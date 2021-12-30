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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Кадис
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Кадис
Севилья

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:3
КК
2:1
КК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.22
Алекс Фернандес 3 (1) 0.17
Альфонсо Луис 2 0.11
Негредо Альваро 2 (2) 0.11
Санчес Сальвадор 1 0.06
Ароян Вараздат 1 0.06
Арзамендия Сантьяго 1 0.06
Хименес Фали 0 0
Переа Альберто 0 0
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Аларкон Томас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мир Рафа 5 0.28
Ламела Эрик 4 0.22
Окампос Лукас 4 0.22
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.17
Ракитич Иван 2 0.11
Гомес Алехандро 2 0.11
Карлос Диего Сантос 2 0.11
Акунья Маркос 1 0.06
Монтьель Гонсало 1 0.06
Фернандо Режес 1 0.06
Делани Томас 1 0.06
Торрес Оливер 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Навас Хесус 0 0
Рекик Карим 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Буну Яссин 0 0
Сусо Хесус 0 0
Хордан Хоан 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 8 0
Кала Хуан 6 1
Аларкон Томас 5 0
Лосано Энтони 4 0
Альфонсо Луис 3 0
Акапо Карлос 3 0
Хименес Фали 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Переа Альберто 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Собрино Рубен 1 0
Мауро Маркос 1 0
Бастида Альваро 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 5 0
Фернандо Режес 5 0
Делани Томас 3 1
Ламела Эрик 4 0
Карлос Диего Сантос 2 1
Окампос Лукас 3 0
Акунья Маркос 3 0
Хордан Хоан 3 0
Монтьель Гонсало 3 0
Мир Рафа 3 0
Кунде Жюль 1 1
Гомес Алехандро 2 0
Навас Хесус 2 0
Рекик Карим 2 0
Гудель Неманья 1 0
Буну Яссин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Мунир Эль-Хаддади 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Идрисси Уссама 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Хулен Лопетеги 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
33%
76-90

Забито

9
21
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
3
33%
5
24%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
3
33%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
63%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
0
0%
76-90

Забито

14
28
9 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 2
3
21%
6
21%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
21%
5
18%
76-90

Пропущено

32
14
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
2
14%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
6
43%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
14
44%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 14 4 1 41 - 16 46
2. Севилья Заявка 18 11 5 2 29 - 13 38
3. Бетис Заявка 18 10 3 5 32 - 21 33
4. Райо Вальекано Заявка 18 9 3 6 26 - 18 30
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 5 5 20 - 20 29
6. Атлетико М Заявка 18 8 5 5 29 - 22 29
7. Барселона Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8. Валенсия Заявка 19 7 7 5 31 - 28 28
9. Эспаньол Заявка 19 7 5 7 22 - 22 26
10. Вильярреал Заявка 18 6 7 5 26 - 20 25
11. Атлетик Б Заявка 19 5 9 5 17 - 16 24
12. Гранада Заявка 18 5 7 6 23 - 26 22
13. Осасуна Заявка 18 5 7 6 17 - 22 22
14. Сельта Заявка 18 5 5 8 20 - 22 20
15. Мальорка Заявка 18 4 8 6 17 - 27 20
16. Алавес Заявка 18 4 3 11 15 - 29 15
17. Эльче Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
18. Хетафе Заявка 18 3 6 9 12 - 20 15
19. Кадис Заявка 18 2 8 8 15 - 31 14
20. Леванте Заявка 18 0 8 10 19 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
2. Севилья Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
3. Реал Мадрид Заявка 9 6 3 0 18 - 5 21
4. Барселона Заявка 10 6 2 2 19 - 11 20
5. Эспаньол Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Вильярреал Заявка 9 5 2 2 19 - 11 17
7. Бетис Заявка 9 5 2 2 19 - 10 17
8. Валенсия Заявка 10 4 4 2 17 - 12 16
9. Реал Сосьедад Заявка 9 4 3 2 6 - 6 15
10. Атлетико М Заявка 8 4 3 1 12 - 6 15
11. Гранада Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
12. Атлетик Б Заявка 10 4 2 4 13 - 12 14
13. Мальорка Заявка 9 2 6 1 8 - 7 12
14. Хетафе Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15. Алавес Заявка 9 3 1 5 7 - 12 10
16. Эльче Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
17. Осасуна Заявка 9 1 5 3 7 - 13 8
18. Сельта Заявка 10 2 2 6 11 - 15 8
19. Леванте Заявка 9 0 6 3 9 - 15 6
20. Кадис Заявка 9 0 5 4 6 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 8 1 1 23 - 11 25
2. Бетис Заявка 9 5 1 3 13 - 11 16
3. Севилья Заявка 9 4 3 2 8 - 5 15
4. Реал Сосьедад Заявка 9 4 2 3 14 - 14 14
5. Атлетико М Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
6. Осасуна Заявка 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Валенсия Заявка 9 3 3 3 14 - 16 12
8. Сельта Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Атлетик Б Заявка 9 1 7 1 4 - 4 10
10. Кадис Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11. Гранада Заявка 9 1 5 3 8 - 12 8
12. Барселона Заявка 8 1 5 2 10 - 11 8
13. Мальорка Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
14. Вильярреал Заявка 9 1 5 3 7 - 9 8
15. Эспаньол Заявка 10 1 3 6 8 - 15 6
16. Райо Вальекано Заявка 9 1 2 6 7 - 15 5
17. Алавес Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
18. Эльче Заявка 10 1 2 7 9 - 17 5
19. Хетафе Заявка 9 0 4 5 3 - 11 4
20. Леванте Заявка 9 0 2 7 10 - 21 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
Где смотреть матч Кадис - Севилья онлайн


Прогнозы на матч Кадис - Севилья

Исход игры
Кадис
1.6% (1)
Ничья
6.3% (4)
Севилья
92.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (35)
Меньше
43.55% (27)
Обе команды забьют
Да
62.9% (39)
Нет
37.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Севилья
44.4% (28)
0:1 Севилья
27% (17)
0:2 Севилья
9.5% (6)
1:3 Севилья
7.9% (5)
1:1 Ничья
6.3% (4)
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