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Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приглашаю Вас на очередной поединок двадцать первого тура АПЛ, в котором сразятся "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!