Китай: Суперлига: Понижение 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Kunshan Sports Center
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
22
Jingqi
Fang
33
Yue
Song
20
Jianan
Wang
32
Yuanjie
Su
29
Ба
Дунь
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
18
Zhiyun
Zheng
12
Jing
Luo
16
Kaimu
Zheng
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Yuanjie SuНападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
- Запасные игроки
-
21 Yangyang JinЗащитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
17 Илоки ЖюльНападающий
-
-
11 Weijun Xie
-
31 Kerui Chen
-
15 Wanshun Yang
-
14 Jingxuan Lan
-
24 Taoyu Piao
-
12 Magno Cruz I
-
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
12 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Xinyu Liu1
-
-
23 Yiming Yang
-
21 Aokai Zhang
-
26 Yunqi Guo
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Magno Cruz I
|2
|0.25
|Вейинович Марко
|1
|0.13
|Ба Дунь
|1
|0.13
|Songyi Li
|1
|0.13
|Yangyang Jin
|1
|0.13
|Tong Zhou
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|7
|0.88
|Се Пэнфэй
|2
|0.25
|Yun Yang
|1
|0.13
|Sabit Abdusalam
|1
|0.13
|Xiangshuo Zhang
|1
|0.13
|Kaimu Zheng
|0
|0
|Zihao Yan
|0
|0
|Yifeng Zang
|0
|0
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|Yang Liu II
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wangsong Tan
|2
|0
|Jiarun Gao
|2
|0
|Yumiao Qian
|2
|0
|Yue Song
|2
|0
|Кадар Томаш
|1
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Jingqi Fang
|1
|0
|Magno Cruz I
|1
|0
|Jianan Wang
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Chengjian Liao
|0
|1
|Andre Koupouleni Senghor
|0
|1
|Puliang Shao
|1
|0
|Hao Guo
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Yang Liu II
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
4
57%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
6
12
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 1:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Лунэн - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0 Шицзячжуан - Шаньдун Лунэн 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 2:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 0:0 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|34
|2.
|Хэнань Цзянье
|7
|3
|3
|1
|6 - 3
|30
|3.
|Шицзячжуан
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|25
|4.
|Ухань Цзалл
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 9
|21
|5.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|19
|6.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|8
|1
|4
|3
|3 - 7
|18
|7.
|Далянь Ифан
|0:0
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|17
|8.
|Циндао Хайню
|0:0
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|29
|2.
|Ухань Цзалл
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|17
|3.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|12
|4.
|Далянь Ифан
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|11
|5.
|Шицзячжуан
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|6.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|7.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|8.
|Циндао Хайню
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|20
|2.
|Чуньцинь Лифан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|16
|3.
|Шицзячжуан
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|15
|4.
|Циндао Хайню
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|12
|5.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Далянь Ифан
|0:0
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|Ухань Цзалл
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4