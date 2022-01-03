Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
10' ГолКике Гарсия
1:1
16' ГолСансет Ойян
1:2
25' ГолСансет Ойян
66' Желтая карточкаЙерай Альварес
66' Желтая карточкаАнхель Хосе
67' Желтая карточкаJagoba Arrasate
1:3
68' ГолСансет Ойян
76' Желтая карточкаТорро Лукас
78' Желтая карточкаЭррера Серхио
90' Желтая карточкаАвила Эсекьель
90' Вторая желтая карточкаАвила Эсекьель
90' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Ход матча
10'
1:0
16'
1:1
25'
1:2
66'
66'
67'
68'
1:3
76'
78'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
24
Торро
Лукас
14
Гарсия
Рубен
16
Анхель
Хосе
18
Кике
Гарсия
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
16 Анхель ХосеПолузащитник
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
-
31 Дуфур УнаиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
36 Бильбао УнаиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
34 Артола ХуанПолузащитник
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Урия Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Осасуна
Атлетик Б
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Давид III
|3
|0.16
|Авила Эсекьель
|3
|0.16
|Кике Гарсия
|3 (1)
|0.16
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.11
|Монкайола Хон
|1
|0.05
|Санчес Мануэль
|1
|0.05
|Анхель Хосе
|1
|0.05
|Перес Иньиго
|1
|0.05
|Торро Лукас
|1
|0.05
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.05
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.05
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|5
|0.25
|Сансет Ойян
|4
|0.2
|Гарсия Рауль
|3
|0.15
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.1
|Иньиго Мартинес
|2
|0.1
|Де Маркос Оскар
|1
|0.05
|Вивиан Даниэль
|1
|0.05
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|7
|0
|Авила Эсекьель
|4
|1
|Гарсия Давид III
|5
|0
|Унаи Гарсия
|4
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Брашанац Дарко
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Видаль Начо
|3
|0
|Анхель Хосе
|1
|1
|Торрес Роберто
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Мартинес Хавьер II
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|5
|2
|Гарсия Дани
|5
|0
|Йерай Альварес
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Венседор Унай
|3
|0
|Саррага Ойер
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Морсильо Хон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Баленсиага Микель
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
1
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
10%
4
36%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
5
36%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 8
5
26%
4
22%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
6
32%
3
17%
76-90
Пропущено
24
19
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
8%
6
32%
1-15
6
25%
1
5%
16-30
2
8%
6
32%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хетафе - Осасуна 1:0 Депортиво - Осасуна 1:2 Осасуна - Барселона 2:2 Леванте - Осасуна 0:0
Сан-Агустин - Осасуна 0:4 Осасуна - Эльче 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Севилья - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Осасуна - Гранада 1:1 Вильярреал - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Мальорка - Осасуна 2:3 Осасуна - Бетис 1:3 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Валенсия 1:4 Нумансия - Осасуна 1:1 Кадис - Осасуна 2:3
Атлетик Б
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0
Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|30 - 13
|41
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 21
|30
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 25
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 28
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|15 - 32
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|19 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|12.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|13.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|18.
|Осасуна
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 16
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|9 - 5
|18
|3.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 5
|13
|9.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|10.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Осасуна 1:3 Атлетик Б
Исход игры
Осасуна
11.6% (16)
Ничья
60.1% (83)
Атлетик Б
28.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
25% (33)
Меньше
75% (99)
Обе команды забьют
Да
78.03% (103)
Нет
21.97% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (70)
1:2 Атлетик Б
15.2% (21)
0:1 Атлетик Б
10.9% (15)
2:1 Осасуна
5.8% (8)
0:0 Ничья
5.8% (8)
1:0 Осасуна
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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