0
Карп Кэтэлин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Кайнургиос Никос 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 5 0
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Георге Хаджи 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Пурече Флориан 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
57%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
3
19%
1
11%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
25%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
3
13 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 2
2
7%
0
0%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
22%
1
33%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
4
15%
2
67%
76-90

Забито

15
24
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 8
2
13%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
8
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
9
38%
76-90

Пропущено

43
12
20 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
15 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 9
6
14%
1
8%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
7
16%
4
33%
31-45
8
19%
2
17%
46-60
8
19%
2
17%
61-75
7
16%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Миовени - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0 Газ-Метан Медиаш - Вииторул Констанца 1:1
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 21 19 0 2 32 - 8 57
2. Университатя Крайова 41 13 12 16 49 - 44 51
3. ФКСБ 21 14 5 2 38 - 17 47
4. Волунтари 21 11 4 6 25 - 20 37
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 21 8 8 5 26 - 21 32
8. Арджеш 21 8 4 9 19 - 18 28
9. УТА Арад 21 6 9 6 17 - 15 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Киндия Тырговиште 21 5 7 9 13 - 17 22
12. Миовени 21 5 6 10 13 - 27 21
13. Газ-Метан Медиаш 21 5 5 11 17 - 25 20
14. Динамо Бухарест 21 3 3 15 15 - 43 12
15. Академика Клинчени 21 2 5 14 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
2. Университатя Крайова 21 9 6 6 30 - 19 33
3. ФКСБ 10 9 1 0 29 - 9 28
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
8. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
9. УТА Арад 10 3 4 3 7 - 7 13
10. Миовени 10 3 3 4 5 - 8 12
11. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
12. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
13. Арджеш 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 8 - 12 9
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 8 0 2 13 - 4 24
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 10 4 4 2 16 - 14 16
7. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
8. Волунтари 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
12. Газ-Метан Медиаш 10 3 0 7 8 - 14 9
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 10 1 2 7 8 - 25 5
15. Динамо Бухарест 10 0 0 10 4 - 27 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:2 Вииторул Констанца онлайн


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