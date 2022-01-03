Второй тайм

95' Атлетик Б заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

94' Иньиго Мартинес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

94' УДАЛЕНИЕ! - Авила Эсекьель получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

94' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

94' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Судья подбегает и показывает Авила Эсекьель из команды Осасуна отложенную желтую карточку за фол.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Матч возобновлен

90' Авила Эсекьель из команды Осасуна фолит на Нико Уильямс, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Баленсиага Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Nico Serrano из команды Атлетик Б попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

88' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

87' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Авила Эсекьель нанес удар, мяч был парирован, но Унаи Симон не удержал его в руках.

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

84' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

83' Нико Уильямс из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Матч возобновлен

82' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Осасуна

79' Отличные скиллы показывает Сансет Ойян , обводя своих соперников

79' Отличные скиллы показывает Авила Эсекьель , обводя своих соперников

78' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Барха Энрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Рефери не любит споров - именно за это Эррера Серхио сейчас получил желтую

76' Торро Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Беренгер Алекс получил травму и заменен. Нико Уильямс выходит на поле.

73' Иньиго Мартинес нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

73' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Торро Лукас не смог попасть в створ ударом издали

71' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Третий свой гол забил Сансет Ойян . Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.

68' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Хагоба Аррасате сейчас получил желтую

66' Рефери не любит споров - именно за это Анхель Хосе сейчас получил желтую

66' Йерай Альварес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Серхио Эррера отбил мяч на угловой после удара Муньяин Икер из штрафной площади.

58' Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс , обводя своих соперников

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гарсия Рубен из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Венседор Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

48' Сегодняшная посещаемость составляет 16206 болельщиков