Испания: Ла Лига 2021-2022
Позже
Стадион: Estadio Nuevo Mirandilla
История личных встреч
Кадис
Севилья
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.22
|Алекс Фернандес
|3 (1)
|0.17
|Альфонсо Луис
|2
|0.11
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.11
|Санчес Сальвадор
|1
|0.06
|Ароян Вараздат
|1
|0.06
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0.06
|Хименес Фали
|0
|0
|Переа Альберто
|0
|0
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мир Рафа
|5
|0.28
|Ламела Эрик
|4
|0.22
|Окампос Лукас
|4
|0.22
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.17
|Ракитич Иван
|2
|0.11
|Гомес Алехандро
|2
|0.11
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.11
|Акунья Маркос
|1
|0.06
|Монтьель Гонсало
|1
|0.06
|Фернандо Режес
|1
|0.06
|Делани Томас
|1
|0.06
|Торрес Оливер
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Навас Хесус
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Буну Яссин
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|8
|0
|Кала Хуан
|6
|1
|Аларкон Томас
|5
|0
|Лосано Энтони
|4
|0
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Переа Альберто
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Мауро Маркос
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|5
|0
|Фернандо Режес
|5
|0
|Делани Томас
|3
|1
|Ламела Эрик
|4
|0
|Карлос Диего Сантос
|2
|1
|Окампос Лукас
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Хордан Хоан
|3
|0
|Монтьель Гонсало
|3
|0
|Мир Рафа
|3
|0
|Кунде Жюль
|1
|1
|Гомес Алехандро
|2
|0
|Навас Хесус
|2
|0
|Рекик Карим
|2
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Хулен Лопетеги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
8
53%
2
33%
76-90
Забито
9
21
7 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
3
33%
5
24%
1-15
1
11%
4
19%
16-30
3
33%
4
19%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
4
19%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
5
63%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Забито
14
28
9 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 13
8 Не забивали 2
3
21%
6
21%
1-15
2
14%
4
14%
16-30
4
29%
6
21%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Пропущено
32
14
10 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
2
14%
1-15
2
6%
2
14%
16-30
4
13%
6
43%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
14
44%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Альбасете - Кадис 0:1 Кадис - Гранада 1:1 Эльче - Кадис 3:1
Вилья де Фортуна - Кадис 0:7 Кадис - Атлетико М 1:4 Хетафе - Кадис 4:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1
Севилья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Севилья - Барселона 1:1 Севилья - Атлетико М 2:1 Андрач - Севилья 1:1 Атлетик Б - Севилья 0:1
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Севилья - Вильярреал 1:0 Кордова - Севилья 0:1 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Севилья - Вольфсбург 2:0 Севилья - Алавес 2:2 Бетис - Севилья 0:2 Севилья - Лилль 1:2 Севилья - Осасуна 2:0 Мальорка - Севилья 1:1 Севилья - Леванте 5:3 Лилль - Севилья 0:0 Сельта - Севилья 0:1 Гранада - Севилья 1:0 Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 16
|46
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|29 - 13
|38
|3.
|Бетис
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|26 - 18
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 20
|29
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 22
|29
|7.
|Барселона
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 28
|28
|9.
|Эспаньол
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 22
|26
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 20
|25
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|17 - 16
|24
|12.
|Гранада
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Осасуна
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|17 - 22
|22
|14.
|Сельта
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 22
|20
|15.
|Мальорка
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|17 - 27
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 29
|15
|17.
|Эльче
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|18.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|12 - 20
|15
|19.
|Кадис
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|15 - 31
|14
|20.
|Леванте
|Заявка
|18
|0
|8
|10
|19 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 3
|25
|2.
|Севилья
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|18 - 5
|21
|4.
|Барселона
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 11
|20
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 11
|17
|7.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 10
|17
|8.
|Валенсия
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 12
|16
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 6
|15
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|8 - 7
|12
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Алавес
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|17.
|Осасуна
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|18.
|Сельта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|19.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|9 - 15
|6
|20.
|Кадис
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 11
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|8 - 5
|15
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|6.
|Осасуна
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 16
|12
|8.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|4 - 4
|10
|10.
|Кадис
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Гранада
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|16.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|17.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|18.
|Эльче
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 17
|5
|19.
|Хетафе
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 11
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|10 - 21
|2
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Прогнозы на матч Кадис - Севилья
Исход игры
Кадис
1.6% (1)
Ничья
6.3% (4)
Севилья
92.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (35)
Меньше
43.55% (27)
Обе команды забьют
Да
62.9% (39)
Нет
37.1% (23)
Популярный счёт
1:2 Севилья
44.4% (28)
0:1 Севилья
27% (17)
0:2 Севилья
9.5% (6)
1:3 Севилья
7.9% (5)
1:1 Ничья
6.3% (4)
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