Португалия: Примейра-лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Жоау Кардошу
0:1
22' ГолМартинс Рафаэл
41' Желтая карточкаКонте Абду
1:1
63' ПенальтиДос Анжос Даниэл
80' Желтая карточкаАгра Салвадор
90' Желтая карточкаАугусто Педро
90' Желтая карточкаКамара Ибраима
2:1
90' ГолЭрнандо Ману
Ход матча
22'
0:1
41'
63'
1:1
80'
89'
90'
90'
90'
2:1
15
Эрнандо
Ману
23
Бибито
1
Кевин
28
Сантос
Пабло
11
Ян
III
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 БибитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Куба
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
-
1 КевинВратарь
-
28 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Матеус СилваЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
-
25 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Рамос РубенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
История личных встреч
Тондела
Морейренсе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|6 (6)
|0.38
|Дос Анжос Даниэл
|3 (1)
|0.19
|Мурильо Джон
|2
|0.13
|Дадашов Ренат
|2
|0.13
|Босельи Хуан
|2
|0.13
|Аугусто Педро
|2
|0.13
|Борхес Нето
|1
|0.06
|Агра Салвадор
|1
|0.06
|Ундабаррена Икер
|1
|0.06
|Эрнандо Ману
|1
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
|Данташ Тьягу
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|5
|0.31
|Мартинс Рафаэл VI
|4 (1)
|0.25
|Ян III
|2 (2)
|0.13
|Витория Стивен
|2 (1)
|0.13
|Перес Фелипе
|1
|0.06
|Паулинью Паулу
|1
|0.06
|Валтерсон
|1
|0.06
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Консейсау Родригу
|0
|0
Карточки
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Модибо Саньян
|4
|0
|Ундабаррена Икер
|2
|1
|Эрнандо Ману
|2
|1
|Агра Салвадор
|3
|0
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Борхес Нето
|3
|0
|Аугусто Педро
|3
|0
|Тригейра Педру
|2
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Дос Анжос Даниэл
|2
|0
|Бибито
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Босельи Хуан
|1
|0
|Куарежма Эдуарду
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Арканжу Телму
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витория Стивен
|6
|0
|Росич Лазар
|5
|0
|Камара Ибраима III
|5
|0
|Пачеку Фабиу
|4
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Паулинью Паулу
|3
|0
|Валтерсон
|3
|0
|Консейсау Родригу
|1
|1
|Перес Фелипе
|2
|0
|Ян III
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Конте Абду
|2
|0
|Ласерда Дерик
|2
|0
|Франко Гонсало
|2
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
4
80%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
35%
4
29%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
7
44%
4
33%
76-90
Забито
21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
14%
1
6%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
8
50%
76-90
Пропущено
33
26
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
13
39%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тондела
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2
Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3
Морейренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|41 - 9
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|30 - 7
|44
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|47 - 15
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 16
|31
|5.
|Эшторил
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|21 - 16
|25
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|17 - 16
|24
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 18
|23
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|9.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 26
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|11.
|Боавишта
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|12.
|Визела
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 27
|16
|13.
|Тондела
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|21 - 33
|15
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 31
|14
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 32
|13
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 26
|12
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|16 - 3
|25
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|22 - 4
|24
|3.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Бенфика
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|21 - 8
|15
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|6.
|Боавишта
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|7.
|Тондела
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|14 - 17
|12
|8.
|Маритиму
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 14
|11
|10.
|Визела
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|11.
|Арока
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 18
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 11
|8
|15.
|Эшторил
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|2.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|4.
|Эшторил
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 7
|17
|5.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|11.
|Визела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|12.
|Маритиму
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 18
|5
|13.
|Арока
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Тондела
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Санта-Клара
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
Прогнозы на матч Тондела 2:1 Морейренсе
Исход игры
Тондела
59.5% (78)
Ничья
32.1% (42)
Морейренсе
8.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
59.38% (76)
Нет
40.63% (52)
Популярный счёт
1:0 Тондела
32.1% (42)
1:1 Ничья
26.7% (35)
2:1 Тондела
21.4% (28)
2:2 Ничья
4.6% (6)
1:2 Морейренсе
3.8% (5)
2:0 Тондела
3.1% (4)
0:1 Морейренсе
3.1% (4)
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