  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Осасуна
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 16206
Атлетик Б
0'
1:0
10' Гол
Кике Гарсия
1:1
16' Гол
Сансет Ойян
1:2
25' Гол
Сансет Ойян
66' Желтая карточка
Йерай Альварес
66' Желтая карточка
Анхель Хосе
67' Желтая карточка
Jagoba Arrasate
1:3
68' Гол
Сансет Ойян
76' Желтая карточка
Торро Лукас
78' Желтая карточка
Эррера Серхио
90' Желтая карточка
Авила Эсекьель
90' Вторая желтая карточка
Авила Эсекьель
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+5

Ход матча

10'
Кике Гарсия
(Монкайола Хон)
1:0
16'
1:1
Сансет Ойян
(Уильямс Иньяки)
25'
1:2
Сансет Ойян
(Де Маркос Оскар)
64'
Барха Энрике
Будимир Анте
 
64'
Торрес Роберто
Видаль Начо
 
66'
 
Йерай Альварес
66'
Анхель Хосе
 
67'
Jagoba Arrasate
 
68'
1:3
Сансет Ойян
(Беренгер Алекс)
74'
Мартинес Хавьер
Унаи Гарсия
 
74'
Авила Эсекьель
Гарсия Рубен
 
75'
 
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
75'
 
Весга Микель
Гарсия Дани
76'
Торро Лукас
 
78'
Эррера Серхио
 
82'
Санчес Мануэль
Анхель Хосе
 
84'
 
Серрано Нико
Сансет Ойян
90'
 
Петхарроман Алекс
Муньяин Икер
90'
 
Ноласкоайн Перу
Баленсиага Микель
90'
Авила Эсекьель
 
90'
Авила Эсекьель
 
90'
 
Иньиго Мартинес

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Осасуна 11.6% (16)
X 60.1% (83)
Атлетик Б 28.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Эррера
Серхио
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
2
Видаль
Начо
7
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
16
Анхель
Хосе
18
Кике
Гарсия
17
Будимир
Анте
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
16
Венседор
Унай
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
Осасуна
3-5-2
Атлетик Б
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Атлетик Б

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Давид III 3 0.16
Авила Эсекьель 3 0.16
Кике Гарсия 3 (1) 0.16
Торрес Роберто 2 (2) 0.11
Монкайола Хон 1 0.05
Санчес Мануэль 1 0.05
Анхель Хосе 1 0.05
Перес Иньиго 1 0.05
Торро Лукас 1 0.05
Мартинес Хавьер II 1 0.05
Будимир Анте 1 (1) 0.05
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 5 0.25
Сансет Ойян 4 0.2
Гарсия Рауль 3 0.15
Муньяин Икер 2 (1) 0.1
Иньиго Мартинес 2 0.1
Де Маркос Оскар 1 0.05
Вивиан Даниэль 1 0.05
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 7 0
Авила Эсекьель 4 1
Гарсия Давид III 5 0
Унаи Гарсия 4 0
Санчес Мануэль 4 0
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Видаль Начо 3 0
Анхель Хосе 1 1
Торрес Роберто 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Монкайола Хон 2 0
Гарсия Рубен 1 0
Будимир Анте 1 0
Круз Хуан 1 0
Барха Энрике 1 0
Мартинес Хавьер II 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Аресо Хесус 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 5 2
Гарсия Дани 5 0
Йерай Альварес 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Венседор Унай 3 0
Саррага Ойер 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Морсильо Хон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Баленсиага Микель 1 0
Муньяин Икер 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
4
36%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
5
36%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
5
26%
4
22%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Пропущено

24
19
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
8%
6
32%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0
Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3
Атлетик Б
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 14 4 2 41 - 17 46
2. Севилья Заявка 19 12 5 2 30 - 13 41
3. Бетис Заявка 19 10 3 6 32 - 23 33
4. Атлетико М Заявка 19 9 5 5 31 - 22 32
5. Барселона Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
6. Реал Сосьедад Заявка 19 8 6 5 21 - 21 30
7. Райо Вальекано Заявка 19 9 3 7 26 - 20 30
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 20 28
10. Атлетик Б Заявка 20 6 9 5 20 - 17 27
11. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
12. Сельта Заявка 19 6 5 8 22 - 22 23
13. Гранада Заявка 19 5 8 6 23 - 26 23
14. Осасуна Заявка 19 5 7 7 18 - 25 22
15. Мальорка Заявка 19 4 8 7 17 - 28 20
16. Хетафе Заявка 19 4 6 9 13 - 20 18
17. Алавес Заявка 19 4 4 11 16 - 30 16
18. Эльче Заявка 19 3 7 9 18 - 27 16
19. Кадис Заявка 19 2 8 9 15 - 32 14
20. Леванте Заявка 19 0 8 11 19 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
7. Атлетико М Заявка 9 5 3 1 14 - 6 18
8. Бетис Заявка 10 5 2 3 19 - 12 17
9. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
10. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
11. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
12. Хетафе Заявка 10 4 2 4 10 - 9 14
13. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
14. Мальорка Заявка 10 2 6 2 8 - 8 12
15. Алавес Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
16. Эльче Заявка 9 2 5 2 9 - 10 11
17. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
18. Осасуна Заявка 10 1 5 4 8 - 16 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 10 0 5 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 8 1 2 23 - 12 25
2. Севилья Заявка 10 5 3 2 9 - 5 18
3. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
4. Реал Сосьедад Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
5. Сельта Заявка 9 4 3 2 11 - 7 15
6. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
7. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
8. Атлетик Б Заявка 10 2 7 1 7 - 5 13
9. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
10. Барселона Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11. Гранада Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
12. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 10 1 2 7 7 - 17 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 10 0 2 8 10 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Осасуна 11.6% (16)
X 60.1% (83)
Атлетик Б 28.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Осасуна 1:3 Атлетик Б онлайн


Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Атлетик Б

Исход игры
Осасуна
11.6% (16)
Ничья
60.1% (83)
Атлетик Б
28.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
25% (33)
Меньше
75% (99)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (70)
1:2 Атлетик Б
15.2% (21)
0:1 Атлетик Б
10.9% (15)
2:1 Осасуна
5.8% (8)
0:0 Ничья
5.8% (8)
1:0 Осасуна
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 