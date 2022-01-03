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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Тондела
2:1
Конец матча

Стадион:
Морейренсе
0'
0:1
22' Гол
Мартинс Рафаэл
41' Желтая карточка
Конте Абду
1:1
63' Пенальти
Дос Анжос Даниэл
80' Желтая карточка
Агра Салвадор
90' Желтая карточка
Аугусто Педро
90' Желтая карточка
Камара Ибраима
2:1
90' Гол
Эрнандо Ману
90'+14
88
Тригейра
Педру
15
Эрнандо
Ману
5
Модибо
Саньян
3
Борхес
Нето
23
Бибито
6
Аугусто
Педро
34
Рикарду
Алвеш
II
24
Хасеф
Науфель
70
Барбоза
Рафаэл
II
29
Дос
Анжос
Даниэл
7
Агра
Салвадор
1
Кевин
28
Сантос
Пабло
19
Витория
Стивен
4
Жорж
Артур
77
Паулинью
Паулу
21
Соареш
Филипе
6
Пачеку
Фабиу
5
Конте
Абду
11
Ян
III
99
Мартинс
Рафаэл
VI
7
Валтерсон
Тондела
3-4-3
Морейренсе
3-4-3

История личных встреч

Тондела
Морейренсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 6 (6) 0.38
Дос Анжос Даниэл 3 (1) 0.19
Мурильо Джон 2 0.13
Дадашов Ренат 2 0.13
Босельи Хуан 2 0.13
Аугусто Педро 2 0.13
Борхес Нето 1 0.06
Агра Салвадор 1 0.06
Ундабаррена Икер 1 0.06
Эрнандо Ману 1 0.06
Барбоза Рафаэл II 0 0
Данташ Тьягу 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 5 0.31
Мартинс Рафаэл VI 4 (1) 0.25
Ян III 2 (2) 0.13
Витория Стивен 2 (1) 0.13
Перес Фелипе 1 0.06
Паулинью Паулу 1 0.06
Валтерсон 1 0.06
Камара Ибраима III 0 0
Консейсау Родригу 0 0

Карточки

Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасеф Науфель 5 0
Педру Жоау II 4 0
Модибо Саньян 4 0
Ундабаррена Икер 2 1
Эрнандо Ману 2 1
Агра Салвадор 3 0
Рикарду Алвеш II 3 0
Барбоза Рафаэл II 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Борхес Нето 3 0
Аугусто Педро 3 0
Тригейра Педру 2 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Дос Анжос Даниэл 2 0
Бибито 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Босельи Хуан 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Арканжу Телму 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витория Стивен 6 0
Росич Лазар 5 0
Камара Ибраима III 5 0
Пачеку Фабиу 4 0
Жорж Артур 4 0
Паулинью Паулу 3 0
Валтерсон 3 0
Консейсау Родригу 1 1
Перес Фелипе 2 0
Ян III 2 0
Соареш Филипе 2 0
Конте Абду 2 0
Ласерда Дерик 2 0
Франко Гонсало 2 0
Рамос Рубен 1 0
Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
20%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
4
80%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
21%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
6
35%
4
29%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

16
12
4 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
7
44%
4
33%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
3
14%
1
6%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
6
29%
8
50%
76-90

Пропущено

33
26
12 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
1
3%
1
4%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
4
12%
5
19%
61-75
13
39%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тондела
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Тондела - Жил Висенте 0:3 Тондела - Эшторил 3:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2
Спортинг Л - Тондела 2:0 Тондела - Лейшоэш 3:1 Тондела - Маритиму 4:2 Арока - Тондела 2:0 Тондела - Порту 1:3 Камаша - Тондела 1:2 Белененсеш - Тондела 0:2 Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1 Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3
Морейренсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Морейренсе - Эшторил 1:0 Мафра - Морейренсе 3:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Морейренсе - Жил Висенте 2:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Спортинг Л - Морейренсе 1:0 Oriental Dragon - Морейренсе 2:3 Маритиму - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Арока 2:1 Порту - Морейренсе 5:0 Морейренсе - Фамаликан 2:2 Белененсеш - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 2:3 Санта-Клара - Морейренсе 2:2 Морейренсе - Бенфика 1:2 Пенафьел - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Брага 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 41 - 9 44
2. Спортинг Л Заявка 16 14 2 0 30 - 7 44
3. Бенфика Заявка 16 12 1 3 47 - 15 37
4. Брага Заявка 16 9 4 3 30 - 16 31
5. Эшторил Заявка 16 6 7 3 21 - 16 25
6. Портимоненсе Заявка 16 7 3 6 17 - 16 24
7. Жил Висенте Заявка 16 6 5 5 23 - 18 23
8. Витория Гимарайнш Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
9. Маритиму Заявка 16 4 5 7 20 - 26 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
11. Боавишта Заявка 16 3 7 6 18 - 26 16
12. Визела Заявка 16 3 7 6 16 - 27 16
13. Тондела Заявка 16 5 0 11 21 - 33 15
14. Арока Заявка 16 3 5 8 16 - 31 14
15. Санта-Клара Заявка 16 3 4 9 14 - 32 13
16. Морейренсе Заявка 16 2 6 8 16 - 26 12
17. Фамаликан Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
18. Белененсеш Заявка 15 1 5 9 7 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Порту Заявка 8 8 0 0 22 - 4 24
3. Брага Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. Бенфика Заявка 7 5 0 2 21 - 8 15
5. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
6. Боавишта Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
7. Тондела Заявка 9 4 0 5 14 - 17 12
8. Маритиму Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
9. Санта-Клара Заявка 8 3 2 3 7 - 14 11
10. Визела Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
11. Арока Заявка 8 3 1 4 10 - 18 10
12. Пасуш де Феррейра Заявка 9 2 3 4 8 - 11 9
13. Морейренсе Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 11 - 11 8
15. Эшторил Заявка 7 1 5 1 9 - 9 8
16. Портимоненсе Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Белененсеш Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
18. Фамаликан Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
2. Порту Заявка 8 6 2 0 19 - 5 20
3. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
4. Эшторил Заявка 9 5 2 2 12 - 7 17
5. Портимоненсе Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6. Жил Висенте Заявка 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Брага Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 2 3 3 7 - 8 9
9. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
10. Фамаликан Заявка 8 2 2 4 14 - 17 8
11. Визела Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
12. Маритиму Заявка 8 1 2 5 8 - 18 5
13. Арока Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
14. Тондела Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
15. Морейренсе Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
16. Белененсеш Заявка 8 0 3 5 2 - 11 3
17. Боавишта Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
18. Санта-Клара Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Конте Абду получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мартинс Рафаэл VI бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 131
Тондела 59.5% (78)
X 32.1% (42)
Морейренсе 8.4% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Тондела 2:1 Морейренсе онлайн


Прогнозы на матч Тондела 2:1 Морейренсе

Исход игры
Тондела
59.5% (78)
Ничья
32.1% (42)
Морейренсе
8.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.81% (42)
Меньше
67.19% (86)
Обе команды забьют
Да
59.38% (76)
Нет
40.63% (52)
Популярный счёт
1:0 Тондела
32.1% (42)
1:1 Ничья
26.7% (35)
2:1 Тондела
21.4% (28)
2:2 Ничья
4.6% (6)
1:2 Морейренсе
3.8% (5)
2:0 Тондела
3.1% (4)
0:1 Морейренсе
3.1% (4)
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