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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Морейренсе
0'
0:1
22' Гол
Мартинс Рафаэл
41' Желтая карточка
Конте Абду
1:1
63' Пенальти
Дос Анжос Даниэл
81' Желтая карточка
Агра Салвадор
90' Желтая карточка
Аугусто Педро
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Мартинс Рафаэл
(Ян III)
41'
 
Конте Абду
63'
Дос Анжос Даниэл
1:1
78'
 
Камара Ибраима
Пачеку Фабиу
81'
Агра Салвадор
 
81'
 
Луис Андре
Мартинс Рафаэл
84'
Дадашов Ренат
Хасеф Науфель
 
89'
 
Перес Фелипе
Ян
89'
 
Ласерда Дерик
Валтерсон
90'
Аугусто Педро
 
Прогнозы 131
Тондела 59.5% (78)
X 32.1% (42)
Морейренсе 8.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Морейренсе
8.74
3.50
6.39
Все Коэффициенты
88
Тригейра
Педру
15
Эрнандо
Ману
5
Модибо
Саньян
3
Борхес
Нето
23
Бибито
6
Аугусто
Педро
34
Рикарду
Алвеш
II
24
Хасеф
Науфель
70
Барбоза
Рафаэл
II
29
Дос
Анжос
Даниэл
7
Агра
Салвадор
1
Кевин
28
Сантос
Пабло
19
Витория
Стивен
4
Жорж
Артур
77
Паулинью
Паулу
21
Соареш
Филипе
6
Пачеку
Фабиу
5
Конте
Абду
11
Ян
III
99
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Валтерсон
Тондела
3-4-3
Морейренсе
3-4-3

История личных встреч

Тондела
Морейренсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 6 (6) 0.38
Дос Анжос Даниэл 3 (1) 0.19
Мурильо Джон 2 0.13
Босельи Хуан 2 0.13
Дадашов Ренат 2 0.13
Аугусто Педро 2 0.13
Борхес Нето 1 0.06
Агра Салвадор 1 0.06
Ундабаррена Икер 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 0.31
Мартинс Рафаэл VI 4 (1) 0.25
Ян III 2 (2) 0.13
Витория Стивен 2 (1) 0.13
Перес Фелипе 1 0.06
Паулинью Паулу 1 0.06
Валтерсон 1 0.06
Камара Ибраима III 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасеф Науфель 5 0
Педру Жоау II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Рикарду Алвеш II 3 0
Барбоза Рафаэл II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Борхес Нето 3 0
Агра Салвадор 2 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Дос Анжос Даниэл 2 0
Аугусто Педро 2 0
Бибито 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 6 0
Росич Лазар 5 0
Пачеку Фабиу 4 0
Камара Ибраима III 4 0
Жорж Артур 4 0
Паулинью Паулу 3 0
Валтерсон 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Перес Фелипе 2 0
Ян III 2 0
Соареш Филипе 2 0
Конте Абду 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Франко Гонсало 2 0
Рамос Рубен 1 0
Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
4
100%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
6
38%
3
25%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
7
44%
4
33%
76-90

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
8
53%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
2
6%
5
21%
16-30
8
25%
4
17%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
13
41%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2
Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3
Морейренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 41 - 9 44
2. Спортинг Л Заявка 16 14 2 0 30 - 7 44
3. Бенфика Заявка 16 12 1 3 47 - 15 37
4. Брага Заявка 16 9 4 3 30 - 16 31
5. Эшторил Заявка 16 6 7 3 21 - 16 25
6. Портимоненсе Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
7. Жил Висенте Заявка 16 6 5 5 23 - 18 23
8. Витория Гимарайнш Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
9. Маритиму Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
11. Боавишта Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
12. Визела Заявка 16 3 7 6 16 - 27 16
13. Арока Заявка 16 3 5 8 16 - 31 14
14. Морейренсе 1:1 Заявка 16 2 7 7 16 - 25 13
15. Тондела 1:1 Заявка 16 4 1 11 20 - 33 13
16. Санта-Клара Заявка 16 3 4 9 14 - 32 13
17. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
18. Белененсеш Заявка 15 1 5 9 7 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Брага Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
6. Боавишта Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
8. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
9. Визела Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
10. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
11. Тондела 1:1 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Морейренсе 1:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
16. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
2. Порту Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
3. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Жил Висенте Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
13. Морейренсе 1:1 Заявка 8 0 4 4 5 - 13 4
14. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
15. Тондела 1:1 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
16. Белененсеш Заявка 8 0 3 5 2 - 11 3
17. Боавишта Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Конте Абду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мартинс Рафаэл VI бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 131
Тондела 59.5% (78)
X 32.1% (42)
Морейренсе 8.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Морейренсе
8.74
3.50
6.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тондела 1:1 Морейренсе онлайн


Прогнозы на матч Тондела 1:1 Морейренсе

Исход игры
Тондела
59.5% (78)
Ничья
32.1% (42)
Морейренсе
8.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
59.38% (76)
Нет
40.63% (52)
Популярный счёт
1:0 Тондела
32.1% (42)
1:1 Ничья
26.7% (35)
2:1 Тондела
21.4% (28)
2:2 Ничья
4.6% (6)
1:2 Морейренсе
3.8% (5)
2:0 Тондела
3.1% (4)
0:1 Морейренсе
3.1% (4)
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