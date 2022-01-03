Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Хонгкоу
1:0
70' ГолHaijian Wang
2:0
84' ГолЦао Юньдин
86' Желтая карточкаParmanjan Kyum
3:0
87' ГолHaijian Wang
Ход матча
46'
62'
70'
70'
70'
1:0
81'
84'
2:0
86'
87'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
31
Qinghao
Xue
16
Yunqiu
Li
38
Jiabao
Wen
37
Shilin
Sun
26
Sheng
Qin
11
Ханчао
Ю
15
Xu
Yang
I
12
У
Си
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
26
Jiahui
Liu
11
Zhao
Ke
28
Ма
Ксянгью
12
Chen
Pu
62
Haoran
Wang
32
Dong
Han
- Основной состав
-
31 Qinghao XueВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
15 Xu Yang IНападающий
-
12 У СиНападающий
- Запасные игроки
-
27 Ли ШуайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
21 Baojie ZhuНападающий
-
1 Zhen Ma
-
18 Denny Wang
-
33 Haijian Wang
-
Главный тренер: Mao Yijun
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
- Защитник
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
26 Jiahui LiuЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
12 Chen PuПолузащитник
-
62 Haoran WangПолузащитник
- Нападающий
-
32 Dong HanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
20 Boxuan FengЗащитник
- Полузащитник
-
-
65 Binghan Hu
-
15 Zhixuan Du
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Думбуя Лонсана
|3
|0.38
|Haijian Wang
|3
|0.38
|Ханчао Ю
|1
|0.13
|Синьли Пэн
|1
|0.13
|Цао Юньдин
|1
|0.13
|У Си
|1
|0.13
|Минцзянь Чжао
|1
|0.13
|Lu Zhang I
|1
|0.13
|Межеевски Адриан
|1 (1)
|0.13
|Shilin Sun
|0
|0
|Aidi Fulang Xisi
|0
|0
|Denny Wang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.38
|Каранга Фернандо
|2
|0.25
|Ivo I
|1 (1)
|0.13
|Шунич Тони
|0
|0
|Abduwal Ablet
|0
|0
|Chen Pu
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбуя Лонсана
|2
|0
|Чжу Чэньцзе
|2
|0
|Denny Wang
|2
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Guoming Wang
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Hao Chen III
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Parmanjan Kyum
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
5
38%
3
43%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|37
|2.
|Хэнань Цзянье
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|30
|3.
|Шицзячжуан
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|24
|4.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|21
|5.
|Чуньцинь Лифан
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|20
|6.
|Ухань Цзалл
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|20
|7.
|Далянь Ифан
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|19
|8.
|Циндао Хайню
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|32
|2.
|Ухань Цзалл
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|16
|3.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|14
|4.
|Далянь Ифан
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|13
|5.
|Шицзячжуан
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|7.
|Чуньцинь Лифан
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|8.
|Циндао Хайню
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|18
|3.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|14
|4.
|Циндао Хайню
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|11
|5.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Далянь Ифан
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|Ухань Цзалл
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4