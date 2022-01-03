Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
23
Шоу
Люк
25
Санчо
Джедон
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.44
|Фернандеш Бруну
|5
|0.28
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.22
|Фред Сантос
|2
|0.11
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.11
|Кавани Эдинсон
|2
|0.11
|Лингард Джесси
|2
|0.11
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|Мактоминай Скотт
|1
|0.06
|Санчо Джедон
|1
|0.06
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.22
|Хименес Рауль
|3
|0.17
|Саисс Ромен
|2
|0.11
|Невеш Рубен
|1
|0.06
|Коди Конор
|1
|0.06
|Килман Макс
|1
|0.06
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|5
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Хименес Рауль
|4
|1
|Саисс Ромен
|3
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
4
57%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
2
29%
76-90
Забито
31
12
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 10
2
6%
1
8%
1-15
3
10%
2
17%
16-30
6
19%
2
17%
31-45
7
23%
2
17%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90
Пропущено
25
15
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
16%
1
7%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
2
8%
5
33%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|17
|2
|2
|53 - 13
|53
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|12
|7
|2
|45 - 16
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|37 - 27
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 26
|31
|8.
|Брайтон
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|20 - 20
|27
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 26
|23
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|29 - 30
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|7
|1
|11
|25 - 30
|22
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|20 - 29
|21
|15.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 32
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|22 - 36
|13
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|19 - 42
|11
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|8 - 42
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|7.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|12.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|13.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|14.
|Брайтон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|6.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 23
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
87.1% (162)
Ничья
7.5% (14)
Вулверхэмптон
5.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
45.59% (62)
Меньше
54.41% (74)
Обе команды забьют
Да
47.79% (65)
Нет
52.21% (71)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
21% (39)
1:0 Манчестер Юнайтед
19.4% (36)
2:0 Манчестер Юнайтед
17.2% (32)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (14)
1:1 Ничья
2.7% (5)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.2% (4)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.1% (2)
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