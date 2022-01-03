ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Yunqiu Li наказан за толчок Dong Han

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Dong Han из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.

35' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ШАНС! Янг Ксу вышел один на один с голкипером...

31' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Как он промахнулся? Янг Ксу имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Янг Ксу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Близко! Chen Pu нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

22' Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Aidi Fulangxisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Назначен штрафной. Пострадал Лу Жанг , его свалил Dong Han.

16' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

11' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Янг Ксу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Dilmurat Mawlanyaz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.