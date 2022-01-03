  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига: Понижение 2021-2022

Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Шанхай Шеньхуа
3:0
Конец матча

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
1:0
70' Гол
Haijian Wang
2:0
84' Гол
Цао Юньдин
86' Желтая карточка
Parmanjan Kyum
3:0
87' Гол
Haijian Wang
90'+3

Ход матча

46'
 
Keqiang Chen
Dong Han
55'
Haijian Wang
Sheng Qin
 
62'
 
Boxuan Feng
Zhao Ke
70'
Baojie Zhu
Xu Yang I
 
70'
Цао Юньдин
Yunqiu Li
 
70'
Haijian Wang
1:0
81'
 
Zhixuan Du
Цао Гу
82'
Н'Думбу Александр
У Си
 
84'
Цао Юньдин
2:0
86'
 
Parmanjan Kyum
87'
Haijian Wang
(Shilin Sun)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

31
Qinghao
Xue
16
Yunqiu
Li
2
Aidi
Fulang
Xisi
6
Сяотин
Фэн
38
Jiabao
Wen
8
Lu
Zhang
I
37
Shilin
Sun
26
Sheng
Qin
11
Ханчао
Ю
15
Xu
Yang
I
12
У
Си
19
Guoming
Wang
33
Dilmurat
Mawlanyaz
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
26
Jiahui
Liu
11
Zhao
Ke
28
Ма
Ксянгью
12
Chen
Pu
62
Haoran
Wang
16
Parmanjan
Kyum
32
Dong
Han
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Хэнань Цзянье
5-3-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
56%
8%
9 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Думбуя Лонсана 3 0.38
Haijian Wang 3 0.38
Ханчао Ю 1 0.13
Синьли Пэн 1 0.13
Цао Юньдин 1 0.13
У Си 1 0.13
Минцзянь Чжао 1 0.13
Lu Zhang I 1 0.13
Межеевски Адриан 1 (1) 0.13
Shilin Sun 0 0
Aidi Fulang Xisi 0 0
Denny Wang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурадо Энрике 3 (1) 0.38
Каранга Фернандо 2 0.25
Ivo I 1 (1) 0.13
Шунич Тони 0 0
Abduwal Ablet 0 0
Chen Pu 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 2 0
Чжу Чэньцзе 2 0
Denny Wang 2 0
Baojie Zhu 1 0
Jiabao Wen 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 3 0
Xin Luo 1 1
Guoming Wang 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Hao Chen III 1 0
Chen Pu 1 0
Parmanjan Kyum 1 0
Haoran Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
2
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:0 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 0:0
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0
Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Лунэн 2:4 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 1:0 Шаньдун Лунэн - Хэнань Цзянье 2:0 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 8 4 3 1 13 - 5 37
2. Хэнань Цзянье 8 3 3 2 6 - 6 30
3. Шицзячжуан 8 4 2 2 12 - 9 24
4. Тянцзинь Тэда 8 3 3 2 7 - 6 21
5. Чуньцинь Лифан 8 2 3 3 5 - 8 20
6. Ухань Цзалл 8 2 3 3 12 - 11 20
7. Далянь Ифан 8 4 0 4 9 - 8 19
8. Циндао Хайню 8 1 1 6 7 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 11 - 2 32
2. Ухань Цзалл 4 1 2 1 7 - 6 16
3. Тянцзинь Тэда 4 1 2 1 3 - 3 14
4. Далянь Ифан 4 2 0 2 6 - 4 13
5. Шицзячжуан 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 5 - 1 10
7. Чуньцинь Лифан 4 0 2 2 0 - 2 2
8. Циндао Хайню 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 4 0 2 2 1 - 5 20
2. Чуньцинь Лифан 4 2 1 1 5 - 6 18
3. Шицзячжуан 4 1 1 2 5 - 7 14
4. Циндао Хайню 4 1 1 2 4 - 9 11
5. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Далянь Ифан 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Шанхай Шеньхуа 4 1 2 1 2 - 3 5
8. Ухань Цзалл 4 1 1 2 5 - 5 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Цзянье онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 