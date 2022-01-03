Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
15
Акапо
Карлос
32
Чуст
Виктор
27
Чапела
Иван
13
Буну
Яссин
10
Ракитич
Иван
36
Ромеро
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ромеро ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Луисми КрусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Кадис
Севилья
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.22
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.17
|Альфонсо Луис
|2
|0.11
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.11
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.06
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.28
|Ламела Эрик
|4
|0.22
|Окампос Лукас
|4
|0.22
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.17
|Ракитич Иван
|2
|0.11
|Гомес Алехандро
|2
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.11
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Монтьель Гонсало
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Делани Томас
|1
|0.06
|Торрес Оливер
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
33%
76-90
Забито
9
21
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
3
33%
5
24%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
3
33%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
63%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Забито
14
28
9 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 2
3
21%
6
21%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Пропущено
32
14
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
2
14%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
6
43%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
14
44%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|32 - 23
|33
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 22
|32
|5.
|Барселона
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|21 - 21
|30
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|26 - 20
|30
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 20
|28
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Сельта
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 22
|23
|13.
|Гранада
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|23 - 26
|23
|14.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|15.
|Мальорка
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|17 - 28
|20
|16.
|Хетафе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|17.
|Алавес
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 30
|16
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 27
|16
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|19 - 41
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|24 - 11
|20
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|8.
|Бетис
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|9.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Хетафе
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 9
|14
|14.
|Мальорка
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|8 - 8
|12
|15.
|Алавес
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|16.
|Эльче
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|23 - 12
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|5.
|Сельта
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|7.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|8.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|11.
|Гранада
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|12.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 17
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|10 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Кадис - Севилья
Исход игры
Кадис
1.4% (2)
Ничья
8.5% (12)
Севилья
90.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (68)
Меньше
48.48% (64)
Обе команды забьют
Да
57.58% (76)
Нет
42.42% (56)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38% (54)
0:1 Севилья
26.8% (38)
0:2 Севилья
11.3% (16)
1:3 Севилья
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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