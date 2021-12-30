  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 67
Манчестер Юнайтед 92.5% (62)
X 4.5% (3)
Вулверхэмптон 3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вулверхэмптон
1.63
4.33
6.28
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.9%
55.6%
5.5%
7 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.44
Фернандеш Бруну 5 0.28
Гринвуд Мэйсон 4 0.22
Фред Сантос 2 0.11
Рэшфорд Маркус 2 0.11
Кавани Эдинсон 2 0.11
Лингард Джесси 2 0.11
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Мактоминай Скотт 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.22
Хименес Рауль 3 0.17
Саисс Ромен 2 0.11
Невеш Рубен 1 0.06
Коди Конор 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
12%
1
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
3
18%
4
57%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
40%
16-30
2
14%
1
20%
31-45
3
21%
2
40%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Забито

31
12
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 10
2
6%
1
8%
1-15
3
10%
2
17%
16-30
6
19%
2
17%
31-45
7
23%
2
17%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
7
23%
4
33%
76-90

Пропущено

25
15
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
16%
1
7%
1-15
3
12%
1
7%
16-30
6
24%
3
20%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
2
8%
5
33%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 16 2 2 51 - 12 50
2. Челси Заявка 20 12 6 2 43 - 14 42
3. Ливерпуль Заявка 19 12 5 2 50 - 16 41
4. Арсенал Заявка 19 11 2 6 32 - 23 35
5. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 4 5 30 - 26 31
6. Вест Хэм Заявка 19 9 4 6 34 - 25 31
7. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 22 - 20 30
8. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
10. Брайтон Заявка 18 5 9 4 17 - 18 24
11. Кристал Пэлас Заявка 19 5 8 6 27 - 27 23
12. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 24 - 28 22
13. Саутгемптон Заявка 19 4 9 6 20 - 29 21
14. Брентфорд Заявка 18 5 5 8 21 - 25 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 17 4 1 12 22 - 35 13
18. Ньюкасл Заявка 19 1 8 10 19 - 42 11
19. Бёрнли Заявка 16 1 8 7 15 - 24 11
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 8 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 31 - 6 25
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 10 5 4 1 23 - 8 19
6. Кристал Пэлас Заявка 10 4 5 1 18 - 9 17
7. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 18 - 15 14
10. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 15 - 14 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
12. Брайтон Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
13. Саутгемптон Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
14. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
15. Брентфорд Заявка 9 3 1 5 10 - 11 10
16. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
17. Ньюкасл Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 11 - 21 7
20. Норвич Заявка 10 1 2 7 5 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 8 1 1 20 - 6 25
2. Челси Заявка 10 7 2 1 20 - 6 23
3. Ливерпуль Заявка 10 6 2 2 28 - 10 20
4. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 16 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
6. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
7. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
8. Брайтон Заявка 9 2 6 1 9 - 9 12
9. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 11 - 14 10
10. Саутгемптон Заявка 10 2 3 5 11 - 21 9
11. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Тоттенхэм Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 9 1 2 6 3 - 23 5
19. Бёрнли Заявка 9 0 4 5 7 - 16 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 48 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Манчестер Юнайтед 92.5% (62)
    X 4.5% (3)
    Вулверхэмптон 3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.63
    4.33
    6.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    92.3% (60)
    Ничья
    4.6% (3)
    Вулверхэмптон
    3.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (30)
    Меньше
    52.38% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    46.03% (29)
    Нет
    53.97% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    29.2% (19)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    27.7% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    20% (13)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    9.2% (6)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     