Первый тайм

24' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Jingqi Fang взял и забрал мяч на выходе

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Ба Дунь получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Ба Дунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ба Дунь не смог попасть в створ ударом издали

19' Yingjie Zhao нанес удар, мяч был парирован, но Puliang Shao не удержал его в руках.

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

14' Tong Zhou оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хорошую попытку сделал Ба Дунь . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Ох, нехорошо это выглядит. Songyi Li получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Songyi Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

2' Zhongliu Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.