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Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022

Тянцзинь Тэда
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Шицзячжуан
0' 25'

Ход матча

23'
Илоки Жюль
Ба Дунь
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шицзячжуан
2.17
3.30
3.42
Все Коэффициенты
22
Jingqi
Fang
2
Zhenghao
Wang
6
Jiarun
Gao
3
Songyi
Li
33
Yue
Song
20
Jianan
Wang
8
Yingjie
Zhao
10
Вейинович
Марко
7
Tong
Zhou
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
31
Zhongliu
Chen
13
Сунзу
Стоппила
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
12
Jing
Luo
8
Chuangyi
Lin
16
Kaimu
Zheng
37
Bughrahan
Iskandar
39
Oscar
Taty
Maritu
Тянцзинь Тэда
5-3-2
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Magno Cruz I 2 0.25
Вейинович Марко 1 0.13
Ба Дунь 1 0.13
Songyi Li 1 0.13
Yangyang Jin 1 0.13
Tong Zhou 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 7 0.88
Се Пэнфэй 2 0.25
Yun Yang 1 0.13
Sabit Abdusalam 1 0.13
Xiangshuo Zhang 1 0.13
Kaimu Zheng 0 0
Zihao Yan 0 0
Yifeng Zang 0 0
Zhiyun Zheng 0 0
Yang Liu II 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wangsong Tan 2 0
Jiarun Gao 2 0
Yumiao Qian 2 0
Yue Song 2 0
Кадар Томаш 1 0
Вейинович Марко 1 0
Jingqi Fang 1 0
Magno Cruz I 1 0
Jianan Wang 1 0
Yuanjie Su 1 0
Ба Дунь 1 0
Genwei Yu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 3 0
Yun Yang 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Chengjian Liao 0 1
Andre Koupouleni Senghor 0 1
Puliang Shao 1 0
Hao Guo 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Yang Liu II 1 0
Shihao Piao 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
4
57%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

6
12
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 10 - 5 34
2. Хэнань Цзянье 7 3 3 1 6 - 3 30
3. Шицзячжуан 0:0 8 4 3 1 12 - 8 25
4. Ухань Цзалл 0:0 8 2 4 2 11 - 9 21
5. Тянцзинь Тэда 0:0 8 2 4 2 6 - 6 19
6. Чуньцинь Лифан 0:0 8 1 4 3 3 - 7 18
7. Далянь Ифан 0:0 8 3 1 4 5 - 7 17
8. Циндао Хайню 0:0 8 1 2 5 6 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 8 - 2 29
2. Ухань Цзалл 0:0 4 1 3 0 6 - 4 17
3. Тянцзинь Тэда 0:0 4 0 3 1 2 - 3 12
4. Далянь Ифан 0:0 4 1 1 2 2 - 3 11
5. Шицзячжуан 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 5 - 1 10
7. Чуньцинь Лифан 0:0 4 0 2 2 0 - 2 2
8. Циндао Хайню 0:0 4 0 0 4 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 0 2 1 1 - 2 20
2. Чуньцинь Лифан 0:0 4 1 2 1 3 - 5 16
3. Шицзячжуан 0:0 4 1 2 1 5 - 6 15
4. Циндао Хайню 0:0 4 1 2 1 3 - 5 12
5. Тянцзинь Тэда 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Далянь Ифан 0:0 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Шанхай Шеньхуа 4 1 2 1 2 - 3 5
8. Ухань Цзалл 0:0 4 1 1 2 5 - 5 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шицзячжуан
2.17
3.30
3.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Шицзячжуан онлайн


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